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jeanouillz
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Sony pratique la discrimination des prix sur le PSstore


Sony vient encore de se faire choper en plein test de tarification dynamique sur le PlayStation Store


Plusieurs joueurs sur Reddit ont remarqué un truc : les réductions sur un même jeu varient d'un compte à l'autre sans aucune logique apparente. Un utilisateur connecté à son profil voyait Star Wars Jedi: Fallen Order avec une promo à 65 %, alors qu'en se déconnectant de son compte, la promo grimpait carrément à 80 % !

En gros, Sony utilise des algorithmes pour ajuster les prix selon ton profil. Si tu es un gros joueur ou un fan absolu d'une franchise, l'algorithme estime que tu es prêt à payer un peu plus cher, donc la remise est plus faible. Si au contraire tu joues peu ou que tu hésites, on te balance une promo ultra agressive pour te pousser à l'achat.



C'est exactement la même méthode douteuse qu'utilisent les compagnies aériennes pour le prix des billets d'avion....

Avec le full demat qu'ils opèrent et sans concurrence physique en magasin pour casser les prix, le constructeur aura les mains totalement libres pour faire ce qu'il veut avec les prix...
Comme quoi, même les pro demat seront impactés par les choix de Sony.

Et c'est pas la première fois qu'ils font ça...
techradar - https://www.techradar.com/gaming/ps5/instead-of-convincing-us-digital-only-games-are-secretly-a-good-thing-sony-was-just-caught-testing-dynamic-pricing-again-on-playstation-5
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    iglooo
    posted the 09/14/2026 at 01:56 PM by jeanouillz
    comments (55)
    neptonic posted the 09/14/2026 at 02:06 PM
    A deux doigts de comprendre que ce sont les éditeurs qui décident des prix sur le store !
    Faudra le répéter combien de fois ?
    judebox posted the 09/14/2026 at 02:06 PM
    C'est chaud Sony en ce moment
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 02:08 PM
    Parfois c'est presque 10 euros de différence. Parfois c'est 1 euros...
    jenicris posted the 09/14/2026 at 02:10 PM
    Ca fait déjà un long moment qu'ils testent cela
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 02:11 PM
    Il va falloir mettre en place des class-actions pour les calmer ses enfants de catins.
    apollokami posted the 09/14/2026 at 02:11 PM
    J'aimerais savoir quels sont tous les critères qui entrent en compte dans l'algorithme car il doit y avoir des trucs bien dégueulasses.
    bennj posted the 09/14/2026 at 02:12 PM
    Cest malheureusement la meme chose chez xbox.
    saram posted the 09/14/2026 at 02:15 PM
    bennj Oui des fois, ils me font des offres unique sur des jeux.
    abookhouseboy posted the 09/14/2026 at 02:17 PM
    walterwhite Exactement. Les magasins physiques ont l'obligation de présenter des prix qui sont les mêmes pour tout le monde et pas à la gueule du client, et là certains pratiquent la loi de la jungle quand c'est du numérique.

    Espérons qu'une grosse condamnation ou une loi d'un grand pays vienne calmer ce genre d'abus.
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 02:23 PM
    Ils font vraiment tout pour se faire détester
    gasmok2 posted the 09/14/2026 at 02:23 PM
    bennj
    Parce que l'autre le fait que ça va atténuer le truc?
    C'est quoi cet argument bidon?

    Sony/Microsoft même merde à ce niveau et c'est une des raisons qui fait que je ne prendrai jamais de jeu en démat.

    Les prix littéralement à la tête du client....une vaste blague
    beppop posted the 09/14/2026 at 02:24 PM
    Pareil sur xbox faites en un article les acteurs


    walterwhite pourquoi tu n'en fait pas un pour xbox vue qu'ils ont les mêmes pratiques.

