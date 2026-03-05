Et quel putain de jeux, vraiment.



J'ai pas lâché depuis vendredi, entament de grosse session de jeux.



Déjà l'histoire m'a bien plus. On en apprends pas mal sur l'origine.



Le personnage et lents mais les ennemis aussi , donc ça ne pose pas de problème particulier.

Les armes répondent bien, sont assez efficaces. On a pas de soucis de munitions aussi, enfin pour quelqu'un qui arrive a tirer dans la cible....



Le marchand, je le trouve plus sympathique que le marchand de resident evil 4.



Assez linéaire, on se perd pas a chercher le bon chemin.

Pas de truc inutile a faire , pas de missions débile du genre va chercher les 3 morceau d'un détonateur, dont 1 cassé (c'était pas assez chiant ).



Franchement j'ai vraiment bien aimée. (La je regarde la .

cinématique de fin, après le générique)



Difficile de le classer. Mais il fait partis de mon top 3 de l saga resident evil.



Je dirais presque a égalité avec reident evil 4 2005..





Heureusement que je me suis pas écouté, je devais finir requiem avant de faire village, mais voilà j'en peux plus.



Dire que le village m'a coûté 10 balles......et le 9 plein tarif....