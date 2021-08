God is a Geek 8/10

Fracked est l'expérience VR la plus élégante et la plus exaltante de 2021 - et peut-être même le meilleur jeu de tir mis en œuvre que j'ai expérimenté avec le casque de Sony.

Destructoid 8/10

Mon principal point à retenir, cependant: je ne peux pas croire que Fracked ait un système de contrôle qui soit aussi fiable et aussi amusant. Il tire le meilleur parti de ce matériel.

Gameblog 7/10

Fracked est un jeu exclusif au PlayStation VR qui fait le taf. Doté d'un gameplay « action » presque non-stop alternant phases à pieds, à ski et d'escalade avec un concept de mise à couvert à l'aide du motion gaming, il se place très aisément dans la liste des jeux VR les plus funs à jouer à ce jour. On regrette cependant que l'aventure se termine assez rapidement (3 heures maximum), avec un manque évident de variété au niveau des ennemis et des environnements. Le cel shading, associé à de jolis effets de lumière et de particules, font de Fracked un très beau jeu en réalité virtuelle qui n'a pas à rougir de ce qui se fait sur les plateformes concurrentes, d'autant plus qu'il est totalement optimisé pour la PS5 avec une résolution maximisée.