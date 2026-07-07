Ce que je veux dire par là, c'est :
1. Le retrait des jeux sur Steam est lié à la mort du physique (la timeline tend à le montrer, je crois assez peu aux coincidences)
2. les jeux first party que vous achetez en physique sur PlayStation n'ont pas plus de valeur à leurs yeux que les jeux achetés sur Steam.
Alors là tout de suite je m'attends de votre part à :
Réaction 1 : 'tain l'autre casse couille, lui aussi nous fait son article PlayStation JPP
déso
Réaction 2 : En plus je vois pas le rapport qu'est ce qu'il a fumé l'abruti...
(et moi j'ai plus de genoux)
J'ai tenté vaguement d'expliquer ça sous un article l'autre jour, je vais essayer de vous expliquer comment j'en arrive à cette conclusion aussi grotesque
et pourquoi Sony n'envisage certainement pas de changer son fusil d'épaule (ou encore moins durablement).
Le démat comme prison
Changer de génération de console a toujours représenté un risque : celui de voir une partie des joueurs partir chez la concurrence et le physique posait et pose encore un problème évident dans cette logique.
Au fil du temps, les constructeurs ont compris qu'une console n'était plus seulement une machine, mais la porte d'entrée vers un écosystème.
La bibliothèque de jeux est devenue le meilleur outil pour fidéliser les joueurs sur le très long terme.
En étant aujourd'hui derrière Xbox et Steam sur le dématérialisé, Sony prend le risque que son écosystème retienne moins efficacement ses joueurs que celui de ses concurrents.
Votre catalogue physique finira tôt ou tard par devenir inutilisable sur le futur écosystème PlayStation.
À l'inverse, un catalogue dématérialisé peut vous suivre pendant des décennies. Et c'est précisément là que réside sa véritable valeur.
Sony ne cherche pas seulement à vendre des jeux en démat.
Il cherche à faire en sorte que votre bibliothèque vous accompagne partout, afin que changer d'écosystème devienne de plus en plus difficile.
Plus votre historique, vos achats et votre vie de joueur sont liés à votre compte PlayStation, plus il devient coûteux psychologiquement comme économiquement d'aller voir ailleurs.
Le véritable produit n'est donc plus seulement la console. C'est l'écosystème lui-même.
Le démat comme outil d'interopérabilité et d'accessibilité
Depuis la PS4, les joueurs PlayStation peuvent se créer un catalogue de jeux compatible sur PS5, et à n'en pas douter sur PS6.
Quelle meilleure méthode pour retenir les joueurs que de vendre un jeu une fois, et le rendre accessible sur tout son écosystème ?
Exemple :
votre catalogue PS6 est 100 % physique et incompatible donc avec la future PlayStation Portable / ou la Playstation Portal pour le cloud gaming (car le hardware coute beaucoup trop cher désormais)
Si vous décidez d'acheter un nouvel hardware nomad/cloud, la probabilité que vous choisissiez du PlayStation est largement plus élevée si vous retrouvez votre vie de joueur dessus que l'inverse.
Mais comment garantir une compatibilité totale avec un jeu physique ?
Avec une machine nomade ? Du Cloud ? Sur du matos non propriétaire ?
Car même si des leaks nous ont prouvé que Sony travaillait sur un launcher PC (ça semblait aussi impossible que de sortir des jeux PC pour certains mais bon, on connaît la suite...
), si le business les oblige pour survivre ou les incite pour toucher beaucoup plus de territoires à revenir sur PC, autant maximiser les chances que ça se passe sur leur launcher (pour les commissions entre autre).
La compatibilité d'un catalogue démat déjà rempli ne peut qu'aider à passer du temps sur leur launcher plutôt qu'un autre et à son assimilation sur PC.
Donc ce n'est pas que du full démat (pour des raisons de bénéfices évidemment) que Sony souhaite mettre en place, c'est mettre des billes pour du full cross-play afin de renforcer son écosystème.
D'ailleurs, élément révélateur : ce n'est pas la PS6 qui sera full démat, c'est tout l'écosystème PlayStation qui le deviendra.
C'est une nuance, mais qui a pourtant une importance cruciale pour comprendre le move actuel de PlayStation.
Le consommateur n'obtient jamais le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière
Souvenons-nous de l'annonce des Steam Machines il y a quelques mois.
Il me semblait à l'époque évident que ça allait pousser Sony à revoir la place du PC dans sa stratégie.
