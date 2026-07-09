Date de sortie : 22 Octobre 2026 / Exclusivité NS2

Le jeu est développé par Atlantis Studio, le studio français cofondé par le cofondateur de Ready at Dawn, Ru Weerasuriya.Vous vous réveillez dans une maison que vous n'avez jamais vue auparavant. Une étrange entité rôde dans les couloirs.Mais vous n'êtes pas seuls. Affrontez vos peurs ensemble dans ce jeu coopératif qui mettra vos nerfs à rude épreuve ! Qui osera explorer la maison pendant que l'autre joueur le guide via le système de vidéosurveillance ? Faire équipe est votre seul espoir de vous échapper. Parviendrez-vous à tenir bon ensemble jusqu'au bout ?