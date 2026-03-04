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Donc au final, ce film Super Mario Galaxy...
Jeux Video


C'est exactement ce à quoi je m'attendais.
C'est à dire un film promo fan-service.

Le scénario existe, mais il est du même niveau qu'un jeu Mario, donc un simple prétexte à des péripéties : Princesse x est enlevée, Groupe A part la sauver, Groupe B les rejoint, Groupes A & B réunis, combat final, fin + scène post-générique (nul d'ailleurs, on voulait Wario mais bon).

- C'est incroyablement beau.
- Bah putain, travail de fou sur la mise en scène et la chorégraphique de certaines scènes d'action.
- Yoshi est validé à 100%.
- Le casting de la scène du Casino, très bien trouvé.
- La relation Bowser + Bowser Jr.

Mais :

- Mario/Luigi la moitié du temps en retrait (et ça va pas s'arranger avec le prochain j'ai l'impression).
- La surprise Fox gâchée.
- Fox qui n'est d'ailleurs pas aussi intéressant que DK.
- Et qui en plus est davantage Starlord que Fox.
- C'est effectivement un enchaînement de scènes par tranches d'environ 5 minutes du début à la fin.

C'est le genre de produit sur lequel je mettrais 4 ou 5/10 selon l'humeur et le recul, avec le pin's du plaisir coupable car je reste un fanboy.

Mais quand je vois la réaction des gosses de la salle qui étaient captivés, ceux de ma pote (4 & 6 ans) qui littéralement ont pas touché à leur popcorn devant le film (alors qu'ils en avaient bouffé la moitié durant les bande-annonces) tellement ils avaient des paillettes dans les yeux...

Bah je les envie car ils ont eu le film qu'on aurait rêvé d'avoir étant jeune, mais aujourd'hui trop vieux pour l'apprécier de la même façon.

Et j'ai envie de dire à l'enculé du Times "T'es qui en vrai pour donner une note pareille ?"
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    posted the 04/03/2026 at 09:29 PM by shanks
    comments (59)
    vieuxconsoleux posted the 04/03/2026 at 09:40 PM
    Ptet que le mec du Time aime le CINÉMA, et qu’il a trouvé la proposition artistique catastrophique et désagréable.
    Mais bon dans notre milieu infesté de misomuses c’est compliqué à comprendre
    micheljackson posted the 04/03/2026 at 09:45 PM
    Ouais, c'est sûrement un film qu'il faut voir enfant, quand on a encore cette capacité d'immersion et d'émerveillement pour tout et surtout n'importe quoi.

    Le mec du Times l'a noté en tant que film, avec des yeux d'adulte.

    La vraie question : "est-ce que ce film est appréciable quand on est adulte et qu'on ne connait rien à l'univers de Mario ? Ou est-ce qu'il ne s'adresse qu'aux fans et aux enfants ?"
    kikoo31 posted the 04/03/2026 at 09:46 PM
    un 8 sur 10 malgré le scénario digne d'un Mario
    visuellement magnique
    Malheuresement ça manque d'ambition et ça aurait pu passer pour beaucoup ou pas ...

    Et rendre Peach forte pour que Rosalina: harmonie l'a remplace derrière ....
    un 8 sur 10 malgré le scénario digne d'un Mario
    visuellement magnique

    Et rendre Peach forte pour que Rosalina: harmonie l'a remplace derrière ....

    On sent une implacation plis omnisprésente de Miyamoto car ça respecte beaucoup trop les scénario à la mario"

    Et j'ai envie de dire à l'enculé du Times "T'es qui en vrai pour donner une note pareille ?"

    +100000
    koji posted the 04/03/2026 at 09:48 PM
    micheljackson on s'attache pas du tout au personnages sauf les trouver mignon et farfelu mais on connait rien des personnages.
    juste un monde vivant et magnifique digne d'un mario.
    masharu posted the 04/03/2026 at 09:49 PM
    micheljackson Les casuals, donc la réponse est oui un adulte qui est complètement au pif sur les jeux peut apprécier le film. Il ne savent pas qui est Wart et auront vu Fox au mieux dans Smash Bros principalement.
    shanks posted the 04/03/2026 at 10:05 PM
    micheljackson
    Le mec du Times l'a noté en tant que film, avec des yeux d'adulte.

    Bah c'est de la merde de faire ça sans avoir juste un minimum de recul et d'objectivité.

    Parce que si tu prends un film façon "Oscarisé bien chiant" bien lent et statique au point que tu dois parfois vérifier sur ta télécommande que t'as pas appuyé sur pause, le genre de film qui fait bander "l'élite" du cinéma, mais qu'il est reviewé par un gosse de 6 ans ou une fan de Théodora qui aura fui le film après 30mn pour mieux se consacrer à TikTok...
    Bah le mec du Times, il sera le premier, si on l'interroge, à dire que ce CHEF D’ŒUVRE ne s'adresse pas à ces gens là.

