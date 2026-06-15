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Don't Nod : un avenir qui ne rassure pas


Déjà en difficulté depuis quelques temps, l'avenir pour Don't Nod semble être sombre.
Un rapport des commissaires aux comptes alerte sur un épuisement total de la trésorerie du studio d'ici novembre.
Tencent ne souhaite ni augmenter son capital, ni financer un projet, et les plans des boss ne rassurent pas.
https://bsky.app/profile/gautoz.cool/post/3mocv2zrmr22e
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    posted the 06/15/2026 at 09:49 AM by ouroboros4
    comments (38)
    cyr posted the 06/15/2026 at 09:55 AM
    Et ils ont sortie quoi de marquant les dernières années ?

    Non parce que , un studio de talent qui arrive a cette situation serait dommage, mais un petit studio qui a rien produit de mémorable, même si dommage pour les employés, mais c'est pas foncièrement une mauvaise chose.
    Je regarde sur le net.


    Bon OK life is strange a la limite.....mais bon...
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 10:01 AM
    cyr
    Remember me était excellent à l'époque, mais le jeu date aujourd'hui en effet.
    kevisiano posted the 06/15/2026 at 10:06 AM
    cyr Même si Cairn doit lui mettre une tempête, Jusant c'était pas mauvais
    magneto860 posted the 06/15/2026 at 10:06 AM
    Ils ont voulu décliner Life is Strange avec Lost Records. Je n'ai fait que ce dernier et je n'ai pas accroché perso.
    vyse posted the 06/15/2026 at 10:08 AM
    cyr gasmok2 et Remember Me est d'un gachis stratosphérique, Alain Damasio avait écrit plus de 1000 pages d'univers et d'histoire qui a été jeté a la poubelle, Capcom qui était l'éditeur a flingué 80% des ambitions du projet... ca été un vrai sacrifice ce jeu..ce qu'il en reste n'est limité que la surface du projet.
    Depuis life is strange 1 ils n'ont jamais vraiment réussi marquer les esprit malheureusement
    adamjensen posted the 06/15/2026 at 10:09 AM
    J’ai fait plusieurs de leurs jeux, je n’en ai pas aimé un seul.
    Un studio médiocre en ce qui me concerne.
    maleman posted the 06/15/2026 at 10:12 AM
    La sélection naturelle se fait. Je suis étonné que ce studio qui a toujours été davantage guidé par l'idéologie que par l'envie de faire de bons jeux ait pu survivre jusqu'ici. Avec la contribution du contribuable, sans doute... Bon débarras.
    stampead posted the 06/15/2026 at 10:12 AM
    En même temps ,ils l ont bien cherché, juste dommage pour les devs qui on pas du avoir leurs mots à dire et qui vont être licencié alors que cela n'est pas eux les fautifs.
    vyse posted the 06/15/2026 at 10:14 AM
    gasmok2 https://www.youtube.com/watch?v=-RzOudWzbOs la master class du directeur de Remember me si ca t'interesse
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 10:20 AM
    vyse
    J'étais pas du tout au courant de tout ça.merci pour le lien je vais regarderr
    vyse posted the 06/15/2026 at 10:26 AM
    gasmok2 ouai 10 ans de dev pour accoucher de ca...t'imagines tout ce qui a été jeté ..je suis tellement degouté
    oreillesal posted the 06/15/2026 at 10:29 AM
    cyr ils viennent de sortir le très inspirant et progressiste Aphelion, une pépite à se procurer de toute urgence urgence
    Déjà à prix bradé sur Steam, aucune excuse
    plasmide posted the 06/15/2026 at 10:30 AM
    vyse Clairement Remember me est une occasion manquée. Le jeu reste sympathique mais il y a avait tellement mieux à faire (Surtout avec du Damasio sur le lore).

    Pas le jeu du siècle mais j'ai bien aimé Banishers récemment
    vyse posted the 06/15/2026 at 10:47 AM
    gasmok2 alors je viens de finir la vidéo et c'est l'ancien directeur créatif qui parle (celui qui a pris les décision, pas celui qui les a subi) donc c'est de la langue de bois durant tout la masterclass. Mais si ca t'interesse c'est sympa de voir qu'au début neo paris devait etre a moitié inondé et on s'y déplacait un peu comme dans beyond good and evil 1 sur l'eau.
    En fait il dit rien sur les difficultés de développement ; le seul truc qu'il dit c'est "quand vous montez un studio, pensez a bien faire le pacte d'associé pour prévoir la sortie " ahahah //
    tokito posted the 06/15/2026 at 10:48 AM
    Ils ont embauché des cabinets de sensitivity readers, ils en payent le prix.