Jusqu'ici, Steam était davantage un écosystème complémentaire qu'un véritable concurrent frontal à la Xbox et c'est pourquoi j'ai longtemps défendu l'idée des jeux Sony sur PC, avant qu'ils le fassent.
Mais si Steam devient capable d'exister dans le salon, sur une machine portable, en plus du PC, alors il commence à jouer exactement sur le terrain où Sony veut construire le PlayStation de demain et même plus encore.
Les premières rumeurs d'un retrait des jeux first-party sur PC n'ont d'ailleurs pas tardé.
Move complètement logique que les fidèles de la marque ont accueilli avec beaucoup de joie (un peu trop même pour certains), car il était évident que ce revirement n'était pas un move solitaire, mais qu'il faisait partie d'un plan plus grand, et que la suite allait probablement être moins reluisante : le fameux retour de bâton dont je parlais
Car tout simplement, si la croissance ne peut plus venir d'un élargissement du public, elle viendra forcément d'une meilleure monétisation du parc existant.
Et pour rentabiliser au maximum des joueurs déjà captifs, le dématérialisé est une arme redoutable. Il permet de garder la main sur les prix, de faire progressivement disparaître le marché de l'occasion et surtout de conserver le joueur dans un circuit entièrement contrôlé par Sony.
Au fond, aujourd'hui, la console n'est presque plus le produit. Le véritable produit, c'est le joueur qui reste dans l'écosystème pendant dix ou vingt ans.
Conclusion
Tous ces changements sont finalement étroitement liés.
Le retrait des jeux sur Steam, la disparition du physique, la volonté de construire un catalogue entièrement interopérable Playstation, les futurs appareils portables, le cloud gaming, un éventuel launcher PC, l'IA... Pris séparément, chacun de ces choix peut sembler anodin et indépendant.
Ensemble, ils racontent une stratégie beaucoup plus globale : faire de PlayStation une prison, heu, un écosystème capable de suivre le joueur, et de survivre aux défis financiers actuels.
Sony n'épargne définitivement pas sa fanbase, et rappelle que les moves qu'ils font (judicieux ou non) ont un seul objectif : renforcer leur écosystème, le rendre plus solide et plus rentable à court terme, mais aussi plus résilient et attractif sur le long terme.
Évidemment, aujourd'hui, Sony préfère mille fois vous vendre un jeu physique sur PlayStation plutôt qu'un jeu sur Steam.
Mais sur le long terme, ces deux ventes partagent exactement le même problème : elles ne construisent pas réellement le PlayStation de demain, et doivent disparaître, d'où cette double décision prise en même temps (ou presque).
Un disque finira par devenir obsolète. Nous savons aussi bien que Sony qu'il existe une épée de Damoclès au-dessus du physique et une licence Steam, elle, appartient à Valve.
Le paradoxe, c'est que ceux qui hier étaient les plus heureux du retour au "only PlayStation" sont aujourd'hui les plus dégoûtés par la disparition du physique, et sont les mêmes qui chercheront des alternatives à Playstation demain.
Ton jeu démat PS3 il marche bien sur PS5 ?
Un lecteur blu-ray n'est en rien un frein on a des jeux blu-ray depuis 2006, c'est le CPU, le jeu d'instruction, parfois le GPU et la manière avec laquelle les jeux sont compilés qui freinent.
Si ton blu-ray PS3 tourne pas c'est parce que ta PS3 c'est un jeu fait pour un CPU CELL et des techno bizarres de l'époque
C'est pas du tout un argument viable ça
et les vinyles sont bien revenue depuis 15ans.
Après si Sony faisait un meilleure prix genre 60€ puisque y a pas la marge du magasin, fabrication ect.... ça me paré normal et juste.
et si Sony rajoute le prêt des jeux démat et la revente y a juste transformé sont jeux démat en clé.
je prends de suite si y a tout ça
Mais meme si la demonstration reste volontairement attaquable (esprit forum), dans le fond, le besoin de tuer le physique pour des raisons autres que financieres existent ^^
D'ailleurs, allons dans un monde parralele ou le jeu physique n'aurait jamais existé et ou avoir des jeux en demat sur un compte auraient permis une interoperabilité totale depuis tjs, apres des décennies sur PS1-4, tu penses que tu aurais migré aussi facilement sur PC?
