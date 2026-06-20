Les jeux video, ça conserve... à condition d'arrêter de manger des conserves, des pizzas, des chips et boire trop de bières, hein, pour mieux se concentrer sur l'objectif : préserver et se préserver, n'est-ce pas. Ma réponse inutile à la phrase de fin de cette video, hihi.
"J'ai pleinement vécu ces mutations générationnelles dans le jeu vidéo. À mon avis, il faut d'abord comprendre que nous ne sommes plus dans la même époque. Les réseaux sociaux, les smartphones et les formats courts ont profondément changé notre rapport au temps, à l'attention et aux loisirs.
Cette fracture ne date pas d'hier. Pour moi, World of Warcraft a été l'un des premiers grands annonciateurs de ce changement. Ce n'était plus seulement un jeu : c'était une communauté, un lieu où l'on se retrouvait après les cours ou le travail. Puis cette évolution s'est amplifiée avec League of Legends et l'explosion des jeux compétitifs en ligne.
Aujourd'hui, les jeunes grandissent avec Roblox, Fortnite, Minecraft, Valorant ou League of Legends. Ces jeux ne servent pas uniquement à jouer : ils permettent de se faire des amis, de rejoindre un groupe, de discuter et parfois même de construire une partie de son identité. Les communautés, les créateurs de contenu et l'esport occupent une place énorme dans cette génération.
Le modèle free-to-play a également joué un rôle majeur en effet. Quand un jeu est gratuit, il suffit d'envoyer un lien à ses amis pour qu'ils rejoignent la partie. Il n'y a plus la barrière des 60 ou 70 €, ni la nécessité d'acheter la même console ou le même jeu au même moment. Socialement, c'est beaucoup plus simple et plus naturel et pas de contraintes ou devoir pousser des joueurs à payer si ce sont des propositions.
Il ne faut pas oublier non plus l'importance du mobile. Une partie des jeunes générations a grandi avec des jeux accessibles instantanément. Ils sont habitués à des sessions plus courtes, plus flexibles et disponibles partout. Cette manière de consommer le jeu vidéo est très différente de celle des générations qui découvraient principalement des expériences longues sur PC ou console.
C'est pour cela que je ne pense pas que la question soit uniquement celle de la qualité des jeux. Les habitudes ont changé depuis plus de quinze ans. Les jeux communautaires et compétitifs répondent aujourd'hui à des besoins sociaux très forts : appartenir à un groupe, partager des expériences, s'affirmer au sein d'une communauté et rester connecté à ses amis. Les jeux solo continuent d'avoir leur place, mais ils ne remplissent plus forcément la même fonction dans la vie des jeunes joueurs qu'autrefois.
Les éditeurs peinent parfois à comprendre à quel point l'habitude est devenue déterminante. Même en proposant des jeux quasiment irréprochables, ils se retrouvent face à des communautés déjà installées depuis des années. Ce phénomène existait déjà avec WOW et League of legend : beaucoup de joueurs pouvaient ignorer pendant des années une grande partie des nouvelles sorties parce que leur temps libre, leurs amis et leurs habitudes étaient déjà concentrés sur un seul jeu et que tout autre jeu soit perçu à pousser au changement. Ce n'était pas forcément une question de qualité, mais plutôt d'investissement social et émotionnel. On retrouve aujourd'hui exactement la même logique avec les grands jeux-service et les communautaires."
La gen des 40-70 ans passent aisément des consoles actuelles aux systèmes plus anciens.
Et la réponse des studios, elle est aussi limpide que surprenante : plutôt que de diminuer l'écart entre 0 et 60 €, ils vendent des jeux à 80 € et des éditions premium à 120 € ou plus.
Ce mode d'achat survit grâce à un fort pourcentage de joueurs de 40-45 ans, qui ont grandi sans free to play et quasiment sans jeux mobiles. Mais quand ces joueurs arrêteront les jeux vidéos (et ça arrivera, du fait de l'âge, de la santé, de nouvelles préoccupations ...), la chute sera très très dure pour les studios.
Mais je ne suis pas persuadé que cela change les tendances observées (les jeunes qui préfèrent les f2p et le mobile). Il me semble que le mobile représente 50+% du marché du jeu vidéo aujourd'hui.
A toujours rabâcher que le JV c'est de l'art et ce n'est plus pour les enfants.
