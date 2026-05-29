Plus de 10 ans aprés Anima: Gate of Memories et 7 ans après son annonce, Anima: Song from the Abyss sortira en 2027 sur PS5, Xbox et PC.Anima : Song from the Abyss est un RPG d'action se déroulant dans l'univers acclamé d'Anima : Beyond Fantasy. Les joueurs incarnent deux protagonistes distincts et explorent un monde regorgeant de secrets, de dangers et de personnages inoubliables. Avec ses combats dynamiques et fluides et son immersion narrative profonde, le jeu invite les joueurs à percer les mystères de l'Abysse."Un zeppelin impérial sombre dans le chaos lorsque, sans explication, la plupart de ses membres d'équipage disparaissent soudainement. Une force inconnue traque le dirigeable, et Soren, le dernier chevalier survivant à le protéger, lutte pour préserver sa précieuse cargaison : une relique puissante d'une civilisation oubliée. Mais dans une tentative désespérée de sauver le vaisseau, il déclenche involontairement une catastrophe en libérant une entité légendaire emprisonnée dans l'artefact.Alors que le zeppelin s'écrase dans les profondeurs du mystérieux royaume connu sous le nom d'Abysse, l'entité énigmatique se présente sous le nom de Noein et offre au chevalier une unique chance de survie. En échange, il doit l'aider à percer le mystère du chant qui a causé la disparition de l'ancienne civilisation… et la raison de son emprisonnement éternel."