Personnellement je pense pas, mais surtout, comment garantir une compatibilité totale de tes jeux avec des machines salons / portables / cloud? Playstation a basé le support physique sur du bluray, donc meme le salon / portable c'est mort, il n'y a pas d'alternative, contrairement a Nintendo et sa fusion salon/portable et ses cartouches / GKC.
SOny ne peut meme pas envisager ça, car la techno n'existe pas sur les jeux deja sortis.
wickette oui tu as raison, le bluray n'est pas un frein pour de la back compatibilité, mais pour de la forward compatibilité tu fais comment pour le cloud et la future portable?
ça ne depend de toute façon pas du support demat ou physique, mais de la volonté de faire un emulateur pour faire tourner sur PS5 les jeux PS3.
Ajd la question se pose moins vu que les architectures restent proches, et vu le developement des comptes, a la maniere de Xbox, tu peux vendre une licence d'un jeu, que tu y joues sur Xbox ou sur PC, meme si c'est pas le meme binaire, ta licence te permettra d'y jouer quand mm ^^
Par contre, bon courage pour mettre ton jeu physique PS3 dans un PS Portal ou dans la future Playstation Portable
Tu peux streamer en remote play de ta ps5 ton jeu physique sur la portal c’est bon
Sinon oui pour la ps6 portable mais dans ce cas tu supprimes le jeu physique alors que ça reste un choix non ? Certains ne voudront pas prendre 2 ps6 dont une portable ou bien voudront pouvoir revendre certains jeux !
C’est ça sur le debat physique et demat, avoir un support physique offre juste un choix en plus, les personnes jouant 100% demat n’ont pas de problèmes s’il existe un lecteur blu-ray en option comme aujourd’hui. Le 100% demat ne fait que pénaliser et les gens full demat ne gagnent rien car ils peuvent l’être aujourd’hui déjà
Et le play anywhere ps6 portable et salon vinyl un VRAI argument pour le demat rien à voir avec annuler tous les jeux physiques et forcer
Le "only PlayStation" vu le bad buzz sur l'arrêt du physique en ce moment, c'est bien le dernier move qu'il leur reste pour tenter de vendre des PS6
Mais God of War Ragnarok c'était plus de 15 millions de ventes fin 2023 https://megaforcemagazine.com/2023/12/god-of-war-ragnarok-depasse-les-15-millions-dunites-vendues/
Le jeu est sortie sur Steam le 19 septembre 2024 avec un pic de 31 000 joueurs connectés simultanément, tandis que God of War 2018 avait un pic de 73 000
Sur l'exercice fiscal 2025 complet (avr. 2025 - mars 2026) de la fuite d'insomniac :
On a God of War Ragnarok : 76 % Physique / 24 % Numérique
A voir aussi la répartition intéressante entre Physique et Numérique avec les autres AAA sur le leak d'Insomniac
C'est pour ça qu'il y a un truc qui cloche, Sony compte 78 % de digital, et si ce chiffre était faux sans véritablement l'être, ils incluent tout le digital donc DLC, indés, Fortnite, Warzone,...
Comme on pourrait le penser, annoncer ce chiffre manipulateur serait pour mieux connecté la PS6 et l'hypothétique portable. Plus simple avec une bibliothèque 100 % numérique partagée entre les deux.
Ca craint vraiment mais vraiment si c'est ça leur raison.
Autre sujet : Richard (DF) a fait une vidéo sur ce que peut donner l'émulation sur PS5 en y installant Linux et RPCS3. Et pour Metal Gear Solid 4 par exemple, c'est pas terrible https://www.youtube.com/watch?v=4508nGHx-0E&t=592s ainsi qu'avec d'autres jeux.
Richard en conclut que l'émulation PS3 pourrait être envisageable sur PS6 qui aura un CPU Zen 6. Encore faut-il que Sony s'y penche sérieusement.
Bravo le veau. Première analyse un brin pertinente que je peux lire sur ce site.
niflheim Les ventes Steam ont été décevantes pour Sony
Presque 1 milliard de bénéfices net... La décision de stopper les portages PC n'est aucunement motivée par des résultats qui seraient "insuffisants", mais par une politique éditoriale nouvelle, qui en effet, rejoint complètement l'analyse de 51.
Par ailleurs, c'est aussi le message de l'ancien boss de playstation, qui rappelle bien que cette décision ne peux pas etre la conséquence de ventes mitigées. Comprenant que générer 1 milliard de $, sur des jeux qui n'étaient plus en capacité de générer de l'argent sur leurs plateformes d'origine, reste une manne financièrement colossale.
