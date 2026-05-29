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Anima Song from the Abyss : Nouveau trailer
Plus de 10 ans aprés Anima: Gate of Memories et 7 ans après son annonce, Anima: Song from the Abyss sortira en 2027 sur PS5, Xbox et PC.

Anima : Song from the Abyss est un RPG d'action se déroulant dans l'univers acclamé d'Anima : Beyond Fantasy. Les joueurs incarnent deux protagonistes distincts et explorent un monde regorgeant de secrets, de dangers et de personnages inoubliables. Avec ses combats dynamiques et fluides et son immersion narrative profonde, le jeu invite les joueurs à percer les mystères de l'Abysse.

"Un zeppelin impérial sombre dans le chaos lorsque, sans explication, la plupart de ses membres d'équipage disparaissent soudainement. Une force inconnue traque le dirigeable, et Soren, le dernier chevalier survivant à le protéger, lutte pour préserver sa précieuse cargaison : une relique puissante d'une civilisation oubliée. Mais dans une tentative désespérée de sauver le vaisseau, il déclenche involontairement une catastrophe en libérant une entité légendaire emprisonnée dans l'artefact.

Alors que le zeppelin s'écrase dans les profondeurs du mystérieux royaume connu sous le nom d'Abysse, l'entité énigmatique se présente sous le nom de Noein et offre au chevalier une unique chance de survie. En échange, il doit l'aider à percer le mystère du chant qui a causé la disparition de l'ancienne civilisation… et la raison de son emprisonnement éternel."



















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    aros
    posted the 05/29/2026 at 09:50 AM by guiguif
    comments (2)
    kingdomhearts971 posted the 05/29/2026 at 10:05 AM
    Pour ceux qui se pose la question, il y a eu un jrpg indi jrpg cette nuit. Il y a meme eu un jrpg crossover de diifferent indi jrpg. https://www.youtube.com/watch?v=ax93X89vseY&t=6s
    aros posted the 05/29/2026 at 10:51 AM
    Gros coup de cœur Anima Gates of Memory quand il est sorti sur PS4, une perle. Je savais pas qu'un autre était prévu après l'opus qui venait compléter le premier. Voilà une chouette nouvelle
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