Déjà en difficulté depuis quelques temps, l'avenir pour Don't Nod semble être sombre.
Un rapport des commissaires aux comptes alerte sur un épuisement total de la trésorerie du studio d'ici novembre.
Tencent ne souhaite ni augmenter son capital, ni financer un projet, et les plans des boss ne rassurent pas.
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posted the 06/15/2026 at 09:49 AM by ouroboros4
Non parce que , un studio de talent qui arrive a cette situation serait dommage, mais un petit studio qui a rien produit de mémorable, même si dommage pour les employés, mais c'est pas foncièrement une mauvaise chose.
Je regarde sur le net.
Bon OK life is strange a la limite.....mais bon...
Remember me était excellent à l'époque, mais le jeu date aujourd'hui en effet.
Depuis life is strange 1 ils n'ont jamais vraiment réussi marquer les esprit malheureusement
Un studio médiocre en ce qui me concerne.
J'étais pas du tout au courant de tout ça.merci pour le lien je vais regarderr
Déjà à prix bradé sur Steam, aucune excuse
Pas le jeu du siècle mais j'ai bien aimé Banishers récemment
En fait il dit rien sur les difficultés de développement ; le seul truc qu'il dit c'est "quand vous montez un studio, pensez a bien faire le pacte d'associé pour prévoir la sortie " ahahah //
Dommage, ils faisaient d'excellents jeux y compris avec de la diversité
Disons que sortir des AA, pourquoi pas, mais vouloir copier les AAA en moins bien, c'est non, comme peut l'être banishers (un sous god of war). Ils sont bons pour l'histoire et la narration, mais le reste c'est pas foufou.
Maintenant que j'en sais un peu plus, c'est vraiment dommage tout ce potentiel gâché :/
Ce cas d'école à ne jamais reproduire...je me demande ce qui les a poussé à faire tous ces changements pour en arriver à faire que des titres qui ne se vendent pas....
Mais en même temps Remember me est sorti dans l'indifférence la plus totale.
Aucune pub, aucun plan communication...pour le coup l'éditeur Capcom avait bien chier dans la colle aussi.