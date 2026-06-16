En ce moment, on réfléchit à la suite pour Saros et on en discute avec la communauté. Et puis, bien sûr, il y a l'avenir. Il y a des pistes intéressantes qu'on aimerait explorer, même si elles ne sont pas à la hauteur de Saros. On a tellement de choses à découvrir, et on verra bien si c'est faisable. »

Le Studio Finlandais dispose maintenant d'une équipe de 120 développeurs. EN 2017, entre 40/50 développeurs. Prend du galon chez Playstation Studios et a pu distribuer eux même le jeu.https://www.thegamebusiness.com/p/can-playstations-housemarque-repeat