Piratage : la transition

Pourquoi Sony ne doit rien aux gamers et pourra faire sa transition malgré les critiques



Par ordre de pertinence croissant des arguments, je réponds à l'hypothèse que SONY aurait floué les gamers en leur vendant un lecteur séparé.



#1 Tu as acheté ta console sans lecteur. Ce n'était donc pas une fonction intrinsèque de la console en soi, que de lire des supports physiques.



#2 Ta console et ton lecteur fonctionnent toujours. Il n'y a donc pas eu d'erreur de dol ni de violence. On t'a pas forcé à acheter un lecteur. Tu savais ce que tu achetais et pour quelle utilisation, avec quels jeux disponibles en physique à un moment donné. L'espoir d'une sortie d'un jeu sur support physique n'est pas un droit acquis ni pour le jeu ni pour son support. Enfin, il n'y a pas de dol puisque les jeux que tu as achetés te sont toujours accessibles, et la console est toujours capable de les accueillir en dématérialisé.



#3 Sony et d'autres éditeurs sortent des jeux en dématérialisé comme en physique selon leur bon vouloir, parfois uniquement en dématérialisé, sans qu'on s'en plaigne, et aucune promesse n'a été faite selon laquelle les jeux resteraient physiques.



#4 Tu devrais prouver que tu ne serais pas capable d'accéder à des jeux dématérialisés, et que les jeux en question seraient utilisables en l'état physique s'ils étaient sortis sur disque, sans téléchargement requis. Tu devrais ensuite prouver que le fonctionnement des jeux et leurs mises à jour différeraient en substance du temps où il y avait des disques.



Conclusion : si la pratique peut sembler déloyale, il n'y a pas de base de droit pour que le consommateur conteste la décision prise par SONY.





Qui pourrait trouver à redire à la pratique de SONY?



#Les sous-traitants et filiales juridiquement distinctes de SONY, comme éventuellement une filiale spécialisée dans la manufacture des jeux, si tant est que la relation contractuelle soit interrompue unilatéralement. Elles seraient alors compensées financièrement, mais cela n'obligerait aucunement Sony à reprendre la fabrication ou les commandes.



#Les fabricants et détaillants qui sont des entités distinctes de Sony qui voient la valeur de leur fonds de commerce altérée, qui sont contraints de payer des loyers, etc. Cela ne concernerait que la distribution de jeux neufs à l'éditeur, et non l'achat-revente de jeux d'occasion à des particuliers. La disparition de l'occasion ne serait pas considérée comme un motif de dédommagement.



#Les développeurs et éditeurs de jeux vidéo qui argumenteraient après le fait accompli, une baisse significative de leurs chiffres de ventes ou de leurs chiffre d'affaires, qu'ils attribueraient à la décision de Sony.



#Les éditeurs spécialisés dans les éditions physiques limitées (LimitedRun, etc.), si la lettre stricte de l'annonce de Sony est respectée, à savoir, que tous les nouveaux jeux physiques ainsi que les rééditions seraient interdits par le constructeur Sony passé une certaine date, ce qui constituerait une modification unilatérale d'un contrat ou d'une relation commerciale habituelle qui altèrerait la valeur du fonds de commerce, mènerait à des pertes de revenus, ou mettrait en péril la survie de l'entreprise.



#Les associations de consommateurs qui observeraient et justifieraient d'une élimination de la concurrence sur la plateforme et une stagnation des prix, voire d'une augmentation des prix. Cela ne concernerait toujours pas la décision intrinsèque de se séparer du format physique, seulement les conséquences. Et ça ne forcerait pas Sony à faire marche arrière, juste à payer des dommages.



Je suis contre cette décision car #FuckLeDemat, mais on ne peut rien faire à part faire crever Sony en arrêtant de les payer et en passant sur le tout-PC.



Sony va effectivement arrêter le physique. Et Sony va crever. Tant mieux.



C'est ce que j'ai fait.



La seule chance que SONY revienne sur sa décision, réside dans le scandale soulevé. C'est une question morale, pas une question juridique, en tout cas en ce qui concerne les consommateurs.



Seule ombre au tableau, la déclaration récente de Sony que les promotions et soldes seraient moins nombreuses, et que PlayStation allait se retirer du marché PC et refaire de l'exclusivité. Il se pourrait que ces déclarations se retournent contre Sony et prouvent qu'ils auraient cherché à créer un monopole.



Ma prédiction pour l'avenir : Sony devra s'ouvrir aux stores tiers (XBOX, Steam, GOG et autres).



Le retour des exclusivités serait alors le prétexte pour faire de la PlayStation la machine indispensable face au PC, en offrant la même chose que sur PC, les jeux PlayStation en plus.



C'était la stratégie annoncée de XBOX jusque récemment. C'est aussi peut-être pour ça que Steam a voulu se lancer dans le monde des consoles tout en laissant sa Steam Machine ouverte aux autres OS et aux autres launchers et boutiques concurrentes. Wait and See.