La PS5 bénéficie de temps de chargement incroyablement rapides grâce à son hardware dédié. Avec un PC équipé d'un SSD M.2, les joueurs pourront profiter du jeu sans avoir à se soucier des temps de chargement sur la PS5 et le PC.

Selon le directeur technique, Teppei Ono, Forspoken bénéficie de deux technologies clés sur PS5 et PC.Par rapport à la PS5, la version PC peut avoir des temps de chargement allant de 2 à 22 secondes en fonction du matériel.. Différents modes sont disponibles dans le jeu, notamment un mode Qualité et un mode 4K Native. Ces derniers offriront de meilleures performances tout en sacrifiant une certaine fidélité visuelle.Le directeur technique de Luminous Engine mentionne également comment la version PC aura plusieurs modes graphiques pour permettre au jeu de fonctionner sur une variété de hardwares PC. Les versions PS5 et PC prennent également en charge la technologie AMD FSR, qui contribuera à améliorer les performances.Microsoft a également contribué au développement de la version PC avec le support de Direct Storage. Un SSD ordinaire ne pourra peut-être pas rivaliser avec les temps de chargement de la version PS5, mais un SSD M.2 peut s'en rapprocher.Forspoken sera lancé le 11 octobre 2022, sur PC et PS5. La sortie était initialement prévue pour mai 2022, mais elle a été reportée pour peaufiner et améliorer le jeu.