La réaction de Valve au prix supposé de la Steam Machine ?
Linus Tech Tips affirme que Valve a mal réagi au prix de 500 $ de la Steam Machine.

Le testeur technique affirme que Valve est resté silencieux lorsqu"il a mentionné que l'appareil aurait un < prix de console >.

A mon avis elle ne va pas être donner !





https://x.com/Pirat_Nation/status/1991194402635628884?t=DAV47XqhElEr2dQSxCjIxA&s=19
    posted the 11/19/2025 at 07:17 PM by ouroboros4
    comments (31)
    jenicris posted the 11/19/2025 at 07:30 PM
    Linus Tech Tips se dit « déçu » que la prochaine Steam Machine ne soit peut-être pas vendue au même prix qu'une console

    « [Valve] m'a demandé ce que j'entendais par « prix d'une console », et j'ai répondu 500 $. Personne n'a rien dit, mais l'ambiance dans la pièce n'était pas au beau fixe. »

    https://x.com/Dexerto/status/1991186190150611158?t=WFb6HonW3KdSEyzYMmCLdw&s=19

    Plus de 500 donc
    romgamer6859 posted the 11/19/2025 at 07:34 PM
    jenicris
    700-800 j'imagine :/

    Trop cher
    leonr4 posted the 11/19/2025 at 07:42 PM
    https://youtu.be/g3FkuZNSGkw?t=674

    ''Priced like a PC rather than like a console"
    apollokami posted the 11/19/2025 at 07:48 PM
    400€.
    5120x2880 posted the 11/19/2025 at 07:49 PM
    Si on peut pas changer le GPU, même à 200 je la prend pas
    jenicris posted the 11/19/2025 at 07:51 PM
    romgamer6859 difficile a dire mais ouaip ça semble plus de 500
    Après c'est un PC, et donc non subventionné. Y a pas de miracle.
    iglooo posted the 11/19/2025 at 07:51 PM
    Le marché des baleines est bien en train de tous nous n*quer, comme prévu...
    leonr4 posted the 11/19/2025 at 07:51 PM
    Linus Tech Tips : « Quand j'ai dit être déçu que le prix ne suive pas celui des consoles de salon, où le fabricant prélève d'habitude 30 % sur chaque jeu vendu pendant toute la durée de vie de la machine, car je pense que ce serait un produit plus intéressant, on m'a demandé ce que j'entendais par prix de console et j'ai répondu $500. Personne n'a réagi, mais l'ambiance était tendue dans la salle. Mais même si la Steam Machine coûte 600 ou 700 dollars, cela ne se justifiera pas. La PS5 Pro est une machine bien plus puissante. »
    spartan1985 posted the 11/19/2025 at 07:57 PM
    800 boules.
    romgamer6859 posted the 11/19/2025 at 07:58 PM
    jenicris mais en comparaison d'une xbox next, tu vois c'est chaud autour des 1000
    arquion posted the 11/19/2025 at 07:59 PM
    leonr4 c'est hypocrite quand même...
    où le fabricant prélève d'habitude 30 % sur chaque jeu vendu pendant toute la durée de vie de la machine
    Car c'est littéralement vendu comme une Steam Machine, donc leur plateforme qui prend cette même taxe...
    leonr4 posted the 11/19/2025 at 08:00 PM
    arquion Désolé j'avais oublié le lien de la vidéo en question, c'est à partir de la 38eme minute qu'il le dit https://youtu.be/dnKy4UEdiyo.
    51love posted the 11/19/2025 at 08:05 PM
    Vu le matos, ok le contexte toussa toussa, je dirais :

    A 600 boules c'est correct pour le modèle de base.

    A 700 boules ça sera déjà difficile à justifier, on peut se faire des machines ou s'acheter une tour toute prête, potentiellement même plus puissante, sous nvidia, pour le même prix.

    A 800 boules yaura vraiment plus personne pour l'acheter, trop cher et pas compétitif face à la concurrence pour le salon, trop cher en bureautique pour les connaisseurs aussi.

    A 500 boules Sony retire dans l'heure son catalogue de jeux Playstation de Steam.