    Arrêté ton ciné
    shirou posted the 09/14/2026 at 02:25 PM
    Rien de nouveau c'est de l'info recyclé. On sait déjà depuis le début de l'année que Sony faisait des test grandeur réel sur une tarification dynamique des prix sur le Store :

    (article gamekyo du 07/03 ) : https://www.gamekyo.com/newsfr96561_playstation-tente-un-test-a-grande-echelle-sur-la-tarification-dynamique-des-jeux-ps-store.html
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 02:25 PM
    beppop Tout doux le fanboy.
    hyoga57 posted the 09/14/2026 at 02:30 PM
    Les prix en démat sont bien pires chez Nintendo.
    bennj posted the 09/14/2026 at 02:32 PM
    gasmok2 "Parce que l'autre le fait que ça va atténuer le truc?
    C'est quoi cet argument bidon?"

    Pourquoi tu te fais des films ? Jai simplement apporté un complément d'informations
    ungarsduqueens posted the 09/14/2026 at 02:39 PM
    Pour le Xbox Game Pass (Tarification dynamique testée) : Depuis septembre 2026, Microsoft mène des tests à grande échelle. Des utilisateurs (notamment au Canada et aux États-Unis) rapportent voir des prix d'abonnements annuels ou mensuels personnalisés selon leur profil. Par exemple, alors que le tarif standard du Game Pass Ultimate s'établit à 22,99 USD / 33,99 CAD, certains utilisateurs ayant récemment résilié ou possédant un compte secondaire se voient proposer des offres ciblées "sur-mesure" à 16,09 $, 18 ou 20 par mois pour les réengager.
    Bref il ne reste plus qu'as Nintendo de s'y mettre.
    grundbeld posted the 09/14/2026 at 02:44 PM
    Comme on vous l’avait dit. Tout ne fait que commencer. Les joueurs du futur vont tellement prendre tarif.
    Et ce sera partiellement mérité.
    kidicarus posted the 09/14/2026 at 02:51 PM
    hyoga57 en quoi? Tu devrais développer pour appuyer ton commentaire.

    Car aux dernières nouvelles Nintendo n'impose rien en dehors que les studio qui font de fausse promotion avec un jeu en permanence en promo.
    Seul les studios mettent leur prix et leur promotion.
    keiku posted the 09/14/2026 at 02:54 PM
    Résumons tu es un fanboy ?, tu va caquer
    supasaiyajin posted the 09/14/2026 at 02:58 PM
    Quelle connerie. Et ça dérange pas les joueurs démat, même pas un peu ?
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 02:59 PM
    hyoga57 admettons et alors ? Ça justifie que Sony devrait se foutre de nous parce que Nintendo le fait ?
    Aucune pratique comme ça ne devrait être tolèrée, qu'elle soit chez Sony, Nintendo, Steam, Xbox ..
    magneto860 posted the 09/14/2026 at 03:00 PM
    Ca a effectivement démarré en janvier, la tarification dynamique.
    Je ne serais pas étonné que ce soit généralisé à tous dès l’année prochaine.

    Ensuite le physique disparaîtra, mais ce n’est que le début.

    Puis Sony introduira les publicités, histoire de faire comme certains éditeurs (coucou EA).
    Vous verrez qu’à terme on aura des pubs avant de lancer un jeu, à moins peut-être d’être Ps Plus Premium.

    Et dans deux - trois ans Sony suivra ptet l’idée de Xbox pour financer le cloud gaming.
    Ptet qu’on basculera tous en cloud gaming et que les Ps Plus Essential n’auront droit qu’à cinq heures de jeux par mois.
    Ils ne paieront plus un accès multijoueur, ils paieront un accès multijoueur cloud gaming new revolution ultimate plus carré.

    Bref, ce n’est que le début.
    edgar posted the 09/14/2026 at 03:01 PM
    À quand une bonne nouvelle émanant de cette boîte ?

    Décidément il ne se passe pas un jour depuis leur annonce fracassante de mettre fin au physique sans qu’une autre mauvaise nouvelle pointe le bout de son nez !