    Donc à quel moment il a cru qu'un film Mario, ça s'adressait à lui ?
    nigel posted the 04/03/2026 at 10:11 PM
    Quand j'étais enfant mon film préféré c'était Mortal Kombat donc je sais pas si dire "Les enfants ont trop kiffé" c'est une super ref'
    akinen posted the 04/03/2026 at 10:18 PM
    Ben c’est un etre humain, comme certaines mettent 0 à god of war, zelda, the witcher ou red dead. Personne n’a assez d’autorité pour interdire quelqu’un d’autre d’avoir un avis. Aucun film ne fait l’humanité et chacun peut se retrouver en bas de la liste des pires bouses vu par quelqu’un.

    Pour peu que cette « personne » soit cinéphile et non gamer, pas etonnant qu’il defonce un tel produit maketing.

    Suffit de voir la liste universelle des meilleurs films mise à jour par les realisateurs eux meme pour comprendre que l’on ne joue pas dans la même cours. C’est leur domaine comme le jv est beaucoup plus le notre.

    Thegreatreview l’a illustré dans une video dedié au ciné et perso, j’ai enfin compris pourquoi tous ces films sont « legendaires ». Ils ont revolutionnés le cinéma avec des plans, rendu et technique jamais vu.

    Ça revient à citer les débuts du cell shading, des cutscenes, de la voix, des vibrations, les saut automatiques, le lock, le hub central, la musique symphonique, ou bien des ombres en temps reelles. Le grand public n’en sait rien, mais des jeux cultes ont utilisés ça pour la premiere fois. On peut les citer entre nous et c’est ça qui nous rend legitime quand on parle de jv.

    Mario c’est juste Call Of Duty « moderne » pour eux. Ça plaira à la terre entière, mais il apparaîtra jamais dans le top d’un cinéphile confirmé (le genre à connaitre le direction de la photo d’un fill oscarisé en 1977).
    nigel posted the 04/03/2026 at 10:19 PM
    shanks "Parce que si tu prends un film façon "Oscarisé bien chiant" bien lent et statique au point que tu dois parfois vérifier sur ta télécommande que t'as pas appuyé sur pause, le genre de film qui fait bander "l'élite" du cinéma"

    Jpense que y a une demi-mesure entre ce que tu décris, genre Nomadland, et des films d'animation qui ressemble à un enchaînement de vidéos Tik Tok.
    Quand j'étais gamin, des films comme le Roi Lion ou le Voyage de Chihiro étaient acclamé par la critique autant qu'adoré par les enfants.
    davidsexking posted the 04/03/2026 at 10:47 PM
    shanks C'est pas parce qu'un film est fait pour les enfants qu'il soit a tout prix être abrutissant et les prendre pour des idiots.

    nigel a tout dit. Et encore aujourd'hui il y a plein de films d'animations pour enfants de qualité. Parce que si c'est pour leur faire voir des merdes là uniquement pour le fan service et le marketing, tu as ça dans des vidéos youtube débiles depuis longtemps pour abrutir les gosses.
    pimoody posted the 04/03/2026 at 10:49 PM
    Ce qui m’embête le plus dans les retours avant d’aller le voir c’est ce découpage par scènes qui manquerait de vrai liant visiblement. Parce que perso, le premier c’est déjà un 3 d’un point de vu adulte — on peu monter jusqu’à 5 en se disant que l’adaptation est pas si mal sur pleins de points si on le regarde avec une approche moins critique et d’avantage avec celui d’un joueur Nintendophile (bien que honnêtement, j’ai des ados qui m’ont dit que l’histoire était vraiment nul) — sachant que le premier avait une structure narrative tout de même.
    davidsexking posted the 04/03/2026 at 10:51 PM
    shanks D'ailleurs par un hasard comique, regarde le blog juste en dessous du tien, ça parle d'un animé de grande qualité pour les enfants : https://www.gamekyo.com/group_article60736.html
    tripy73 posted the 04/03/2026 at 10:59 PM
    - C'est effectivement un enchaînement de scènes par tranches d'environ 5 minutes du début à la fin.