    Ça s'adresse pas à moi, peu importe le prix, mais très très curieux de voir leur positionnement tarifaire.

    arquion oui Valve n'est pas Asus avec ses ROG Ally, ils ont aucune excuse s'ils font pas un prix d'appel bas pour inciter les joueurs à intégrer leur écosystème.
    arquion posted the 11/19/2025 at 08:06 PM
    Moi qui voyait le truc max à 399€...
    Je trouve que c'est mal joué si c'est au dessus, car on a des specs qui sont limite et qui sont très loin d'être future proof...
    ouroboros4 posted the 11/19/2025 at 08:07 PM
    650 en 512Go
    800 en 2To
    shambala93 posted the 11/19/2025 at 08:09 PM
    Ils ne pourront jamais réaliser les mêmes économies d’échelle que Sony.
    Si elle se vend à 50 millions, alors oui, ils pourront envisager cela lors de la deuxième itération.
    ouroboros4 posted the 11/19/2025 at 08:10 PM
    arquion Impossible
    400 euros c'est limite le prix de la Steam Deck LCD 256Go
    arquion posted the 11/19/2025 at 08:12 PM
    ouroboros4 ouais et c'est un APU mobile qui était très bon quand il est sorti (avec un bon rapport prix/perf), là on est sur un gpu de laptop (avec seulement 8go de vram en rdna 3), 16go de ram... etc
    Bref des composants qui sont loin d'être excitants.
    jenicris posted the 11/19/2025 at 08:13 PM
    romgamer6859 c'est sur, mais au moins la Xbox Magnus aura au moins pour elle d'être très premium.
    ouroboros4 posted the 11/19/2025 at 08:13 PM
    arquion On verra comment Valve va jouer son coup ou si ils vont rester dans leur bulle avec un prix trop haut
    fan2jeux posted the 11/19/2025 at 08:16 PM
    aie
    Au dessus de 500€, ce sera mort pour ma part
    supasaiyajin posted the 11/19/2025 at 08:26 PM
    En plus, les specs ne sont vraiment pas folichonnes pour une machine qui sort en 2026. Et 512 Go pour le modèle de base… franchement abusé. Si la rumeur des $700 est vraie, on peut s'attendre à du 800€ chez nous… en espérant que ce ne soit pas le modèle de base.
    romgamer6859 posted the 11/19/2025 at 08:31 PM
    jenicris
    sans être évolutive non plus. Je comprends ceux qui go sur pc.
    bennj posted the 11/19/2025 at 08:34 PM
    "l'ambiance était tendue dans la salle."

    La belle technique du doigt mouillé pour essayer de balancer une information basé sur que dalle... Merci Linus change rien.
    nigel posted the 11/19/2025 at 08:35 PM
    Faut pas rêver, y a déjà de forte chance que la PS6 soit autour des 600€ donc, 500€ c'est plus le prix des consoles avant la force inflations des composants.

    La PS5 Pro est déjà bien au delà des 500€ et la PS5 n'a jamais baissé de prix (elle a même augmenté)
    marcelpatulacci posted the 11/19/2025 at 08:36 PM
    Non même payé 500 balles pour joué a du 2K en bientôt 2026...
    supasaiyajin posted the 11/19/2025 at 08:37 PM
    Ou alors, qui sait peutêtre que tout ça, c'est juste du cinéma. Histoire de faire croire que la console va coûter une blinde, puis l'annoncer finalement à $500.
    newtechnix posted the 11/19/2025 at 08:40 PM
    Juste pour comparer:

    Ils ont vendus réussi à 5 millions de steamdeck
    Nintendo 150 millions de Switch.

    Déjà on sait qu'ils ne risquent pas d'être prioritaire sur la liste des vendeurs de composants.

    La question réside dans le risque de prendre des commandes folles pour pouvoir bénéficier d'économie d'échelle.

    Je doute très clairement qu'ils se lancent dans une telle aventure au moment donc où on apprends qu'Nvidia et AMD veulent faire pression sur le marché des composants en privilégiant les trucs qui rapportent le plus.

    Chatgpt estime environ entre 700 et 1000 euros (sans doute min 512 Go et prix max pour 2 To)
    romgamer6859 posted the 11/19/2025 at 08:42 PM
    marcelpatulacci
    Pourquoi?
    La majorité des gens jouent sur des écrans 1080p et ça gêne pas forcément.
    ducknsexe posted the 11/19/2025 at 08:46 PM
    Je sais que les premières générations de steam machine ont tous échoué c'etait de sacrés bides. ( 500 000 unités, des ventes faibles en tout. ) Et pour la nouvelle y a rien qui me dit que cela va changer quelque chose.

    A plus de $500 Franchement je voie un futur bide.
    ouken posted the 11/19/2025 at 08:51 PM
