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Microsoft pourrait dévoiler Project Positron dès la semaine prochaine


Les membres du programme Xbox Insider ont remarqué un détail inhabituel cette semaine : aucune nouvelle mise à jour n'a été déployée sur Xbox Series X|S, alors que Microsoft avait pris l'habitude de proposer un nouveau firmware toutes les deux semaines. Un retard qui n'est visiblement pas anodin.

Brad Rossetti, responsable du programme Xbox Insider, a laissé entendre sur les réseaux sociaux que cette prochaine mise à jour « vaudra l'attente », sans toutefois dévoiler son contenu. Une déclaration qui a rapidement alimenté les spéculations, notamment après la réaction du journaliste Jez Corden, lequel s'est contenté d'un mystérieux « Positron arrive ».

Derrière ce nom de code, Project Positron désignerait une fonctionnalité sur laquelle Microsoft travaillerait depuis un certain temps. Son objectif serait de faciliter la transition entre les jeux physiques et le tout-numérique en permettant de transformer certains jeux Xbox en boîte en licences dématérialisées.

Concrètement, le système permettrait d'insérer un disque compatible Xbox One ou Xbox Series X afin d'obtenir une licence numérique définitivement associée au compte Microsoft utilisé. Une fois l'opération effectuée, le jeu pourrait être lancé sans avoir besoin du disque, à condition d'utiliser le compte ayant activé la licence.

Selon MP1st, Microsoft chercherait également à préserver le marché de l'occasion. La licence numérique serait liée au disque d'origine et pourrait être transférée vers le compte d'un nouvel acquéreur lors de la revente du jeu, rendant l'ancien compte inéligible à son utilisation. Un fonctionnement qui permettrait de conserver la possibilité de prêter ou revendre ses jeux, tout en accompagnant la transition vers un modèle davantage tourné vers le numérique.

Aucune annonce officielle n'a encore été faite et Microsoft n'a pas confirmé l'existence de Project Positron. Néanmoins, le calendrier de la prochaine mise à jour Xbox Insider et les différentes allusions de plusieurs sources bien informées laissent penser qu'une présentation pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

En parallèle, Microsoft teste déjà une autre mise à jour du système Xbox auprès des Insiders. Celle-ci ajoute notamment la prise en charge des Gamertags jusqu'à 15 caractères, l'intégration des succès Xbox 360 dans les hubs de jeux, ainsi que la possibilité d'utiliser le Xbox Cloud Gaming pendant le téléchargement des mises à jour, entre autres nouveautés.
MP1st - https://mp1st.com/news/report-xbox-could-introduce-its-disc-to-digital-game-conversion-system-next-week
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    posted the 07/10/2026 at 09:16 PM by altendorf
    comments (19)
    taiko posted the 07/10/2026 at 09:24 PM
    Je n'y crois pas un instant
    amario posted the 07/10/2026 at 09:24 PM
    En gros la GKC de Nintendo
    masharu posted the 07/10/2026 at 09:32 PM
    Ça va niquer le marché : je prend donc une licence, ça va lock le disque mais rien ne m'empêche de le vendre derrière, le rendant inutilisable pour le nouveau acquéreur.

    Bravo, encore + de façons d'arnaquer les gens mais ça va applaudir l'effort d'une "demi-solution" à 0 problème.
    romgamer6859 posted the 07/10/2026 at 09:35 PM
    masharu qu'est ce que tu racontes ?
    " La licence numérique serait liée au disque d'origine et pourrait être transférée vers le compte d'un nouvel acquéreur lors de la revente du jeu, rendant l'ancien compte inéligible à son utilisation."

    SI tu revends la licence passe à la personne sur SON compte
    bennj posted the 07/10/2026 at 09:36 PM
    masharu tas rien compris. Le moment ou le disque est utilisé ailleurs alors ca bloque la version demat pour justement éviter les abus.

    Sinon du coup tu vas acheter une ps6 ou bien tu t'arrêtes la ?
    bennj posted the 07/10/2026 at 09:38 PM
    romgamer6859 ma main a coupé quil a pas lu toute la news.
    masharu posted the 07/10/2026 at 09:43 PM
    bennj romgamer6859 Mal lu ouais, un peu tendu et un peu occupé aussi aussi haha. Tant mieux si ça dépend du disque mais on verra in fine.
    xynot posted the 07/10/2026 at 09:45 PM
    Mieux que rien, à voir si Sony proposera au moins un lecteur amovible pour la PS6, car ceux qui ont une bibliothèque physique PS4/PS5 voudraient ne pas l'avoir dans le Q
    suikoden posted the 07/10/2026 at 09:50 PM
    J'aime bien l'idee mais ce serait cool qu'il la fasse en parallèle d'une console encore physique même si c'est clairement pas leur but chez Microsoft.

    Mais au moins ca permet de profiter de l'avantage du physique et du demat (pouvoir ensuite jouer à son jeu via le cloud ou en Play Anywhere).
    romgamer6859 posted the 07/10/2026 at 09:50 PM
    masharu
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 09:56 PM
    Bah cest la solution parfaite en fait : tu achètes ton jeu en boîte, tu le log sur ton compte avec le disc, tu peux jouer sans avoir à changer ton disc tout le temps et tu peux le revendre d'occasion.....nikel si ca fonctionne comme ça
    wickette posted the 07/10/2026 at 10:04 PM
    bennj Oui mais si je met mon disque dans une console sans connexion internet, comment ils vont désactiver la version démat sans appels vers le serveur ?
    suzukube posted the 07/10/2026 at 10:05 PM
    zboubi480 ça me ferait racheter des jeux Xbox One et Series physiques !
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 10:07 PM
    cela ne fera que déplacer le problème
    altendorf posted the 07/10/2026 at 10:08 PM
    suzukube bouuuuuuuuuuhhhhh c'est à cause de lui le numérique
    bennj posted the 07/10/2026 at 10:10 PM
    wickette a mon avis tu auras des restrictions. Visiblement la licence démat serait lié à ton compte Xbox / Microsoft donc forcément une connexion au net sera obligatoire.

    zboubi480 c'est le but, mais aussi de t'habituer au démat, et donc te faire acheter plus tard du démat. Ils sont pas cons.
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 10:12 PM
    bennj peut être mais en attendant tu peux continuer a acheter du physique sur Xbox.
    Que propose Playstation ?
    bennj posted the 07/10/2026 at 10:35 PM
    zboubi480 je dis pas le contraire, mais faut pas oublier un autre point. Très peu données sont présentes sur un disque Xbox (la moitié des jeux environ). C'est du physique mais qui très souvent ne te sert à rien si tu n'as pas de connexion internet derrière. Tu as les jeux testés et stats ici : https://www.doesitplay.org/
    suzukube posted the 07/10/2026 at 10:44 PM
    altendorf Quand tu te tapes 15 à 20 € de frais de port sur tes jeux physiques, les jeux à 15 balles sur le store, ça vaut le détour
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