    C'est un film pour les nouvelles générations qui ont un niveau d'attention proche de zéro passé 5 minutes, donc faut un montage en mode épileptique comme les vidéos YouTube/Tiktok pour maintenir l'attention...
    gaeon posted the 04/03/2026 at 11:24 PM
    Je valide, juste j'ai trouvé qu'ils n'ont pas reussi a faire grand chose de Yoshi, je sais bien qu'il ne parle pas mais bon... Eve et Wall-E non plus par exemple. C un film trop riche qui ne développe pas assez de manière générale.
    shanks posted the 04/04/2026 at 12:01 AM
    davidsexking nigel

    Oui et à côté de jolies œuvres comme Le Roi Lion, on a vu combien de trucs moyens jeunes qu'on a pourtant apprécié au point d'user de la même VHS ?
    Et est-ce que ça nous a empêché de développer un esprit critique avec le temps ?

    Vous êtes de vieux cons car vous agissez comme les mêmes vieux cons qui nous crachaient à la gueule quand on regardait DBZ, estimant eux aussi qu'on allait grandir en mangeant de la merde sur le trottoir car on adorait des trucs dont l'intérêt leur échappait.

    Et dans le cas de Mario je parle des plus jeunes, mais c'était la même avec la tranche précédente. Mon plus grand fils, t'écoutais les gens, il aurait jamais la moindre culture vidéoludique car il jouait à Fortnite et Roblox, et aujourd'hui, il enchaîne les platine de Resident Evil, des Musô et des Soulsborne (il a fini Sekiro, je suis vaincu à jamais). On disait la même sur sa culture cinématographique car ses seuls temps de visionnage étaient consacrés à des youtubers à la con et du shonen random, et là il a récemment bouclé la trilogie LOTR (version longue) et va enfin lancer Breaking Bad. C'est pas Autant en Emporte le Vent, j'vous l'accorde, mais on est quand même un cran au-dessus de L'île de la tentation version fruits sous IA Tiktok.

    Arrêtez de juger chaque gosse en fonction de choix du jeune âge.
    Ce qu'on bouffait à la télé chaque matin, même au Club Do, c'était pas du Ghibli non plus et on est pas devenu demeuré.

    Pas tous
    sosky posted the 04/04/2026 at 12:43 AM
    Film tiktok pour scotcher les gosses à l’écran avec leur capacité d’attention d’une durée de 5min
    ravyxxs posted the 04/04/2026 at 12:52 AM
    vieuxconsoleux WOW...+1 mec
    marcelpatulacci posted the 04/04/2026 at 01:35 AM
    On est d'accord pour dire TroudukTimes a jugé comme si c'était un film de Scorsese en route pour les oscars alors que c'est un simple film familiale.

    Donc j'ai deux théorie mais peut-être que ça n'a rien avoir:
    1- Peut étre l'effet Trump ? En gros dénigré gratuitement tous ce qui est Jap/œuvre étrangère. Avec Macron, la ministre Jap a fait un Kaméhaméha tandis qu'avec Trump ça a failli partir en couille.

    2- Le classique: critique gratuite juste pour choqué et vendre. Le mec n'a peut-être même pas vu le film.
    ratchet posted the 04/04/2026 at 03:27 AM
    Moi j’ai adorer quand je vois les notes de la presse grosse blague. (Notamment le 0 sur 100 ça mériterait de plus pouvoir exercer)
    keiku posted the 04/04/2026 at 03:58 AM
    je pensais réellement que s'était un poisson d'avril, le mec du times...
    amario posted the 04/04/2026 at 04:17 AM
    C'est comme plusieurs de mes potes qui crachait sur le MCU pré End game parce qu'il n'avait pas la capacité de changer leurs regards pour s'adapter au public visé. Oui pour eux tout les films du MCU était de la bonne grosse daube. Moi je kiffais parce que je regardais ça avec mon regarde de gosse fan de comics.
    jf17 posted the 04/04/2026 at 04:23 AM
    Nintendo qui met en place trankilou son propre NCU, vous le voyez arrivé le super Smash Bros en film ?
    oreillesal posted the 04/04/2026 at 04:57 AM
    Prévisible.
    Pourquoi ne pas avoir fait un Super Princess Peach?
    mrvince posted the 04/04/2026 at 05:57 AM
    vieuxconsoleux Totalement ok de pas aimer le film mario mais 0 ? rien que le travail d'animation doit être salué. Le 1er j'ai pas aimé mais je lui mettrais 4 ou 5. Le 0 c'est clairement "regardez moi" et c'est ridicule.
    kiryukazuma posted the 04/04/2026 at 06:23 AM
    shanks Pour moi l'enculé du Times représente un peu certains parents avec qui je discute en allant chercher mon gamin à l'école. Des gens qui ne s'intéressent pas du tout au monde du jeu video (Chacun ses intérêts, mais... ne s'intéresse à rien qui pourrait plaire à leurs enfants). L'enfant fini par jouer à des jeux sans paillettes dans les yeux, sans curiosité, délaissé avant tout par l'intérêt des parents...