Si cette décision a été prise, elle ne l'a pas été parce que les ventes n'ont pas permis d'être à la hauteur des objectifs, mais par un changement de politiques plus global.
Et au final, ce sont bien les joueurs PlayStation qui y perdront, car cantonnés à une boutique numérique unique, sans autre forme de concurrence pour jouer en faveur de leur pouvoir d'achat.
Mais cela, beaucoup ne le comprendront que dans 2 ans.
Et puis dans 7-8 ans, les acheteurs de PS6 se rendront compte que changer de crèmerie à l'avenir signifiera perdre immédiatement l'accès à tous leurs jeux.
Tous les changements de politiques chez Playstation de ces derniers mois ne visent que cet objectif là. Enfermer son public dans un éco-systeme complètement verrouillé dont seul Playstation aura la main mise sur la tarification des jeux.
C'est ce que fait Apple, et bien d'autres prestataires de services dans la tech.
Pas besoin d'etre une lumière pour comprendre que :
- Plus de portage PC.
- Plus de marché physique.
- Revendeur & Service unique et fermé.
- Pénaliser les clients qui n'utiliseraient plus leurs comptes durant une période donnée.
Tout cela rentre dans une politique globale qui desservira le consommateur. Mais qui fidélisera de force la clientèle.
Le pari pour PlayStation peut être gagnant, à la seule et unique condition qu'ils arrivent à proposer des jeux aux qualités hors du commun et en grand nombre. Ce qui n'est plus le cas depuis quelques années maintenant.
Mais au fond, ceux qui l'on dans bien profond dans l'os, ce sont surtout les consommateurs.
Moi perso, je peux me passer des jeux playstation. J'étais ravi de les faire sur PC pour certains, mais aucun d'entre eux ne me fera jamais acheter une console, et encore moins si son écosystème est totalement verrouillé.
c'est le but de tout écosystème ,xbox, playstation, et steam même combat
La transition du physique vers le dématérialisé pourrait entraîner un départ de joueurs vers des plateformes alternatives comme le PC, la Steam Machine ou potentiellement la Helix.
Sony souhaite donc rapatrier ses exclusivités afin que les joueurs qui achetaient encore leurs jeux en physique n'aient d'autre choix que de continuer sur PlayStation, mais en dématérialisé, afin d'être complètement pieds et poings liés à PlayStation.
Ils sont très bons là-dessus et les joueurs n'y voient que du feu. Au contraire même, beaucoup en redemandent.
5120x2880
apejy
wanda
nyseko
Je vois que des membres ont pris la peine de comprendre mon propos, sous ces airs grotesques de prime abord
Tu as complètement raison
Car oui le fond est tout a fait légitime, et voir un lien entre l'arrêt quasi simultané des jeux Steam et le physique n'est pas si farfelue que l'on pourrait croire si on se pose certaines questions
Mais bon on pouvait pas s'attendre à ce que notre idiot du village niflheim comprenne autre chose quune basique guéguerre pour mettre Steam au centre du village, vu qu'il ne vit que de ça
Sinon oui, au moins on sera d'accord tous les 2 que PlayStation a fait meeu d'une malhonnêteté a gerber vis a vis de ses joueurs, en minimisant le succès du physique sur leur plateforme.
Leur volonté de tuer le physique prime sur la réalité de la consommation.
Le physique perd des parts de marché car ils font aussi leur maximum pour le rendre moins attractif et a l'arrivée ils manipulent les chiffres et osent parler des préférences des consommateurs
Une belle brochette de businessman qui chient dans la bouche des joueurs.
Un vrai bot
Bon j'avoue j'ai mes torts, avec un tel titre et une telle intro je me doutais que ça allait le ramener
Ceci dit, son passage sur le leak d'insomniac est miraculeusement pas hors sujet et il a raison de le rappeler
bande de fous
5120x2880 online gratuit vs online payant, là aussi Sony devrait revoir cet aspect, et revenir au gratuit comme sur PS3. Du moins ne pas inclure le online dans un abo PS Plus car ça pousse à acheter un abo pour des jeux dont on est pas forcément intéressé.
Encore heureux te taper juste, un petit peu, quand tu nous tapes trois mémoires, deux disserts,... pour expliquer quelque chose
niflheim Je n'ai fait aucune analyse, mais c'est vrai que le tienne sont souvent claquées au sol
Je comprends rien au marché console ? Comparé à qui? A toi?
