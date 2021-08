Brotherhood United

Trailer de la version très limitée :

La page Play-Asia ou le jeu pourra être acheté ce soir à 17 heures tapante :

Une petite news pour vous informer que Brotherhood United est disponible sur Playstation Vita en dématérialisé depuis quelques semaines et qu'il a fait partie des 7 derniers jeux à sortir sur le store de la machine. Il n'y en aura plus jamais de nouveaux en version digitale sur cette belle machine...Le jeu sera en précommande en versiondès ce soir à 17 heures.il n'y aura quecopies au total de cette version et elles sont numérotées avec un certificat d'authenticité.Si des fans de nos jeux veulent avoir un jeu à nous en version physique, c'est peut-être une bonne occasion. On s'est dit qu'il y aurait peut-être un ou deux intéressés par ici. Ceci dit, ce n'est peut-être pas la dernière version du jeu qui existera en physique, on a encore quelques trucs sur le feu, mais on ne peut pas en dire vraiment plus, ni aucune certitude absolue (enfin pour un des projets c'est quasi certain).On ne va pas faire la langue de bois, cette version n'est clairement pas la meilleure du titre, car il manque le mode coop (car les éditeurs ne veulent plus du coop ad hoc de la Vita et que de toute façon Sony a pas laissé le temps aux devs de finaliser les derniers jeux dans un délais suffisamment large (il y a aussi quelques petits soucis de lags façon oldschool...) mais l'objet en lui même on le trouve vraiment cool.Une première édition physique ça fait toujours un petit quelque chose pour une équipe comme la notre. Il faut dire aussi qu'on est fan de la machine et qu'on s'est lancé la dedans pour la machine qu'on apprécie plus qu'autre chose. On a du se retaper limite la création du jeu sur un autre moteur moins performant...mais on est quand même très content de marquer un chouilla l'histoire de cette machine un peu spéciale. Un peu plus et on en aura autant fait que le constructeur ahahOn est vraiment heureux d'être arrivé au bout de ce portage pas comme les autres et pas mal compliqué mine de rien... Oui, les délais ont été assez infernaux et on a joué un gros coup de poker pour le coup avec beaucoup d'heures supp au compteur (on a grosso modo travaillé dans l'ombre sans vraiment avoir l'aval de l'éditeur, oui c'est bien nous ça) , mais c'est heureusement passé à quelques heures près, on a bossé jusqu'à la dernière seconde possible et même un peu après (on s'est fait un peu taper sur les doigts). Certains autres devs sont resté sur le carreaux et c'est vraiment pas cool pour eux.Pour ceux qui veulent tester le jeu, il est possible de télécharger une démo sur le Nintendo eShop si vous possédez par hasard la Switch. La démo propose un niveau, ainsi qu'un Boss à affronter.Faites passer le mot aux fans de jeux rétro et de Run And Gun / arcade qui aiment la machine et qui aimentt collectionner les versions physiques. On ne sait pas si le jeu va partir vite ou pas, mais vu comment agissent les scalpers ces derniers temps avec le objets limités en tout genres et surtout la Vita... voilà quoi. Après si quelqu'un ici arrive à avoir un exemplaire et un jour s'acheter une maison avec tant mieux hein, envoyez-nous juste une photo. ^.^'N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez !Une fois de plus je tiens à remercier tout le monde sur Gamekyo pour votre soutien !Bonus toujours aussi sympa :Bonus encore plus sympa :En passant par le site spécialisé sur la Playstation Vita vous pourrez récupérer un petit code à entrer sur Play-Asia pour avoir une réduction de 5% sur la commande.