    Je suis toujours choqué de voir des adultes autant détester ce milieu et vous remarquerez que leur enfants... sont toujours les plus problématiques...

    C'est tellement dommage ce genre de personnes.

    Je généralise, mais c'est compliqué à expliquer...
    beyondgood074 posted the 04/04/2026 at 06:23 AM
    Assez d'accord avec ton retour Shanks !
    Mon seul regret à tout ça c'est qu'au final, ils auraient clairement pu faire mieux et faire un film qui plaise autant aux enfants qu'aux adultes, mais ils ont fait le choix de ne pas travailler cette partie là, c'est un peu dommage.
    captaintoad974 posted the 04/04/2026 at 06:43 AM
    Ça doit être dur d'être devenus de vieux mongole de nos jours. Faire autant de raccourci c'est exactement comme les médias qui pointe l'e jeu vidéo a la moindre occasion. Le film est pour enfant ? Non vous êtes sur les mec ? Moi qui pensais avoir vue " fais pour les ingénieurs en mathématiques quantique " au debut du film. Vous attendiez quoi d'un film Mario ? Une histoire sur la rencontre entre Yoshi le dinosaure trans arriver par bateau dans un pays qu'il ne connais pas et trouve l'amour grâce a Luigi l écolo qui veut sauver la planète en roulant dans une voiture a énergie gama ?

    J'espère que le prochain Mario 3d aura une histoire bien plus riche que Witcher 3 parce que bon je suis un adulte je veux des histoires et des rebondissements toute les 23 seconde. ????

    Bref rester vieux et con et laisser les gens aimée ce qu'il ont envie.
    hatwa posted the 04/04/2026 at 07:09 AM
    Quelle note du Times? Je n'ai pas suivi
    elicetheworld posted the 04/04/2026 at 07:20 AM
    micheljackson le mec du Times aurait dû noté se film en fonction de qu'il est et pas de qu'il en attendait,a savoir film pour enfants et fan de Mario .
    rocan posted the 04/04/2026 at 07:48 AM
    Il y a des critiques qui, avant même d'entrer dans la salle, ont déjà rédigé leur article. Pour avoir un pote critique dans l'art avec qui j'en parlais dernièrement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est malhonnête
    tynokarts posted the 04/04/2026 at 08:14 AM
    Pour le Times, la significationdu 0/10 peut être :

    -Ne connais pas Mario, ni Nintendo.
    -N’aime pas Mario et Nintendo.
    -Passer à autres chose parce que ça le gonfle et c’est une perte de temps.
    -N’a meme peut être pas été le voir au cinéma.
    davidsexking posted the 04/04/2026 at 08:16 AM
    tynokarts Ou tout simplement le film est creux et médiocre au delà de sa plastique assez réussie (sans représenter le top dans le milieu de l'animation)
    davidsexking posted the 04/04/2026 at 08:18 AM
    elicetheworld Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'un film pour enfants et un film Mario peut aussi être un bon film si on a envie d'en faire un bon film
    tynokarts posted the 04/04/2026 at 08:27 AM
    davidsexking oui, je suis d’accord sur le scénario trop simpliste pour un film à aller voir au cinéma surtout lorsqu’il s’agit d’une suite, mais on n’est pas l’abris d’une réaction à la J. Jonah Jameson que Peter Parker connait bien en tant que Spiderman.
    davidsexking posted the 04/04/2026 at 08:34 AM
    shanks Je critique pas les enfants mais le produit purement marketing et cynique que représente Mario. Tu mélanges beaucoup de choses qui n'ont rien a voir entre elles là.

    Ce n'est pas parce que des enfants innocents aiment ça que ça en fait un bon film. Si on prend ta logique, les vidéos youtube débiles style le chat russe, c'est de qualité parce qu'un petit enfant va aimer ca et c'est impossible de qualifier un film pour enfant de médiocre tant qu'il a ses fans. Ou de manière générale si on te suit c'est interdit de critiquer quoique ce soit parce que tout oeuvre aura son public cible aveugle devant ses défauts.

    Tu prêches la mort de la critique là mais en même temps je pense que tes biaisé parce qu'il s'agit d'un film sur une licence que tu aimes. Ça m'étonnerait que tu n'aies jamais critiqué la qualité d'un film.

    Tu trouves donc que personne n'a le droit de juger quelque chose comme The Emoji Movie ? Un film comme Cats ? Ou Dragon Ball Évolution ? On peut pas juger qu'un film est mauvais, peu importe s'il a ses fans, sans être qualifié de blasé/vieux con ? Ça n'a aucun sens et tu prônes le fait de tirer l'industrie vers le bas en faisant ça.

