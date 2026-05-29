La rumeur autour de la Steam Machine de Valve pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu initialement, après les récentes augmentations de prix du Steam Deck OLED.Les rapports affirment que l'objectif de prix initial de la Steam Machine de Valve était bien plus bas, avec des estimations précoces entre 600 et 800 dollars.Une Steam Machine plus coûteuse entrerait en concurrence directe avec les PC de jeu et les consoles.