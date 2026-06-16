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Housemarque en pleine croissance, et l'après Saros.
Le Studio Finlandais dispose maintenant d'une équipe de 120 développeurs. EN 2017, entre 40/50 développeurs. Prend du galon chez Playstation Studios et a pu distribuer eux même le jeu.

En ce moment, on réfléchit à la suite pour Saros et on en discute avec la communauté. Et puis, bien sûr, il y a l'avenir. Il y a des pistes intéressantes qu'on aimerait explorer, même si elles ne sont pas à la hauteur de Saros. On a tellement de choses à découvrir, et on verra bien si c'est faisable. »


https://www.thegamebusiness.com/p/can-playstations-housemarque-repeat
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    posted the 06/16/2026 at 02:44 PM by rider288
    comments (21)
    malroth posted the 06/16/2026 at 02:49 PM
    Attention à ne pas trop se projeter avec les temps qui courent
    mrvince posted the 06/16/2026 at 02:51 PM
    Tant mieux. Returnal et Saros sont les meilleurs jeux de la PS5. De loin. J'espère un DLC pour Saros !
    gattsuborne posted the 06/16/2026 at 03:03 PM
    Je suis chaud pour un Nex machina 2 ou un Alienation 2
    gat posted the 06/16/2026 at 03:09 PM
    gattsuborne Dead Nation 2 ou un nouveau Resogun
    sickjackz posted the 06/16/2026 at 03:09 PM
    Mrvince pour moi Saros est moins bon que Returnal malheureusement.
    abookhouseboy posted the 06/16/2026 at 03:10 PM
    Ils ont la confiance, Saros a dû faire moins d'1 million de vente...
    rider288 posted the 06/16/2026 at 03:25 PM
    Abookhouseboy si ca se trouve c'est rentable, on en sait rien.
    oreillesal posted the 06/16/2026 at 03:42 PM
    Ils essaient de sauver la face après le gros bidou.
    A tout moment une nouvelle au titre aguicheur peut surgir
    bladagun posted the 06/16/2026 at 03:44 PM
    Unnn gaas ! Unnn gaas ! Unnn gaas !
    potion2swag posted the 06/16/2026 at 03:48 PM
    Les environnements de Saros, c'est dans mon top 3 de cette génération.
    akinen posted the 06/16/2026 at 03:57 PM
    Day one sur leur prochain projet
    simbaverin posted the 06/16/2026 at 04:11 PM
    Mais attend. Saros est un bide non ?
    djfab posted the 06/16/2026 at 04:20 PM
    Il devrait peut-être changer un peu et ne plus faire de rogue lite ? Pourquoi pas un metroidvania ambitieux ? J'avais pensé à ça quand j'avais joué à Returnal.
    aros posted the 06/16/2026 at 04:26 PM
    sickjackz
    « pour moi Saros est moins bon que Returnal malheureusement. »
    Déjà, Housemarque ont décidés de remplacer la caméra d'épaule, et en plus, la caméra est plus éloignée de l'action qu'auparavant. Rien que ça, ça m'a gonflé... car d'emblée, c'est plus du tout le même ressenti.
    Puis avec cette mécanique de bouclier et d'absorption (qui remplace l'épée dans Returnal), j'ai aussitôt compris que le jeu était plus posé et donc clairement moins nerveux que Returnal, et que Housemarque, plutôt que de peaufiner et améliorer une expérience de jeu super quali', en avait créer une nouvelle en demi-teinte pour plaire d'avantage.

    Perso, moi, ça m'a pas plu, et il m'a pas fallu plus d'une demi-heure pour que le jeu me tombe des mains de déception.
    Mon pote, qui venait de terminer le jeu et qui savait mon amour pour Returnal, il a pas vu le coup venir et m'a fait la tronche parce que j'avais que le mot « Returnal » à la bouche tandis que je faisais mon possible pour ne pas hâter mon jugement et qu'il a mal pris les critiques que je faisais à l'encontre du jeu comme si c'était lui qui l'avait fait. Sauf que lui, contrairement à moi, était loin d'en avoir fini avec Returnal (qu'il avait abandonné en dépit qu'il kiffait le jeu), tandis que moi je l'avais adoré et terminé.
    Et dès lors, j'ai compris pourquoi il ne tarissait pas d'éloges ; juste qu'il y arrivait mieux parce que le jeu était plus posé, mais moi, j'avais aucun intérêt à jouer à un jeu dont même l'IA des monstres, notamment sur le premier gros-pas-beau qui m'a fait halluciné car quand il a commencé à m'attaquer en projetant un X de boules qui aurait dû me faire peur, m'a fait comprendre une fois, deux fois, trois fois, que le bouton d'esquive était une option et que courir sur le côté était suffisant pour se préserver de ses assauts.
    Et ça, ça a fini de m'achever, car déjà que le jeu m'apparaissait moins dynamique au point de m'ennuyer, j'ai pas pu continué et j'ai lâché la manette ; parce qu'il pouvait se passer n'importe quoi à l'écran, impossible de me mettre dedans.

    Bref, j'ose espérer qu'il reviendront à l'avenir avec quelque chose de plus vibrant pour leur prochain projet, ou bien de réellement différent de Returnal et duquel Saros se veut être une formule alternative, parce que l'effet de déjà-vu m'a pas permis de prendre Saros pour ce qu'il était vraiment.

    abookhouseboy rider288
    Je veux qu'il ait été rentable... Saros a poussé sur Returnal comme un champignon. C'est le même gameplay (mais en moins bien, car moins viscérale dans son action).

    djfab
    « Il devrait peut-être changer un peu et ne plus faire de rogue lite ? Pourquoi pas un metroidvania ambitieux ? J'avais pensé à ça quand j'avais joué à Returnal. »
    Pareil. Ça serait fou !
    brook1 posted the 06/16/2026 at 04:28 PM
    Dommage que j'aie pas eu le temps de le faire quand il est sorti. Le jeu est introuvable en boîte, et en occasion les prix, c'est du n'importe quoi, donc j'attends les promos PSN
    zanpa posted the 06/16/2026 at 04:32 PM
    Saros le bide …
    mrvince posted the 06/16/2026 at 04:36 PM
    sickjackz Dur. Je trouve que Returnal c'est un brouillon a côté de Saros. Quelle dinguerie.
    wickette posted the 06/16/2026 at 04:43 PM
    Ils doivent sortir une demo pour Saros

    Ce genre de jeux nicye sont difficiles à vendre sans demo
    djfab posted the 06/16/2026 at 05:35 PM
    brook1 : Saros introuvable en boite ? C'est pas ce que je vois, il est dispo sur amazon et d'autres boutiques.
    sickjackz posted the 06/16/2026 at 06:47 PM
    Mrvince je te dis ça en ayant platiné les 2.
    J'avais le même sentiment que toi au début et finalement, j'ai trouvé la fin du jeux décevante... L'histoire de Arjun avec sa gonzesse m'a gonflé aussi.
    Autre problème pour moi, si tu fais un run en partant du 1er biome, tu deviens tellement puissant que tu roules sur le jeu. Çà oblige a utiliser les modificateur carcosan pour équilibrer...

    Au final, je trouve que Returnal était mieux au niveau de son équilibrage. Par contre sur la variété des environnements, Saros est très au dessus.
    sickjackz posted the 06/16/2026 at 06:49 PM
    Brook1 j'ai vendu le mien a 40euros sur LBC et il est trouvable facilement a ce prix... Ça reste très raisonnable vu qu'il était plutôt cher day1.
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