    Cet enchaînement des enfers putain, trop c’est trop là !
    magneto860 posted the 09/14/2026 at 03:02 PM
    (à voir dans deux ans si la Ps Portable se distingue du Ps Portal, du coup, et permet ou pas de jouer sans cloud gaming).
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 03:04 PM
    Go nintendo switch 2 ! Vous verrez vous oublierez vite Sony ... Ca ira
    edgar posted the 09/14/2026 at 03:07 PM
    Et pour répondre à l’article, c’est de la pure escroquerie, il n’y a pas d’autre mot.
    jobiwan posted the 09/14/2026 at 03:23 PM
    neptonic Oui, c'est les éditeurs qui fixent le prix de vente. Mais, ils peuvent très bien fixer le prix de base et accepter une clause qui reprend que lorsqu'il accorde des promotions, celle-ci se fait de façon dynamique.

    Ces tarifs dynamiques furent déjà évoqués, il y a quelques semaines, avec 2 français.
    marchand2sable posted the 09/14/2026 at 03:25 PM
    Ça existe une bonne nouvelle pour eux cette année ?
    stampead posted the 09/14/2026 at 03:25 PM
    grundbeld il n 'y aura pas de joueurs du futur,les joueurs du futurs joueront aux free to play ou tourneront pendant des années sur 3-4 jeux.
    22 posted the 09/14/2026 at 03:27 PM
    marchand2sable Ouais: a partir du 19 novembre 2026^^
    stampead posted the 09/14/2026 at 03:28 PM
    grundbeld je me suis mal exprimé ,j 'ai oublié de dire qu 'il n'acheterons pas de jeux vidéos ou alors très peu.
    jobiwan posted the 09/14/2026 at 03:29 PM
    abookhouseboy Les magasins physiques ont l'obligation de présenter des prix qui sont les mêmes pour tout le monde et pas à la gueule du client, et là certains pratiquent la loi de la jungle quand c'est du numérique.

    Propos à nuancer. Ils ont obligation de présenter des prix de base identiques pour tout le monde. Ce n'est pas pour autant que tu paieras le même prix à la caisse, si tu as un bon d'achat ou une carte de fidélité vis-à-vis d'un acheteur qui lui paiera plein pot.
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 03:33 PM
    Sony en mode auto-destruction depuis 4 mois . En plus GTA VI va leurs faire croire qu'ils sont les rois du monde...

    La chute sera brutale
    pcverso posted the 09/14/2026 at 03:41 PM
    nyseko posted the 09/14/2026 at 03:41 PM
    Vous n'avez pas une base de donnée des prix les plus bas constatés sur le PS Store ?

    Cela évite de se faire avoir en pensant faire une bonne affaire qui n'en est en réalité pas vraiment une.
    iglooo posted the 09/14/2026 at 03:53 PM
    nyseko non, Sony a adopté les dynamic-pricing, c'est mort. Fallait pas se jeter sur la PS5, on est dans leur traditionnel comportement...
    jamrock posted the 09/14/2026 at 03:54 PM
    Plus c'est gros plus ça passe, et vu le cratère qu'est devenu le fondement de leur communauté ces dernières années. Ils peuvent carrément y ranger des baobabs tranquillou
    hyoga57 posted the 09/14/2026 at 04:01 PM
    shuntaro Je donne juste une précision c’est tout. En plus je suis un ex client PlayStation là.

