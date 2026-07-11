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SK Hynix annonce que 2027 sera la « pire année » en matière de pénurie de mémoire


SK Hynix annonce que 2027 sera la « pire année » en matière de pénurie de mémoire et prévoit que cette crise durera jusqu'en 2030 — Le PDG partage ces sombres perspectives le jour de l'introduction en bourse de SK Hynix au Nasdaq

D'une manière ou d'une autre, la pénurie de mémoire pourrait encore s'aggraver l'année prochaine.

Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré à Reuters que 2027 serait la pire année en raison de la pénurie de mémoire. Cette déclaration intervient peu après l' introduction en bourse réussie de SK Hynix aux États-Unis, qui a permis à une entreprise étrangère de lever 26,5 milliards de dollars. Bien que Kwak prévoie que l'année prochaine sera la plus critique pour la pénurie de RAM, il estime que cette crise persistera jusqu'en 2030.


« Nous prévoyons que l'année prochaine sera la pire de l'histoire du secteur en termes d'approvisionnement », a déclaré Kwan à Reuters. « Nous anticipons toujours que la demande des clients restera supérieure à notre capacité de production, même au-delà de 2030. Mais nous mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème. »

En mars, Chey Tae-won, président du groupe SK, a également laissé entendre que les pénuries persisteraient jusqu'en 2030. L'entreprise, tout comme Samsung, avait déjà évoqué l'année 2027 comme une date critique pour la gestion des pénuries . La demande de DRAM est principalement tirée par la mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs d'IA, qui requièrent des procédés de fabrication et d'encapsulation bien plus sophistiqués que la DDR5 grand public. Outre ces exigences de fabrication avancées, la HBM consomme également une capacité de production de plaquettes supérieure à celle de la DDR5, contraignant les principaux fabricants de mémoire à réaffecter leurs approvisionnements et à aggraver une situation d'approvisionnement déjà tendue.

Ce genre de prévisions est délicat. Il est dans l'intérêt financier de SK Hynix que les pénuries de mémoire persistent, même bien au-delà de 2030. SK Hynix a enregistré un chiffre d'affaires record d'un trimestre à l'autre, et son concurrent Micron a vu la valeur de son action augmenter de 213 % cette année, pour atteindre environ 990 dollars.

Cependant, les propos de Kwan ne visent pas uniquement à soutenir le cours de l'action SK Hynix. Ces derniers mois, Micron et SK Hynix ont signé des accords d'approvisionnement à long terme (AAT). Ces accords garantissent l'approvisionnement de certaines entreprises sur plusieurs années et définissent un prix plancher et un prix plafond pendant la durée de l'accord. Bien que les AAT n'influencent pas directement les prix du marché, ils sécurisent la demande, et nous avons constaté une forte augmentation des AAT ces derniers mois afin de limiter l'approvisionnement en DRAM.
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/sk-hynix-says-2027-will-be-the-worst-year-for-memory-shortage-forecasts-crunch-to-last-until-2030-ceo-shares-grim-outlook-on-the-day-sk-hynix-gets-listed-on-nasdaq
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    posted the 07/11/2026 at 08:57 PM by ouroboros4
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    wickette posted the 07/11/2026 at 09:31 PM
    En 2027: SK Hynix annonce que 2028 sera la pire année en matière de pénurie de mémoire

    Ils ont tout intérêt à maintenir un niveau de prix élevé, c'est le problème, les datacenters ont des moyens financiers quasi illimités...mais jusqu'à quand les investisseurs vont ouvrir les vannes sans commencer à voir de gros retours financiers, ça personne ne le sait
    raoh38 posted the 07/11/2026 at 09:46 PM
    Cool qu'il pense cela et qu'il l’espère surtout, le xtmc a deja signé des contrats avec corsair et compagnie (dont apple en evaluation) pour de la ddr5 tout récemment.... qu'ils continuent le retour de baton va être terrible.
    suzukube posted the 07/12/2026 at 12:13 AM
    La PS6
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