    Et perso, je sais pas si c'est parce que les parents avaient un bon esprit critique mais je me souviens pas avoir vu d'oeuvres d'une telle pauvreté créative durant mon enfance (ou alors c'était tellement oubliable que je les ai oublié). On privilégiait un peu plus la qualité avant pour faire vendre parce qu'il ne suffisait pas de faire une suite de scènes tiktok pour rameuter le public qui était plus critique.

    Mon enfance, c'était surtout du Star Wars, du Disney qui était très bon a l'époque (donc Aladdin, Hercules, Roi Lion, Blanche Neige, Bernadette et Bianca, etc), Anastasia, Richard et les livres magiques, L'histoire sans fin, etc.
    Même le film sur les Razmoket netait pas un tel foutage de gueule (et étrangement pas aussi mal noté par les "vieux cons", peut-être parce que c'était un film qui prenait pas le spectateur pour un con comme Mario ? )
    Et je pense que c'était la même chose pour la plupart des enfants de cette génération.

    Faut être aveugle pour ne pas voir le problème
    davidsexking posted the 04/04/2026 at 08:40 AM
    D'ailleurs je suis assez content que le mien passe au dessus de ces conneries, après lui avoir fait découvrir les oeuvres de qualité, Il a développé un bon sens critique. Le film Mario ne l'intéresse pas vraiment (alors qu'il adore le personnage en jeu), il l'a vu une fois en streaming et ne la plus jamais redemandé ensuite.

    Il préfère boucler que des films de qualité comme Zootopie, Hercule, le Chat Potté 2

    tynokarts Je pense que le 0 est en partie plus un message de raz le bol envoyé a ces produits marketing médiocres qui prennent les enfants pour des cons. Mais en soit un film qui n'a que sa plastique pour lui (sans même être le top de l'animation donc est ce que ça compense le vide du reste ?), est ce que c'est vraiment illégitime de lui mettre un 0 ?
    C'est comme ceux qui mettent 10/10 aux JV, ça veut pas dire qu'ils n'ont aucun défaut, mais que la grandeur du jeu les a marqué à ce point (et je suis sur que gamekyo la déjà fait). Et inversement, quelqu'un qui mettrait 0 aurait juste trouvé ça d'une nullité affligeante
    thelastone posted the 04/04/2026 at 09:06 AM
    Shanks je pense qu'à un certain moment il faut juste accepter qu'on est pas le publique visé, ça fait longtemps que pokémon et Mario sont devenus des produits a destination d'enfants avant tout, et tu ne peux pas faire un produit pour enfant tout en contentant des adultes.
    sonilka posted the 04/04/2026 at 09:18 AM
    - Mario/Luigi la moitié du temps en retrait (et ça va pas s'arranger avec le prochain j'ai l'impression).

    Tellement prévisible. Le premier aurait pu s'appeler Super Peach le film. La suite ne semble pas déroger à la règle. C'est dans l'ère du temps de toute façon.

    shanks - C'est effectivement un enchaînement de scènes par tranches d'environ 5 minutes du début à la fin.

    Et c'est inquiétant pour le futur. Avec une génération sous perfusion des RS et de la merde que sont TikTok et autres, l'objectif va etre de conquérir ce public la quand il va grandir. Et comme y a peu de chance pour qu'en grandissant leur cerveau se recable correctement, je vous laisse imaginer à quoi va ressembler une grande partie du divertissement (ciné, série, jv etc.) dans les 10/15 à venir. Deja qu'aujourd'hui c'est assez pauvre alors à l'avenir ...

    Bah je les envie car ils ont eu le film qu'on aurait rêvé d'avoir étant jeune

    Oui enfin ca tu peux l'appliquer à absolument tout dans la vie de tous les jours. C'est ce qui différencie la vie d'enfant de celle d'adulte. Au final peu importe que des gamins qui n'ont pas le bagage pour juger un film sautent partout et sont contents, ce n'est pas pour autant qu'on doit se convaincre que le film est bon. Et qu'on ne me sorte pas l'excuse du film destiné grand public ciblant principalement les enfants. Wall-E ou Zootopie c'était pareil et c'était pourtant sacrément bien foutu à tout point de vue.

    Ce qu'on bouffait à la télé chaque matin, même au Club Do, c'était pas du Ghibli non plus et on est pas devenu demeuré.