Mec, en résumé, en 2010 je me fais mon premier PC de salon et décide d'en faire ma console principale car j'avais compris ce qu'allait devenir le marché du JV, et depuis cette époque j'en parle régulièrement.
Un futur qui allait être l'accessibilité et le multi support et non plus les exclusivités et les catalogues uniques. Et c'était aussi pour éviter une énième dérive des constructeurs comme celle ci.
Vous êtes emmerdez par la politique de votre constructeur chéri? Perso, je l'ai fuit en anticipation bien avant que ça arrive
Pendant plus de 10 ans les fanboys consoleux mont cassé les couilles, mettant en avant l'intérêt des exclusivités tiers via des contrats, le vieux monde qu'ils ne voulaient pas voir, comme si c'était mieux que le multi support, day one partout que je défends depuis très longtemps et s'est imposer naturellement.
Pendant toute cette période j'ai dit qu'il était dangereux de ne pas aller plus frontalement sur PC, pour justement tenter de bloquer Steam qui prennait de plus en plus de place avant qu'il ne devienne trop gros, et la encore j'avais l'impression d'être là petite fille de l'exorciste à vos yeux en disant ça le PC...
Et si on fait le constat ajd? Les seules exclusivités qui restent, c'est pas bcp plus que quelques jeux maisons, et Steam est structurellement en train de devenir le plus gros écosystème en alors qu'il était rien quand PlayStation vendait 160M de PS2 et structurellement la progression de Steam est très difficile a ralentir...
Et les fanboys qui me garantissaient que PlayStation jamais ne sortiraient de jeux sur PC?
Et SE qui adoptait la bonne stratégie selon vous avec les exclusivités AAA sur Play only?
Et quand je disais que l'arrivée des Steam Machine peut faire changer la stratégie de Sony sur PC puis que c'est la raison de l'arrêt des jeux Sony sur PC? La encore je suis la petite fille de l'exorciste à vos yeux
Mais quelques semaines plus tard des mecs bien placé dans l'industrie, comme le pilier de BluePoint game qui vient confirmer mon propos
Quand je disais que Sony devrait sortir son launcher PC? Et que quelques années plus tard on a des leaks qui montrent qu'ils bossent effectivement dessus. Et l'arrêt des jeux Steam,m/PC ne remet pas en question définitivement un launcher PC, une énième fois vous me croyez pas ? Une nouvelle fois vous prendrez une claque car comment Sony va faire autrement po toucher tous les autres territoires ? Pour faire face à la hausse des coûts hardware sur le long terme ?
Pas de doute, j'ai bcp a apprendre en terme de compréhension du marché des fanboys pro S dans ton genre
À l'inverse, un catalogue dématérialisé peut vous suivre pendant des décennies. Et c'est précisément là que réside sa véritable valeur.
Le store ps3/vita est le parfait exemple inverse. Notre libraire n'est pas accessible sur ps4/ps5....
C'est pareil chez Nintendo avec les stores wii/wiiu/ds
Le seul qui a fait les choses bien c'est Microsoft.
idd Encore une fois, il a expliqué à partir de la PS4, c'est à ce moment que Sony a du penser à ça
Il y a 2 choses très disctinctes ici :
- un catalogue physique ne pourra potentiellement pas te suivre pour des raisons purement technique (comment mettre un disque dans une solution cloud comme le PS Portal ou dans une machine nomade comme une future PlayStation Portable ?)
- par contre pour le demat il existe 2 scénario, soit les architectures :
1. sont nativement compatibles donc aucun soucis.
2. Ne sont pas nativement compatibles comme l'exemple que vous donnez. Mais techniquement ce n'est pas bloquant pour un constructeur vu qu'il peut développer s'il le souhaite un émulateur comme on l'a déjà vu ou mettre en place du crossbuy comme le Xbox + PC.
Le physique est une voie sans issue possible, le catalogue demat t'offrira tjs des solutions.
J'espère être plus clair ^^
Je crois c'était le seul jeu a proposer Steamworks et si tu lâchetais sur PS t'avais la clé Steam offerte? J'ai un voisin qui l'avait pris, faudrait que je me renseigne sur le sujet.
