Linus Tech Tips affirme que Valve a mal réagi au prix de 500 $ de la Steam Machine.
Le testeur technique affirme que Valve est resté silencieux lorsqu"il a mentionné que l'appareil aurait un < prix de console >.
A mon avis elle ne va pas être donner !
https://x.com/Pirat_Nation/status/1991194402635628884?t=DAV47XqhElEr2dQSxCjIxA&s=19
posted the 11/19/2025 at 07:17 PM by ouroboros4
« [Valve] m'a demandé ce que j'entendais par « prix d'une console », et j'ai répondu 500 $. Personne n'a rien dit, mais l'ambiance dans la pièce n'était pas au beau fixe. »
https://x.com/Dexerto/status/1991186190150611158?t=WFb6HonW3KdSEyzYMmCLdw&s=19
Plus de 500 donc
700-800 j'imagine :/
Trop cher
''Priced like a PC rather than like a console"
Après c'est un PC, et donc non subventionné. Y a pas de miracle.
où le fabricant prélève d'habitude 30 % sur chaque jeu vendu pendant toute la durée de vie de la machine
Car c'est littéralement vendu comme une Steam Machine, donc leur plateforme qui prend cette même taxe...
A 600 boules c'est correct pour le modèle de base.
A 700 boules ça sera déjà difficile à justifier, on peut se faire des machines ou s'acheter une tour toute prête, potentiellement même plus puissante, sous nvidia, pour le même prix.
A 800 boules yaura vraiment plus personne pour l'acheter, trop cher et pas compétitif face à la concurrence pour le salon, trop cher en bureautique pour les connaisseurs aussi.
A 500 boules Sony retire dans l'heure son catalogue de jeux Playstation de Steam.
Ça s'adresse pas à moi, peu importe le prix, mais très très curieux de voir leur positionnement tarifaire.
arquion oui Valve n'est pas Asus avec ses ROG Ally, ils ont aucune excuse s'ils font pas un prix d'appel bas pour inciter les joueurs à intégrer leur écosystème.
Je trouve que c'est mal joué si c'est au dessus, car on a des specs qui sont limite et qui sont très loin d'être future proof...
800 en 2To
Si elle se vend à 50 millions, alors oui, ils pourront envisager cela lors de la deuxième itération.
400 euros c'est limite le prix de la Steam Deck LCD 256Go
Bref des composants qui sont loin d'être excitants.
Au dessus de 500€, ce sera mort pour ma part
sans être évolutive non plus. Je comprends ceux qui go sur pc.
La belle technique du doigt mouillé pour essayer de balancer une information basé sur que dalle... Merci Linus change rien.
La PS5 Pro est déjà bien au delà des 500€ et la PS5 n'a jamais baissé de prix (elle a même augmenté)
Ils ont vendus réussi à 5 millions de steamdeck
Nintendo 150 millions de Switch.
Déjà on sait qu'ils ne risquent pas d'être prioritaire sur la liste des vendeurs de composants.
La question réside dans le risque de prendre des commandes folles pour pouvoir bénéficier d'économie d'échelle.
Je doute très clairement qu'ils se lancent dans une telle aventure au moment donc où on apprends qu'Nvidia et AMD veulent faire pression sur le marché des composants en privilégiant les trucs qui rapportent le plus.
Chatgpt estime environ entre 700 et 1000 euros (sans doute min 512 Go et prix max pour 2 To)
Pourquoi?
La majorité des gens jouent sur des écrans 1080p et ça gêne pas forcément.
A plus de $500 Franchement je voie un futur bide.