    Non mais c'était certainement moins néfaste que ce que les petits regardent aujourd'hui. Aujourd'hui les programmes pour enfants sont volontairement courts et rythmés pour les capter immédiatement. On s'attaque directement à leur cerveau. A notre époque y avait tout un tas de dessins animés de qualité discutable dont le seul but était de refourguer des jouets. Mais c'était pas de la merde épileptique qui impactait la structure de ton cerveau. On se rend pas bien compte de l'impact que tout ca va avoir à moyen/long terme. Mais on va le découvrir assez vite durant la prochaine décennie. Vous trouvez ca pessimiste ? Peut etre. Mais force est de constater que tout ce que j'avais pu imaginer y a 10 ans était moins déprimant que tout ce qui se passe (de manière général) aujourd'hui. Et ca c'est un constat que tout le monde peut faire tous les jours. Meme sans etre un fin observateur. Et préparez vous pour la suite du menu qui s'annonce encore plus explosif à tous les niveaux.
    mooplol posted the 04/04/2026 at 09:37 AM
    Les américains font du protectionnisme et encore plus quand on marche sur les plates bandes de disney
    liquidsnake66 posted the 04/04/2026 at 09:41 AM
    Intéressant de resituer par rapport au public cible
    davidsexking posted the 04/04/2026 at 09:46 AM
    thelastone Il existe pourtant de très nombreux exemples du contraire, des produits pour enfants qui sont adorés par les adultes. Faut arrêter de trouver des excuses a la médiocrité.
    ziggourat posted the 04/04/2026 at 10:33 AM
    sonilka Mouai, là tu es plus dans le défaitisme que dans le pragmatisme. Ta vision reste assez étroite pour le coup et on pourrait te définir comme un vieil aigri, les mêmes justement qui pointaient certainement du doigt toutes tes préférences plus jeunes. "Bon dieu, les mangas vont rendre les enfants violents et analphabètes" "Pokemon c'est du satanisme, le QI des gamins va baisser" "Le JV est abrutissant"...etc

    Super Mario n'est pas un chef d'oeuvre, c'est peut être même une publicité géantes, mais les enfants ressortent de la séance avec des étoiles dans les yeux, parce que mine de rien, le film fait voyager, rêver et débordent de couleurs et de joie. Le film est même une porte d'entrée pour de nombreux enfants vers le cinéma, redonne des couleurs aux salles qui peinaient ces dernières années et rien que ça, c'est une bonne nouvelle

    Maintenant, j'aimerai qu'on me dise qu'elle est la différence entre lui et FFVII Advent Children qui déborde des mêmes défauts que Super Mario Galaxy. Des références à gogo pour satisfaire le fan nostalgique, des séquences courtes qui se connectent difficilement entres elles, des scènes d'action épileptiques. Alors oui il y a un scénario, mais bon, qui tient sur un post-it. On avait les mêmes problèmes avec Warcraft. Et pour autant ces deux dernières adaptations ne se sont pas pris autant de haine, pour qu'elle raison.

    Encore une fois Super Mario est très loin d'être irréprochable, il ne peut pas figurer aux panthéons des films d'animations comme peut l'être Un Chihiro ou Le Roi et l'Oiseau, mais il ne mérite pas non plus ce déchaînement de haine de la part de la presse et de certaines élites.

    Chacun kiff ce qu'il a envie de kiffer au final. Le principal c'est d'être épanoui dans ce que l'on fait où ce que l'on vit.
    metroidvania posted the 04/04/2026 at 10:42 AM
    akinen le mec n a aucune excuse. Un 0 ca veut rien dire . Mais genre rien . Faut juste un gros connard pour mettre un 0 ou un 1 a un tel produit car ne serait-ce que visuellement, animations et la musique, ca fait déjà 3 point au minimum. Toutes personnes mettant un 0 ou meme 1 sont des écervelés
    raoh38 posted the 04/04/2026 at 10:59 AM
    C'est comme critiquer oui oui ou les bisounours , la cible enfantine ne peut convenir a tout le monde... si vous n'aimez pas c'est que vous n'en faites pas partie ou que vous voulez absolument que vos gouts soient représentés...
    Un mario n'a absolument pas vocation a traiter des sujets de la vie courante ou sociétale .
    bennj posted the 04/04/2026 at 11:06 AM
    Meme les gamins trouvent que c'est moins bon que le premier. Pour ceux qui prennent le Times comme nouvelle référence au niveau des reviews de film en voici une par un gamin de 10 ans sur ce même site :

    "Imaginez un jeu vidéo dans lequel vous ne savez ni quel est l’objectif, ni pourquoi vous devez l’atteindre. Voilà à quoi ressemble ce film. Il est très compliqué, et je ne l’ai pas du tout aimé autant que le premier film de 2023, The Super Mario Bros Movie.

