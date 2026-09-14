



Sony vient encore de se faire choper en plein test de tarification dynamique sur le PlayStation Store

Si tu es un gros joueur ou un fan absolu d'une franchise, l'algorithme estime que tu es prêt à payer un peu plus cher, donc la remise est plus faible

Et c'est pas la première fois qu'ils font ça...

Plusieurs joueurs sur Reddit ont remarqué un truc : les réductions sur un même jeu. Un utilisateur connecté à son profil voyait Star Wars Jedi: Fallen Order avec une promo à 65 %, alors qu'en se déconnectant de son compte, la promo grimpait carrément à 80 % !En gros, Sony utilise des algorithmes pour ajuster les prix selon ton profil.. Si au contraire tu joues peu ou que tu hésites, on te balance une promo ultra agressive pour te pousser à l'achat.C'est exactement la même méthode douteuse qu'utilisent les compagnies aériennes pour le prix des billets d'avion....Avec le full demat qu'ils opèrent et sans concurrence physique en magasin pour casser les prix, le constructeur aura les mains totalement libres pour faire ce qu'il veut avec les prix...Comme quoi, même les pro demat seront impactés par les choix de Sony.