Les membres du programme Xbox Insider ont remarqué un détail inhabituel cette semaine : aucune nouvelle mise à jour n'a été déployée sur Xbox Series X|S, alors que Microsoft avait pris l'habitude de proposer un nouveau firmware toutes les deux semaines. Un retard qui n'est visiblement pas anodin.Brad Rossetti, responsable du programme Xbox Insider, a laissé entendre sur les réseaux sociaux que cette prochaine mise à jour « vaudra l'attente », sans toutefois dévoiler son contenu. Une déclaration qui a rapidement alimenté les spéculations, notamment après la réaction du journaliste Jez Corden, lequel s'est contenté d'un mystérieux « Positron arrive ».Derrière ce nom de code, Project Positron désignerait une fonctionnalité sur laquelle Microsoft travaillerait depuis un certain temps. Son objectif serait de faciliter la transition entre les jeux physiques et le tout-numérique en permettant de transformer certains jeux Xbox en boîte en licences dématérialisées.Concrètement, le système permettrait d'insérer un disque compatible Xbox One ou Xbox Series X afin d'obtenir une licence numérique définitivement associée au compte Microsoft utilisé. Une fois l'opération effectuée, le jeu pourrait être lancé sans avoir besoin du disque, à condition d'utiliser le compte ayant activé la licence.Selon MP1st, Microsoft chercherait également à préserver le marché de l'occasion. La licence numérique serait liée au disque d'origine et pourrait être transférée vers le compte d'un nouvel acquéreur lors de la revente du jeu, rendant l'ancien compte inéligible à son utilisation. Un fonctionnement qui permettrait de conserver la possibilité de prêter ou revendre ses jeux, tout en accompagnant la transition vers un modèle davantage tourné vers le numérique.Aucune annonce officielle n'a encore été faite et Microsoft n'a pas confirmé l'existence de Project Positron. Néanmoins, le calendrier de la prochaine mise à jour Xbox Insider et les différentes allusions de plusieurs sources bien informées laissent penser qu'une présentation pourrait intervenir dès la semaine prochaine.En parallèle, Microsoft teste déjà une autre mise à jour du système Xbox auprès des Insiders. Celle-ci ajoute notamment la prise en charge des Gamertags jusqu'à 15 caractères, l'intégration des succès Xbox 360 dans les hubs de jeux, ainsi que la possibilité d'utiliser le Xbox Cloud Gaming pendant le téléchargement des mises à jour, entre autres nouveautés.