    Dommage, ils faisaient d'excellents jeux y compris avec de la diversité
    churos45 posted the 06/15/2026 at 10:50 AM
    Remember Me, Life is Strange, Banishers, Vampyr, je les ai adoré. Je suis moins fan de leurs autres jeux, notamment Aphelion que je trouve giga chiant
    tlj posted the 06/15/2026 at 10:51 AM
    J’ai bien aimé jusant, banishers et remember me. Pas du tout accroché à life is strange. Un bon studio qui propose du AA et qui mérite de continuer
    brook1 posted the 06/15/2026 at 10:55 AM
    Lost Records était cool à faire, surtout pour ceux qui ont grandi dans les années 90 quelle nostalgie
    mooplol posted the 06/15/2026 at 10:56 AM
    Trop orienté politiquement, il ne doit plus rester les talents du début comme chez ubisoft
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 11:02 AM
    Depuis vampyr je n'ai pas aimé leurs jeux.

    Disons que sortir des AA, pourquoi pas, mais vouloir copier les AAA en moins bien, c'est non, comme peut l'être banishers (un sous god of war). Ils sont bons pour l'histoire et la narration, mais le reste c'est pas foufou.
    zboubi480 posted the 06/15/2026 at 11:06 AM
    Ça vend plus le wokisme....
    vyse posted the 06/15/2026 at 11:15 AM
    mooplol Non ils sont tous partis, il ne reste aucun membre fondateur de dontnod, le premier a avoir quitté le navire est alain damasio ; puis les autres ont suivi une fois remember me de sortie
    vyse posted the 06/15/2026 at 11:17 AM
    mooplol pardon si il reste uniquement Oskar Guilbert
    altendorf posted the 06/15/2026 at 11:53 AM
    Bientôt la fin donc.
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 12:12 PM
    Don't knod the futur (''ne connais pas le futur'' pour toi qui parle pas encore le johnny english
    cyr posted the 06/15/2026 at 12:22 PM
    oreillesal j'ai pas steam. J'ai juste 1 xbox série X, 1 switch2 et 1 ps4 dans le matériel "récent "
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 12:43 PM
    vyse
    Maintenant que j'en sais un peu plus, c'est vraiment dommage tout ce potentiel gâché :/
    taiko posted the 06/15/2026 at 01:06 PM
    C'est les victimes du wokisme dont ils ont largement faire parti. Pourtant j'ai adoré le premier life is strange... Mais c'était le début de cette période horrible.
    mooplol posted the 06/15/2026 at 02:01 PM
    vyse une coquille vide mais je m’en doutais vu l'évolution de leurs jeux
    vyse posted the 06/15/2026 at 02:07 PM
    mooplol putain t'avais l'un des auteur les plus prolifique de science fiction de ces 15-20 dernieres année, le directeur artistique francais des plus demandés dans le monde (Marvel, Waharamers, les cartes magic..) un autre qui avait été DA de splinter cell...et on a réussi a tt foirer
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 02:13 PM
    vyse
    Ce cas d'école à ne jamais reproduire...je me demande ce qui les a poussé à faire tous ces changements pour en arriver à faire que des titres qui ne se vendent pas....
    vyse posted the 06/15/2026 at 02:16 PM
    gasmok2 je pense ils ont été traumatisé par les 10 an de dev de remember me qui les ont mis en redresement judiciaire..donc on fait des jeux ultra safe bien ancré avec le marché...
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 02:20 PM
    vyse
    Mais en même temps Remember me est sorti dans l'indifférence la plus totale.
    Aucune pub, aucun plan communication...pour le coup l'éditeur Capcom avait bien chier dans la colle aussi.
    vyse posted the 06/15/2026 at 02:51 PM
    gasmok2 parce qu'il y croyait plus, des que capcom a pu les lacher il l'ont fait. en fait Sony les a lacher, ensuite capcom les a lacher et c'est focus en catastrophe qui les a récupérer pour life is strange 1..
    akiru posted the 06/15/2026 at 03:30 PM
    Studio médiocre depuis ses débuts
    allanoix posted the 06/15/2026 at 05:34 PM
    Go woke ....
    defcon5 posted the 06/15/2026 at 05:56 PM
    .... Go broke
    tlj posted the 06/15/2026 at 07:48 PM
    akiru aussi mediocre que ton commentaire
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