Après ça, vient chialer que les jeunes ne jouent pas aux jeux consoles qui pendant 15 piges, la plupart de ces jeux avaient pour protagonistes des mecs de 30 piges.
C'est sure que les jeunes peuvent bien s'identifier comme ca
Les femmes jouent aux jeux Nintendo, PC et mobiles. Je ne suis pas certain que les consoles de salon pures ont leur préférence.
*une obsession de jeux video console "mature"
Bah, elles s'y intéressent parce que leur mec s'y intéresse en général, mais tu ne les verras pas suivre l'actu avec assiduité ou avoir une connaissance hors de ce tout qui est mainstream, (à de rares exceptions).
Je reprends l'exemple que j'ai donné il y a quelque temps avec Final Fantasy.
J'ai vu tellement de personnes applaudir des deux mains le cas ff16 où le jeu a quand même pris une série qui quand bien même avait quelques épisodes canoniques plus sombres était assez grand public et se rapprocher plus de Star Wars que de Game of Throne .
Et je ne juge pas la qualité du jeu-là. Qu'il soit bien ou pas n'est pas la question.
Juste le ton de la série avec ff1 à 10 pouvait toucher autant les enfants que les ados que les adultes. C'était une force de la série
Mais non, faut envoyer ça chier parce que oui, pas mal d'occidentaux passer un certain age, faut croire qu'ils ne peuvent plus apprécier le style d'histoires à la ff7 à 10 .
Faut forcément du sang, du sexe et des complots politiques à tout va.
Et ce genre d'obsession avec des jeux "mature", pendant toute l'ère PS4-5, ça a été poussé autant par des journalistes, des devs que par des joueurs .
Je ne dis pas qu'il ne faut pas de jeux matures, mais quand une grosse partie de l'industrie va vers ce genre d'approche, faut pas s'étonner que les jeunes préfèrent rester sur mobile avec des jeux plus grand public comme Minecraft, Fortnite ou les jeux mihoyo.
Du moins ,c'est mon point de vue
Bordel je me suis encore planté ,faut que j'aille vraiment dormir haha
*J'ai vu tellement de personnes applaudir des deux mains le cas ff16 où le jeu a quand même pris une série, qui quand bien même avait quelques épisodes canoniques plus sombres était assez grand public et se rapprocher plus de Star Wars que de Game of Throne et il en a fait justement un jeu beaucoup trop sombre pour les jeunes.
Des jeunes pouvaient entrer dans la licence avec ff9 ou 8 mais va mettre ff16 dans les mains d'un jeunes de 8 ans .... aie
solarr ah ça, les fameux menestrels
Et puis, qu'est-ce que le jeu vidéo japonais a pris cher à cette période.
Certes le JV japonais avait de gros problèmes et ça ne sert à rien de le nier, mais il y en a beaucoup, mais beaucoup, qui détesté de base l'approche japonaise et qui ne se sont pas privés pour tacler les Japs
Sélection naturelle, ça dégage donc. Les jeux au pire peuvent bien descendre d’un cran visuellement. On en profitera sans se prendre la tete pour une communauté dont ce n’est pas la passion.
La musique, les films et les livres n’ont pas disparus. Le jv classique ne disparaîtra pas pour du F2P
c'était déja le cas a l'époque, dans les cours de récrée, on s'échangeait des cheat code, on se racontait comment on passait un boss, ou comment on débloquait le contenu caché... on se retrouvait a la boutique du coin pour faire des tournois de street fighter 2, c'était déja communautaire avant que ca n'arrive au grand publique
Je pense que la crise du jv , vient plutot justement du fait que les free to play marche mieux parce que les jeux payant n'apporte justement plus grand chose, et qu'un robblox fait mieux qu'un assassin creed aujourd'hui en plus d'être plus fun...
Ce qui ne va pas les pousser a aller sur du jv payant vu que ca ne leur apporte rien de plus...
