Le comité coréen de classification et d'administration des jeux a évalué l'inédit "Silent Hill : The Short Message". Les plates-formes n'ont pas été spécifiées.cc-nv signifie que c'est un jeu sur console.L'éditeur est UNIANA, qui publie régulièrement des jeux Konami en Corée. Le jeu de football free-to-play eFootball 2023 de Konami, publié par UNIANA, a également été inclus dans le lot de classement des jeux coréens d'aujourd'hui.Le nouveau classement de Silent Hill est peut-être lié à une série de leak survenues au cours des derniers mois.VGC, DuskGolem...avaient parlé de plusieurs SH. Notamment d'un remake du 2 qui serait une exclu temporaire PlayStation et d'un nouvel opus en collaboration avec Sony (avec la fameuse démo Sakura façon PT).

posted the 09/26/2022 at 06:17 AM by jenicris