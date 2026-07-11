Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré à Reuters que 2027 serait la pire année en raison de la pénurie de mémoire. Cette déclaration intervient peu après l' introduction en bourse réussie de SK Hynix aux États-Unis, qui a permis à une entreprise étrangère de lever 26,5 milliards de dollars. Bien que Kwak prévoie que l'année prochaine sera la plus critique pour la pénurie de RAM, il estime que cette crise persistera jusqu'en 2030.En mars, Chey Tae-won, président du groupe SK, a également laissé entendre que les pénuries persisteraient jusqu'en 2030. L'entreprise, tout comme Samsung, avait déjà évoqué l'année 2027 comme une date critique pour la gestion des pénuries . La demande de DRAM est principalement tirée par la mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs d'IA, qui requièrent des procédés de fabrication et d'encapsulation bien plus sophistiqués que la DDR5 grand public. Outre ces exigences de fabrication avancées, la HBM consomme également une capacité de production de plaquettes supérieure à celle de la DDR5, contraignant les principaux fabricants de mémoire à réaffecter leurs approvisionnements et à aggraver une situation d'approvisionnement déjà tendue.Ce genre de prévisions est délicat. Il est dans l'intérêt financier de SK Hynix que les pénuries de mémoire persistent, même bien au-delà de 2030. SK Hynix a enregistré un chiffre d'affaires record d'un trimestre à l'autre, et son concurrent Micron a vu la valeur de son action augmenter de 213 % cette année, pour atteindre environ 990 dollars.Cependant, les propos de Kwan ne visent pas uniquement à soutenir le cours de l'action SK Hynix. Ces derniers mois, Micron et SK Hynix ont signé des accords d'approvisionnement à long terme (AAT). Ces accords garantissent l'approvisionnement de certaines entreprises sur plusieurs années et définissent un prix plancher et un prix plafond pendant la durée de l'accord. Bien que les AAT n'influencent pas directement les prix du marché, ils sécurisent la demande, et nous avons constaté une forte augmentation des AAT ces derniers mois afin de limiter l'approvisionnement en DRAM.