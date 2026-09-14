Sony vient encore de se faire choper en plein test de tarification dynamique sur le PlayStation Store
Plusieurs joueurs sur Reddit ont remarqué un truc : les réductions sur un même jeu varient d'un compte à l'autre sans aucune logique apparente
. Un utilisateur connecté à son profil voyait Star Wars Jedi: Fallen Order avec une promo à 65 %, alors qu'en se déconnectant de son compte, la promo grimpait carrément à 80 % !
En gros, Sony utilise des algorithmes pour ajuster les prix selon ton profil. Si tu es un gros joueur ou un fan absolu d'une franchise, l'algorithme estime que tu es prêt à payer un peu plus cher, donc la remise est plus faible
. Si au contraire tu joues peu ou que tu hésites, on te balance une promo ultra agressive pour te pousser à l'achat.
C'est exactement la même méthode douteuse qu'utilisent les compagnies aériennes pour le prix des billets d'avion....
Avec le full demat qu'ils opèrent et sans concurrence physique en magasin pour casser les prix, le constructeur aura les mains totalement libres pour faire ce qu'il veut avec les prix...
Comme quoi, même les pro demat seront impactés par les choix de Sony.
Et c'est pas la première fois qu'ils font ça...
Faudra le répéter combien de fois ?
Espérons qu'une grosse condamnation ou une loi d'un grand pays vienne calmer ce genre d'abus.
Parce que l'autre le fait que ça va atténuer le truc?
C'est quoi cet argument bidon?
Sony/Microsoft même merde à ce niveau et c'est une des raisons qui fait que je ne prendrai jamais de jeu en démat.
Les prix littéralement à la tête du client....une vaste blague
walterwhite pourquoi tu n'en fait pas un pour xbox vue qu'ils ont les mêmes pratiques.
Arrêté ton ciné
(article gamekyo du 07/03 ) : https://www.gamekyo.com/newsfr96561_playstation-tente-un-test-a-grande-echelle-sur-la-tarification-dynamique-des-jeux-ps-store.html
C'est quoi cet argument bidon?"
Pourquoi tu te fais des films ? Jai simplement apporté un complément d'informations
Bref il ne reste plus qu'as Nintendo de s'y mettre.
Et ce sera partiellement mérité.
Car aux dernières nouvelles Nintendo n'impose rien en dehors que les studio qui font de fausse promotion avec un jeu en permanence en promo.
Seul les studios mettent leur prix et leur promotion.
Aucune pratique comme ça ne devrait être tolèrée, qu'elle soit chez Sony, Nintendo, Steam, Xbox ..
Je ne serais pas étonné que ce soit généralisé à tous dès l’année prochaine.
Ensuite le physique disparaîtra, mais ce n’est que le début.
Puis Sony introduira les publicités, histoire de faire comme certains éditeurs (coucou EA).
Vous verrez qu’à terme on aura des pubs avant de lancer un jeu, à moins peut-être d’être Ps Plus Premium.
Et dans deux - trois ans Sony suivra ptet l’idée de Xbox pour financer le cloud gaming.
Ptet qu’on basculera tous en cloud gaming et que les Ps Plus Essential n’auront droit qu’à cinq heures de jeux par mois.
Ils ne paieront plus un accès multijoueur, ils paieront un accès multijoueur cloud gaming new revolution ultimate plus carré.
Bref, ce n’est que le début.
Décidément il ne se passe pas un jour depuis leur annonce fracassante de mettre fin au physique sans qu’une autre mauvaise nouvelle pointe le bout de son nez !
Cet enchaînement des enfers putain, trop c’est trop là !
Ces tarifs dynamiques furent déjà évoqués, il y a quelques semaines, avec 2 français.
Propos à nuancer. Ils ont obligation de présenter des prix de base identiques pour tout le monde. Ce n'est pas pour autant que tu paieras le même prix à la caisse, si tu as un bon d'achat ou une carte de fidélité vis-à-vis d'un acheteur qui lui paiera plein pot.
La chute sera brutale
Cela évite de se faire avoir en pensant faire une bonne affaire qui n'en est en réalité pas vraiment une.
kidicarus Je parle uniquement de tarifs. Le store Nintendo est le plus avare des trois constructeurs et tout le monde le sait.
Alors oui, pour nous joueurs c'est chiant quand tu joues sur console Nintendo. Mais quand tu achètes en physique ton jeu garde un bonne côté de revente contrairement aux deux autres constructeurs où bientôt ton jeu est bradé au bout d'un mois.
Après pour moi, je ne fais pas trop attention, j'achète en day one ou en occasion.
Pointer du doigt les autres c’est bien, même moi je rejoins les autres sur Sony qui est méprisable à tous les niveaux.
Mais l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, au contraire même.
Je suis pas surpris c’est la suite des choses vu leur politique
Ce n'est pas Nintendo qui fixe les prix mais les éditeurs tiers.
En général, nombre de jeux sortent après sur console Nintendo donc ils sont au prix day one quand sur les autres support ils ont déjà baissé.
Mais en période de solde, c'est quasiment les même prix partout.
Ori and the Blind Forest est à 5€ sur NS et 5€ sur Steam, Ori and the Will of the Wisps 6€ sur les deux, Ys Origin 5€ sur NS et PlayStation, 4€ sur PC, Ys VIII 20€ sur NS et PS et 14€ sur PC, Ys IX 24€ sur NS et PS et PC, Ys X est à 42€ partout, FFVII (Original) 8€ sur NS et PS, 5€ sur PC, FF 8 Remastered, 8.39€ partout, FF X/X-2 HD Remaster 12€ sur NS et PS et 10€ sur PC, FF XII est à 20€ partout et ainsi de suite.
Donc en gros, NS et PS sont assez similaire en terme de prix le plus bas, le PC (Steam) reste moins chère dans l'ensemble.