Et le jrpg fonctionne toujours très bien chez les enfants qui ne demande pas spécialement des jeux dynamique, vu que pokemon en tour par tour fonctionne très bien et est bien plus austère que les final fantasy tour a tour de l'époque... D'ailleurs leur version dynamique de leur titre on toute foiré
De plus combien de jeu sont encore aujourd'hui destiner au enfant, ca parle de clair obscur, mais c'est pas le joueurs de 10 ans qui va faire du clair obscure...
un ff7 original a 10 ans tu pouvais y jouer, un ff15 ou un ff7 rebirth c'est pegi 16 aujourd'hui, le fait d'avoir continuer a rendre les graphiques photoréaliste et de vouloir se rapprocher de la réalité change aussi énormément la moyenne d'age (et le pegi) qui peuvent y accéder
Je ne dis pas qu'il ne faut pas de jeux matures, mais quand une grosse partie de l'industrie va vers ce genre d'approche, faut pas s'étonner que les jeunes préfèrent rester sur mobile avec des jeux plus grand public comme Minecraft, Fortnite ou les jeux mihoyo.
exactement
Un délire la nouvelle génération Smartphone
ouais, mais pas sur que ce soit les jeunes qui font ca..., perso, je l'ai fait pour ff16, mais parce que le gameplay était nul a chier, mais que je voulais quand même voir l'histoire.. du coup j'ai mis le jeu sur you tube et je jouais a un autre a coté... j'ai donc évité de perdre mon temps et en plus mon argent et heureusement vu comme le jeu était nul...
je trouve les gameplay des jeux de plus en plus pauvre (comparer a l'air playstation qui était pour moi le top) et de moins en moins de jeu ne me donne envie de jouer aujourd'hui parce que plutot que de voir une évolution je vois une régression constante depuis la ps3/360 ... il reste quelque gros éditeurs qui sont encore a niveau (comme capcom, from soft larian...) mais beaucoup de grand éditeur du passé ne sont plus que des cadavre aujourd'hui (square, ubisoft, blizzard, bethesda et même sony...)
Cette déchéance…
Et les jeux étaient plus variés aussi, et passionnants puisqu'il fallait la page SOLUCE chaque semaine pour s'en sortir.
Ca fait partie aussi d'une forme de satiété, arriver au bout d'un gros challenge...
Je te comprends pour FF XVI. Je me suis forcé comme jamais pour le terminer. Arrivé au désert (avant Titan) je n'en pouvais plus de cette boucle de gameplay...
Après, je suis du même avis que toi, c'était largement mieux avant, mais heureusement qu'il reste des jeux et des studios d'exception qui donnent envie de jouer.
Après la tendance full-stream franchement je comprends pas, pour des jeux qu'on a la flemme ok mais H24, pour chaque sortie de jeu, c'est un mystère pour moi.
Du coup il y a pas mal de joueurs qui décrochent complètement du JV ou qui ne prennent plus le temps de découvrir autre chose par eux-mêmes. Et j'ai l'impression que ce phénomène touche particulièrement les plus jeunes. C'est triste pour eux...
PS : Même l'histoire dans FF XVI puait la merde.
Je vous trouve dur avec FF16 (bon c'était assez mauvais et je me suis aussi forcé à le finir), mais ça restait mieux que FF15 day one, y a pas eu pire mollard sur la série que celui ci (heureusement que y avait l'ost)
Le problème c'est qu'il y a aujourd'hui tellement de jeu et tellement peu qui en vaille la peine, et une fois que tu a fais la video si le jeu en valait la peine, tu n'auras quand même plus envie d'y jouer et donc c'est une boucle sans fin
Il y a pourtant un moyen simple de résoudre ce problème, remettre un contrôle qualité et imposer un droit de publication payant. Ca réduirait le nombre de jeux, et parmi ceux qui sortirait on pourrait trier plus facilement les bons des mauvais de ceux qui resterait...
Ensuite il faudrait faire revenir la vrai presse videoludique, histoire qu'on ai autre chose que des ressentis de ceux qui test les jeux et donc avoir quelque chose d'un peu plus fiable et objectif ce qui permettrait d'avoir une direction commune pour les jeunes qui justement eux ont besoin de référence pour acheter (et dont les streamer n'en sont pas vraiment)
PS : Même l'histoire dans FF XVI puait la merde.
du début a la fin
fritesmayo76 c'est pas assez mauvais c'est une purge en plus d'un flop et ff15 est du même acabit mais en plus joli (donc je dirais meilleurs que le 16 si on doit comparer 2 étrons et on peut remonter d'ailleurs jusqu'au 13 dans la série des étrons), on se fou de ma gueule quand je dis ca mais bravely default 2 est meilleurs sur tous les points... et world of FF est même un grand jeu a coté de ceux la (au moins, il respecte la licence même s'il a aussi des défaut)
nan mais lol tu crois que ta pas a la pelle des gosse 8-10ans qui joue a COD alors que c'est 18 pegi