    Mario et Luigi découvrent Yoshi et, avec l’aide de Toad et de Peach, ils doivent vaincre Bowser Jr, qui tente de libérer son père, Bowser, et de conquérir le monde. En plus, Bowser Jr enlève la princesse Rosalina. J’ai adoré voir Yoshi, mais j’ai préféré le premier film, car Donkey Kong et Bowser y tenaient les rôles principaux. Il était plus fidèle aux jeux vidéo, notamment lorsqu’ils traversaient la Route Arc‑en‑Ciel et que les frères Mario apprenaient à courir et à sauter.

    Ici, il y a trop d’action qui n’a pas de sens, trop de personnages et une fin, franchement, totalement aléatoire. L’intrigue de Bowser est des montagnes russes où il passe du bien au mal. Quoi ? Bowser est censé être méchant ! J’ai été agacé de voir que Donkey Kong apparaissait à peine — c’est pourtant l’un des personnages les plus drôles et les plus aimés. Il m’a manqué. Les princesses, elles, ont des pouvoirs magiques un peu ridicules, et il n’y avait pas assez de bonus.

    J’aime jouer sur la Switch, mais certains passages donnaient l’impression de n’être qu’une publicité pour Nintendo. Je ne veux pas voir ça dans un film. Mon père se souvenait de Fox McCloud, d’un autre jeu Nintendo, mais moi je ne savais même pas qui c’était.

    Ce n’était pas entièrement mauvais pour autant. J’ai aimé le passage où Peach et Mario doivent traverser la planète Bowser, et celui où Bowser Jr les voit grâce à un système de sécurité en graphismes rétro. J’ai aussi trouvé géniale la scène où une armée de bombes marche vers eux et qu’ils doivent s’échapper. Le retour du Bowser maléfique était épique, et le spectacle de marionnettes dont Bowser Jr se souvient que son père le jouait était hilarant.

    La moitié des sièges étaient vides lors de la séance à laquelle nous sommes allés, et cela m’a rendu triste, car les cinémas méritent de rester ouverts. S’ils font un autre film Mario Bros, j’espère qu’il reviendra à quelque chose de plus simple et plus proche des jeux, comme l’avait fait le premier film."

    Source : https://www.thetimes.com/culture/film/article/super-mario-galaxy-movie-review-by-a-10-year-old-6lctrncnn
    bennj posted the 04/04/2026 at 11:07 AM
    metroidvania je met 0 à ton commentaire qui n'a aucun intérêt
    thelastone posted the 04/04/2026 at 11:26 AM
    Davidsexking Tu regarde sam sam Simon, Peppa pig ou oui oui ? Non ?
    Ils sont mediocre ? Je pense pas , c'est pour tout le monde ? Non
    kroseur posted the 04/04/2026 at 11:34 AM
    Le mec du times qui s'attendait à un scenario digne de inception pour un film Mario LOL.
    davidsexking posted the 04/04/2026 at 11:52 AM
    thelastone Aucun rapport, les dessins animés que tu cites ne sont pas des amas écoeurants de fan service totalement creux. Ils ne prennent pas les enfants qu'ils ciblent pour des cons (2-4 ans) et le contenu en question, qui est fait pour l'apprentissage de la vie, est parfaitement calibré pour le public
    bennj posted the 04/04/2026 at 12:16 PM
    thelastone Tu ferais mieux de comparer à ce que fait Dreamworks ou même Illumination eux même sur d'autres films c'est largement plus pertinent. Tu peux très bien faire faire des films pour les enfants qui ne les prennent pas pour des débiles. Et même avoir une double lecture pour les adultes aussi comme le fait Pixar.
    metroidvania posted the 04/04/2026 at 12:24 PM
    bennj j'accepte
    thelastone posted the 04/04/2026 at 01:50 PM
    Davidsexking Bennj si si c'est pareil j'ai peut être pas pris la bonne tranche d'âge mais si tu prend par exemple les 10-12 ans c'est exactement ce qu'ils cherchent et eux que ça vise Pixar ou pas
    evasnake posted the 04/04/2026 at 02:08 PM
    shanks des films façon "Oscarisé bien chiant", y en a quasi aucun depuis des lustres A mes yeux, je ne vois que Nomadland qui pourrait entrer la dedans.

    Mais de toute façon, pour les cinéphiles, les oscars, c'est "osef" ; Juste une certaine vision du cinema qui ne les intéresse que par curiosité.