Sony a du sentir le cheval de Troie de Valve, ils n'ont pas donné suite
Alors qu'une association à cette époque aurait pu changer le cours de l'histoire
Un peu comme Nintendo n'a pas continué avec Sony pour la fameuse PlayStation, lui aussi vu comme un cheval de Troie
51love ah ok. ce que je regrette c'est que la voie démat impose de racheter les jeux physiques qu'on possède déjà (ou les avoir à travers le ps+) comme par exemple toux les jeux classics ps1/ps2 que propose le ultimate.
idd C'est un peu la politique des remasters, encore qu'il y a des améliorations, pour les jeux PS1 et PS2 c'est avec de l'émulation dégueu, c'est eux qui devraient payer les joueurs pour y jouer.
« Vous ne comprenez rien » → lien vers la chaîne de Chièze.
Mais enfin, par pitié.
Après presque vingt ans passés dans la tech, je t’avoue que je vais éviter de perdre mon temps avec ce niveau d’analyse. Essaie plutôt de vendre ça à des ados consoleux : ils seront peut-être plus réceptifs.
Pour ma part, débattre avec quelqu’un qui ne maîtrise même pas les fondamentaux économiques du secteur ne présente aucun intérêt.
Avoir une PlayStation dans les années 90 jusqu'à sa transition avec la PlayStation 2 commençait à devenir bien plus intéressant que d'avoir un PC, déjà à cette époque (prix élevé, problèmes d'optimisation sur PC)
Car beaucoup de jeux parmi les plus grands classiques qui ont fait le succès du PC ont commencé à débarquer sur PlayStation. L'histoire on la connait, c'est plus de 100 millions de consoles vendues à la fin.
Bill Gates a lancé Xbox par peur de perdre le marché des salons et par la même, l'existence même de Windows.
Pourquoi Sony a renoncé à sa stratégie PC ? (tiré d'un article de Gamekult) :
"On remarque par ailleurs qu'aucun communiqué n'est venu expliquer au public ce changement de stratégie. Cela dit, un constructeur n'a certainement pas besoin de justifier le fait de réserver ses plus gros atouts à sa propre machine. Malgré l'évolution des mentalités et le grand virage opéré par un géant comme Xbox (dont les fans implorent désormais leur nouvelle reine Asha Sharma de ne plus sortir de jeux sur les consoles concurrentes), l'exclusivité a toujours été fondamentale dans le succès et l'identité d'une console. Cela a toujours été plus vrai chez Nintendo que chez les autres, mais le fait est que les jeux PlayStation Studios ont eux aussi gagné en importance au fil des générations. En cumulant les six dernières années fiscales, Sony a écoulé pas loin de 250 millions de jeux first-party.
Ghost of Tsushima étant l'un des jeux PlayStation qui a le mieux marché sur PC, Ghost of Yotei aurait probablement trouvé son public, mais on ne le saura sans doute jamais.
Quand les exclusivités redeviennent des exclusivités
Venant de Sony, ce qu'on appelle un « revirement stratégique » est donc avant tout un retour à la normale, qui peut se justifier pour plusieurs raisons, à commencer par les ventes décevantes de certains jeux PlayStation Studios sur PC. C'est vrai en particulier pour les suites comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 et The Last of Us Part II dont les sorties sur PC ont toutes fait moins bien que leurs prédécesseurs.
D'autres titres ayant bénéficié d'un accueil convenable sur PS5, comme Returnal et Ratchet & Clank : Rift Apart, n'ont pas brillé sur PC.
L'autre facteur qui a pu pousser la direction de PlayStation à renouer avec les exclusivités est la volonté de valoriser au maximum son écosystème console, d'autant que le constructeur va devoir gérer la sortie d'une nouvelle génération de console dans des circonstances infernales pour la gestion des coûts (mémoire, carburant).
La console est l'écosystème sur lequel repose tout le business de PlayStation. C'est lui qui génère des abonnés PlayStation Plus, qui fait vendre des accessoires et qui permet au constructeur de gratter 30 % sur la moindre transaction ayant lieu sur le PlayStation Store.
Non seulement vendre des jeux sur PC rapporte moins à Sony (Valve et Epic Games récupérant leur commission) mais le constructeur s'est heurté à un mur lorsqu'il a voulu profiter de l'énorme succès d'Helldivers II pour intégrer la communauté PC parmi ses membres PlayStation Network. Une simple demande de création de compte qui s'était transformée en une campagne massive de review bombing dont Arrowhead se souvient encore. Cet épisode a sans doute permis au constructeur de comprendre les limites de la stratégie visant à draguer les joueurs PC.