    kidicarus Je parle uniquement de tarifs. Le store Nintendo est le plus avare des trois constructeurs et tout le monde le sait.
    dokidokii posted the 09/14/2026 at 04:04 PM
    Et vive le demat
    supasaiyajin posted the 09/14/2026 at 04:08 PM
    nyseko Il existe des sites comme gg.deals ou psnprices.com.
    abookhouseboy posted the 09/14/2026 at 04:20 PM
    jobiwan certes mais comme tu dis le prix unitaire de base le même pour tout le monde, et si des offres de fidélité font baisser la facture, elles n'affectent pas le prix unitaire de base.
    cidkageno posted the 09/14/2026 at 04:39 PM
    jamrock C'est ça, t'en a qui font genre mais ils sont toujours la a les defendrent en citant MS ou Nintendo
    jobiwan posted the 09/14/2026 at 04:42 PM
    abookhouseboy Tout comme une promo n'affecte pas le prix de base.
    xylander posted the 09/14/2026 at 05:01 PM
    Ce n'est pas légal ! Quand allez-vous le comprendre ? On ne tarifie pas à la gueule du client un produit numérique qui ne peut pas subir de rupture "physique".
    xylander posted the 09/14/2026 at 05:03 PM
    La tarification dynamique peut-être entendue (tolérable) pour un site comme Disneyland Paris (où les places sont objectivement limitées) ; mais pas sur un sur un store numérique. Si tu défends Sony en ce moment, tu n'es qu'un abruti !!!
    bigflo posted the 09/14/2026 at 05:11 PM
    beppop alors il y a bien des promos ciblées occasionnelles sur Xbox, cependant les 2 grosses différences c'est qu'elles sont liées à tes goûts, donc c'est pas t'aimes tel jeu bah tu seras donc prêt à payer plus cher que celui qi a 0 achat mais plutôt tu as aimé tel jeu alors pourquoi pas tel jeu avec cette promo bonus, puis c'est indiqué sur l'offre que c'est un tarif préférentiel
    jamrock posted the 09/14/2026 at 05:29 PM
    cidkageno le whataboutisme est un sport national pour eux, meme avec des poutres de XXL dans le fondement ça reste les meilleurs VRP du net
    kidicarus posted the 09/14/2026 at 05:42 PM
    hyoga57 tu veux dire que Nintendo ne brade pas ses jeux. Bah oui, c'est la différence avec les deux autres qui sont bientôt obligé de donner leurs jeux pour faire du chiffre de ventes.

    Alors oui, pour nous joueurs c'est chiant quand tu joues sur console Nintendo. Mais quand tu achètes en physique ton jeu garde un bonne côté de revente contrairement aux deux autres constructeurs où bientôt ton jeu est bradé au bout d'un mois.

    Après pour moi, je ne fais pas trop attention, j'achète en day one ou en occasion.
    hyoga57 posted the 09/14/2026 at 06:03 PM
    kidicarus Je parlais de tarifs en général, pas que de Nintendo.

    Pointer du doigt les autres c’est bien, même moi je rejoins les autres sur Sony qui est méprisable à tous les niveaux.

    Mais l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, au contraire même.
    mooplol posted the 09/14/2026 at 06:12 PM
    Les fanboys sony pro dema diront que c’est normal et adapté
    Je suis pas surpris c’est la suite des choses vu leur politique
    piratees posted the 09/14/2026 at 06:28 PM
    c'est pareil chez MS depuis un moment pourtant personne a fait une news la dessus
    nyseko posted the 09/15/2026 at 07:21 AM
    hyoga57 Le store Nintendo est le plus avare des trois constructeurs et tout le monde le sait. Je parlais de tarifs en général

    Ce n'est pas Nintendo qui fixe les prix mais les éditeurs tiers.

    En général, nombre de jeux sortent après sur console Nintendo donc ils sont au prix day one quand sur les autres support ils ont déjà baissé.

    Mais en période de solde, c'est quasiment les même prix partout.

    Ori and the Blind Forest est à 5€ sur NS et 5€ sur Steam, Ori and the Will of the Wisps 6€ sur les deux, Ys Origin 5€ sur NS et PlayStation, 4€ sur PC, Ys VIII 20€ sur NS et PS et 14€ sur PC, Ys IX 24€ sur NS et PS et PC, Ys X est à 42€ partout, FFVII (Original) 8€ sur NS et PS, 5€ sur PC, FF 8 Remastered, 8.39€ partout, FF X/X-2 HD Remaster 12€ sur NS et PS et 10€ sur PC, FF XII est à 20€ partout et ainsi de suite.

    Donc en gros, NS et PS sont assez similaire en terme de prix le plus bas, le PC (Steam) reste moins chère dans l'ensemble.
    rider288 posted the 09/15/2026 at 07:28 AM
    C'est un jeu Sony, Star Wars ? 1ERE nouvelle
    sayokou posted the 09/15/2026 at 01:07 PM
    C'est injuste ce genre de pratique !
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