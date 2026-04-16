Le jeu obtient une très belle moyenne de l'avis (15 pour l'instant) de la part de la presse étrangère.Il faut aimer le genre, c'est principalement "narratif".Le jeu est aussi en Français.Vous incarnez un photographe fatigué et qui, à l'automne de sa vie, se retrouve coincé en dehors de notre réalité. À l'aide d'un vieil appareil photo, vous explorerez un monde fantasmagorique et comprendrez ce qui le lie au vôtre. Découvrez tout ce que ce lieu a à cacher et trouvez le moyen de rentrer chez vous.Vous incarnez un photographe d'âge mûr fatigué prenant ses distances avec la vie citadine décevante pour retrouver la paix auprès de vos racines. Cependant, vous vous perdez dans un royaume montagneux fantasmagorique à la suite d'un accident. Là, vous croisez le chemin d'une jeune fille mystérieuse. Afin de faire la lumière sur ce monde étrange et rentrer chez vous, vous devrez rassembler uniquement à l'aide de votre vieil appareil photo des indices qui vous aideront à résoudre ces énigmes.Vivement les tests de la presse française pour voir si le ressenti est le même.