Pour l'exercice allant d'avril 2025 à mars 2026, les ventes de jeux PlayStation sur les autres plateformes (PC, Xbox, Switch) ont généré 546,2 millions d'euros. Ce n'est pas rien, mais rapporté à un chiffre d'affaires total de 25,4 milliards d'euros, on comprend que sortir des jeux sur d'autres plateformes n'est en rien une nécessité pour le constructeur. Du reste, Sony tirera toujours un certain nombre de revenus du PC via ses titres multijoueur."
https://www.gamekult.com/actualite/c-est-confirme-les-grosses-productions-solo-des-playstation-studios-ne-seront-plus-portees-sur-pc-3050870106.html
Les exclusivités, c'est pas si important que ça pour une console ?
Mais bien sûr ... Les joueurs sont formels : les exclusivités restent la principale raison d'acheter une console
Malheureusement pour l'arrêt du jeu physique, je commence à y voir plus clair grâce à cette interview : (Mauvaise stratégie ou bonne stratégie? en tout cas, Sony va prendre énormément de risques, si ce n'est plus qu'avec la PS3, de mon propre sentiment)
La PS6 Portable mentionné par Sony ?
C'est une interview pour Famitsu qui sème le doute. Le PDG Hideaki Nishino nous laisse penser que l'entreprise se préparerait à un changement majeur de stratégie pour la prochaine génération de console, avec la PS6 donc. Selon ses propos, Sony vise toujours à ce que ces consoles puissent être « prises en main et utilisées facilement », c'est « essentiel ». Il souhaite également répondre à l'évolution de la demande et des modes de vie, un défi majeur selon lui.
Sans mentionner explicitement la PS6, le PDG affirme qu'à l'avenir, Sony pourrait « créer des expériences de jeu innovantes et utiliser des technologies pouvant prendre différente forme et être utilisées dans différents lieux » ce qui pourrait leur permettre de « créer quelque chose de d'excitant »Il souligne notamment l'importance de « pouvoir jouer dans d'autres pièces », et prend pour exemple le PlayStation Portal qui a été développé dans cette optique justement. Sony prévoit notamment de commercialiser des solutions « pour jouer confortablement dans d'autres pièces » autres que le salon avec notre télé, en citant « des écrans et des enceintes », sans plus de précision. Il conclut en réaffirmant la volonté de l'entreprise de « continuer à innover pour offrir des expériences de jeu qui s'adaptent à des modes de vie toujours plus diversifiés. »
De nombreuses rumeurs concernent la PS6 Protable
Il n'en fallait pas moins pour que cela évoque de suite la PS6 Portable, d'autant que les rumeurs sont très nombreuses à son sujet. Dernièrement on nous parlait encore d'une machine massivement plus puissante qu'une Nintendo Switch 2 et qu'une Xbox Series S. Une console équipée de solides composants avec notamment 3 Go GDDR7 et une bande passante élevée selon KeplerL2, très informé en général sur ce genre de sujet. Elle profiterait également de technologies avancées comme le FSR et le PSSR 3, l'équivalent du DLSS fait maison. Selon les informateurs, cela offrirait une qualité d'image supérieure au DLSS 4.5 de Nvidia. Pour le moment évidemment, rien de tout ceci, pas même la PS6, n'a été officialisé.
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ps6-portable-sony-pdg-declaration-718586
Oh merde ! j'aurais peut être pas dû mettre en gras cette dernière phrase, ça va encore plus criser chez la Master Race
Non seulement tu fais honte à Valve de ne pas adopter la Steam Machine, elle a été designée pour ça justement.
Mais tu n'as pas honte aussi d'exposer tes goûts de merde.
Faut pas avoir de goût pour exposer une tour PC dans un salon
C'est vraiment malaisant, et tu l'es tellement qu'il y a jamais un Pro S pour te défendre, pire la plupart se moquent de toi, ça veut tout dire...
shanks tu sais si la présence sur gamekyo de l'autre illuminé du dessus a une date de péremption comme la date du support physique sur PlayStation ?
J'espère que c'est pas janvier 2028, ça fait long a supporter
Si je dois perdre une heure de ma vie, autant la consacrer à des collègues qui connaissent réellement cette industrie, parfois depuis plus longtemps que moi, plutôt qu’à la prose interminable d’un énième fanboy persuadé d’avoir découvert l’économie entre deux vidéos YouTube.