    Et on a tous notre vision ; Perso Mario Galaxy, je m'en fous (le premier, c'était "bon moment vite oublié", donc pas besoin de suite). Mais si toi tu kiffes un peu, tant mieux. Si les enfants adorent, tant mieux. Et si les cinéphiles préfèrent autre chose, laisse les rager sur ce qu'ils veulent (une note n'est jamais objective, elle défend une certaine vision), faut pas le prendre personnellement.
    j9999 posted the 04/04/2026 at 02:44 PM
    Avis tres honnête et lucide...

    vieuxconsoleux bah non puisque mettre un 0 est juste totalement incohérence rien que pour la performance artistique. Donc les mecs qui mettent cette note c'est forcément des raisons personnelles obscures qui n'ont rien avoir avec la critique de cinema. Le mec a quand même pas l'intelligence d'un moineau, il est capable de faire la part des choses et comprendre le publique auquel s'adresse le film. Ce qui est problematique ici c'est que normalement il aurait du etre relu et ses supérieurs auraient du le sanctionner pour avoir pris ce genre de liberté, il est clairement sorti du cadre de son travail. Pour moi ça c'est comme un serveur qui crache dans ton plat en disant "ouai je fais ce que je veux et alors tu vas faire quoi?". Tu peux pas justifier un 0. C'est factuel
    sonilka posted the 04/04/2026 at 03:26 PM
    ziggourat à tu es plus dans le défaitisme que dans le pragmatisme

    L'impact des écrans, des réseaux sociaux et de tous ces formats courts sur les gens et surtout les plus jeunes est démontré. Je ne vois pas le rapport avec tes exemples qui n'ont jamais directement impacté la manière dont se forme le cerveau. La on parle de personnes très jeunes derrière des écrans très tot avec toutes les conséquences que ca aura à l'avenir.
    kikoo31 posted the 04/04/2026 at 04:12 PM
    davidsexking zéro ok il y a zéro scénar et creux mais ça vaut un 2 pas un zéro car visuellement c'est très bon
    Mais bon comme ça être malhonnête ici ....
    jaysennnin posted the 04/04/2026 at 06:41 PM
    ben c'est exactement ça, c'est pour les gosses et dans une moindre mesure pour les ados, un peu comme les sonic, et oui ce sont des films qu'on aurait kiffé à fond dans notre enfance
    nigel posted the 04/05/2026 at 07:39 PM
    shanks Et est-ce que ça nous a empêché de développer un esprit critique avec le temps ?

    Vous êtes de vieux cons car vous agissez comme les mêmes vieux cons qui nous crachaient à la gueule quand on regardait DBZ, estimant eux aussi qu'on allait grandir en mangeant de la merde sur le trottoir car on adorait des trucs dont l'intérêt leur échappait.

    Je sais pas qui est le plus vieux con de nous d'eux à vrai dire parce que c'est n'est absolument pas mon propos de dire que les gens ne devraient pas aimer / aimer le film.

    Que tu as kiffé ou que tes enfants ont kiffés, écoute tant mieux pour vous. Mais de dire "Je comprends pas le mec du Times qui a pas aimé le film, c'est un sale con, mes enfants ont adorés" on est un peu sur le niveau 0 d'argumentation quand même.

    Démolir une critique pourquoi pas, mais comme dab' sur Gamekyo, les gens disent "Ouin oui il a mis X/20" plutôt que de chercher à aller lire la critique et d'aller proposer un contre argumentaire intéressant.

    Et je démontrait que de dire "C'est un film pour enfant donc la vision d'un mec du Times n'as pas lieu d'être" comme je le disais plus haut, c'est assez faux. D'autant plus qu'on est probablement tous d'accord pour dire que le Times s'adresse avant tout aux adultes. Je doute franchement qu'un gamin de moins de 15 ans me sorte: "Je vais pas aller le voir, j'ai lu le Times il s'est pris un 0"
    shanks posted the 04/05/2026 at 08:06 PM
    nigel
    Et je démontrait que de dire "C'est un film pour enfant donc la vision d'un mec du Times n'as pas lieu d'être" comme je le disais plus haut, c'est assez faux. D'autant plus qu'on est probablement tous d'accord pour dire que le Times s'adresse avant tout aux adultes. Je doute franchement qu'un gamin de moins de 15 ans me sorte: "Je vais pas aller le voir, j'ai lu le Times il s'est pris un 0"

    Oui tout comme à l'inverse, Picsou Magazine est un magazine d'enfants et on n'attendait pas d'eux des critiques de Pulp Fiction, Sinners ou même Anatomie d'une Chute.

    Mais après je critique pas les mauvaises notes.
    Je suis le premier à dire que même en tant que fanboy Nintendo, je lui aurait mis la moyenne voire un peu moins.

    Mais "ZERO" bordel.
    Normalement c'est la note que tu donnes à House of the Dead, Hokuto no Ken le film Live, un film BHL ou Atoman.

    Qu'un random fasse ça, il fait ce qu'il veut.
    Mais de la part d'un professionnel et pas de n'importe quel média, putain c'est juste de la provoc à ce niveau.
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