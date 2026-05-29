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Steam Machine : le prix initial de la console devait être compris en 600 et 800 dollars


La rumeur autour de la Steam Machine de Valve pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu initialement, après les récentes augmentations de prix du Steam Deck OLED.

Les rapports affirment que l'objectif de prix initial de la Steam Machine de Valve était bien plus bas, avec des estimations précoces entre 600 et 800 dollars. Les estimations plus récentes suggèrent que l'appareil pourrait être lancé à plus de 1 000 dollars.

Une Steam Machine plus coûteuse entrerait en concurrence directe avec les PC de jeu et les consoles.
https://x.com/i/status/2060089475825373476
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    posted the 05/29/2026 at 07:25 AM by ouroboros4
    comments (9)
    masharu posted the 05/29/2026 at 07:30 AM
    C'est un PC qui permet de faire sa comptabilité, je ne voyais déjà pas un prix sous les 1000 balles.
    arquion posted the 05/29/2026 at 07:42 AM
    Ce qui est con et paradoxale plus ils attendront pour la lancer et moins son prix sera justifié au regard de ses composants déjà datés.
    akinen posted the 05/29/2026 at 07:48 AM
    Ils ont pas les épaules pour encaisser une hausse des composants. Le public doit payer plus comme chez les autres constructeurs. Pauv' chou
    51love posted the 05/29/2026 at 07:55 AM
    oui je suis pas étonné, c'était le range de prix le plus probable, à l'annonce de la machine, j'avais imaginé quel pourrait etre son prix ici

    https://www.gamekyo.com/blog_article483145.html

    et j'avais dit :



    Vu le matos, ok le contexte toussa toussa, je dirais :

    A 600 boules c'est correct pour le modèle de base.

    A 700 boules ça sera déjà difficile à justifier, on peut se faire des machines ou s'acheter une tour toute prête, potentiellement même plus puissante, sous nvidia, pour le même prix.

    A 800 boules yaura vraiment plus personne pour l'acheter, trop cher et pas compétitif face à la concurrence pour le salon, trop cher en bureautique pour les connaisseurs aussi.

    A 500 boules Sony retire dans l'heure son catalogue de jeux Playstation de Steam.



    Bon alors, Sony n'a pas attendu le prix pour revoir sa strategie vis a vis de Steam, ils ont des employés qui pouvaient de toute façon estimer relativement precisement son prix commercial.

    Et surtout depuis novembre dernier, bah la situation s'est encore degradé, aujourd'hui je la vois plus entre 900 et 1100, on parle d'une machine qui embarque plus de mémoire que les autres machines sur le marché

    La ou la Switch 2 c'est seulement 12GO de RAM unifié + 256Go de stockage interne..

    La Steam Machine c'est 16GO de RAM + 8 GO de VRAM + 512Go ou 2TBO

    Forcement, les couts de prod augmente pour la console de Nintendo, mais incomparable avec la concurrence.

    arquion akinen j'ai lu il y a un mois ou 2 que Valve pourrait subventionner la machine pour eviter une trop grosse hausse des prix...

    Mais bon, ça sera quand meme certainement bcp trop cher... Perso, vu le contexte, si les contrats le permettent encore comme je l'ai deja dit, j'en profiterai pour améliorer la fiche technique (notamment CPU/GPU) et la sortir plus tard, horizon PS6 / Helix.
    jaysennnin posted the 05/29/2026 at 08:05 AM
    je mets les sous de côté pour le projet helix car j'ai une grosse bibliothèque xbox et aussi PC
    bourbon posted the 05/29/2026 at 08:11 AM
    51love Ça commence à pas mal parler de la Chine qui souhaite se placer sur le secteur de la RAM et du stockage pour combler un vide et qui pourrait justement tirer les prix vers le bas... Mais le temps que ça arrive, je suppose que la plupart auront leurs contrats signés et que la baisse des prix pour le secteur ne sera pas pour tout de suite. La Chine va probablement jouer un gros coup si elle y arrive.
    niflheim posted the 05/29/2026 at 08:17 AM
    La PS5 peut dormir tranquille https://www.journaldugeek.com/2025/11/19/quelle-est-la-puissance-de-la-steam-machine-face-a-une-ps5-de-base/

    La PS5 Pro aussi https://www.clubic.com/actualite-587167-valve-defend-son-bebe-la-steam-machine-egale-ou-bat-70-des-configurations-pc-actuelles.html

    Sans parler du design hideux digne de la Series X, là aussi Sony peut dormir tranquille https://ifdesign.com/en/search?awardId=2&find=playstation&sort=desc&yearId=4
    akinen posted the 05/29/2026 at 08:35 AM
    51love C'est quand même triste ce concensus. Ils pourraient mettre un croche patte aux constructeurs historiques en lançant une machine 2 à 300€ de moins.

    C'est ce que Sony a fait.

    Franchement vu comment c'est parti, la prochaine gen sera une catastrophe commerciale. On a jamais vu autant de jeu cross-gen et c'est pas pour rien. Le JV est trop cher. Les grand public est moins enclin à changer de console pour peu que les jeux passent nickel sur les anciennes.
    newtechnix posted the 05/29/2026 at 08:38 AM
    niflheim moi le design me plait...mais il faut comprendre que la Steam Machine est aussi conçue comme une "station de travail" pour faire du dev...même si perso je doute qu'à ce tarif qui était prévu de 600/800 euros elle soit aussi performante même contre des vieilles configs.

    La PS5 a déjà bientôt 6 ans...donc cela fait bizarre de mettre sur le marché une machine qui est à peine au niveau de la PS5 en étant gentil.
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