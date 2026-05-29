La rumeur autour de la Steam Machine de Valve pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu initialement, après les récentes augmentations de prix du Steam Deck OLED.
Les rapports affirment que l'objectif de prix initial de la Steam Machine de Valve était bien plus bas, avec des estimations précoces entre 600 et 800 dollars. Les estimations plus récentes suggèrent que l'appareil pourrait être lancé à plus de 1 000 dollars.
Une Steam Machine plus coûteuse entrerait en concurrence directe avec les PC de jeu et les consoles.
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posted the 05/29/2026 at 07:25 AM by ouroboros4
https://www.gamekyo.com/blog_article483145.html
et j'avais dit :
Vu le matos, ok le contexte toussa toussa, je dirais :
A 600 boules c'est correct pour le modèle de base.
A 700 boules ça sera déjà difficile à justifier, on peut se faire des machines ou s'acheter une tour toute prête, potentiellement même plus puissante, sous nvidia, pour le même prix.
A 800 boules yaura vraiment plus personne pour l'acheter, trop cher et pas compétitif face à la concurrence pour le salon, trop cher en bureautique pour les connaisseurs aussi.
A 500 boules Sony retire dans l'heure son catalogue de jeux Playstation de Steam.
Bon alors, Sony n'a pas attendu le prix pour revoir sa strategie vis a vis de Steam, ils ont des employés qui pouvaient de toute façon estimer relativement precisement son prix commercial.
Et surtout depuis novembre dernier, bah la situation s'est encore degradé, aujourd'hui je la vois plus entre 900 et 1100, on parle d'une machine qui embarque plus de mémoire que les autres machines sur le marché
La ou la Switch 2 c'est seulement 12GO de RAM unifié + 256Go de stockage interne..
La Steam Machine c'est 16GO de RAM + 8 GO de VRAM + 512Go ou 2TBO
Forcement, les couts de prod augmente pour la console de Nintendo, mais incomparable avec la concurrence.
arquion akinen j'ai lu il y a un mois ou 2 que Valve pourrait subventionner la machine pour eviter une trop grosse hausse des prix...
Mais bon, ça sera quand meme certainement bcp trop cher... Perso, vu le contexte, si les contrats le permettent encore comme je l'ai deja dit, j'en profiterai pour améliorer la fiche technique (notamment CPU/GPU) et la sortir plus tard, horizon PS6 / Helix.
La PS5 Pro aussi https://www.clubic.com/actualite-587167-valve-defend-son-bebe-la-steam-machine-egale-ou-bat-70-des-configurations-pc-actuelles.html
Sans parler du design hideux digne de la Series X, là aussi Sony peut dormir tranquille https://ifdesign.com/en/search?awardId=2&find=playstation&sort=desc&yearId=4
C'est ce que Sony a fait.
Franchement vu comment c'est parti, la prochaine gen sera une catastrophe commerciale. On a jamais vu autant de jeu cross-gen et c'est pas pour rien. Le JV est trop cher. Les grand public est moins enclin à changer de console pour peu que les jeux passent nickel sur les anciennes.
La PS5 a déjà bientôt 6 ans...donc cela fait bizarre de mettre sur le marché une machine qui est à peine au niveau de la PS5 en étant gentil.