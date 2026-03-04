C'est exactement ce à quoi je m'attendais.
C'est à dire un film promo fan-service.
Le scénario existe, mais il est du même niveau qu'un jeu Mario, donc un simple prétexte à des péripéties : Princesse x est enlevée, Groupe A part la sauver, Groupe B les rejoint, Groupes A & B réunis, combat final, fin + scène post-générique (nul d'ailleurs, on voulait Wario mais bon).
- C'est incroyablement beau.
- Bah putain, travail de fou sur la mise en scène et la chorégraphique de certaines scènes d'action.
- Yoshi est validé à 100%.
- Le casting de la scène du Casino, très bien trouvé.
- La relation Bowser + Bowser Jr.
Mais :
- Mario/Luigi la moitié du temps en retrait (et ça va pas s'arranger avec le prochain j'ai l'impression).
- La surprise Fox gâchée.
- Fox qui n'est d'ailleurs pas aussi intéressant que DK.
- Et qui en plus est davantage Starlord que Fox.
- C'est effectivement un enchaînement de scènes par tranches d'environ 5 minutes du début à la fin.
C'est le genre de produit sur lequel je mettrais 4 ou 5/10 selon l'humeur et le recul, avec le pin's du plaisir coupable car je reste un fanboy.
Mais quand je vois la réaction des gosses de la salle qui étaient captivés, ceux de ma pote (4 & 6 ans) qui littéralement ont pas touché à leur popcorn devant le film (alors qu'ils en avaient bouffé la moitié durant les bande-annonces) tellement ils avaient des paillettes dans les yeux...
Bah je les envie car ils ont eu le film qu'on aurait rêvé d'avoir étant jeune, mais aujourd'hui trop vieux pour l'apprécier de la même façon.
Et j'ai envie de dire à l'enculé du Times "T'es qui en vrai pour donner une note pareille ?"
Mais bon dans notre milieu infesté de misomuses c’est compliqué à comprendre
Le mec du Times l'a noté en tant que film, avec des yeux d'adulte.
La vraie question : "est-ce que ce film est appréciable quand on est adulte et qu'on ne connait rien à l'univers de Mario ? Ou est-ce qu'il ne s'adresse qu'aux fans et aux enfants ?"
visuellement magnique
Malheuresement ça manque d'ambition et ça aurait pu passer pour beaucoup ou pas ...
Et rendre Peach forte pour que Rosalina: harmonie l'a remplace derrière ....
un 8 sur 10 malgré le scénario digne d'un Mario
visuellement magnique
Et rendre Peach forte pour que Rosalina: harmonie l'a remplace derrière ....
On sent une implacation plis omnisprésente de Miyamoto car ça respecte beaucoup trop les scénario à la mario"
Et j'ai envie de dire à l'enculé du Times "T'es qui en vrai pour donner une note pareille ?"
+100000
juste un monde vivant et magnifique digne d'un mario.
Le mec du Times l'a noté en tant que film, avec des yeux d'adulte.
Bah c'est de la merde de faire ça sans avoir juste un minimum de recul et d'objectivité.
Parce que si tu prends un film façon "Oscarisé bien chiant" bien lent et statique au point que tu dois parfois vérifier sur ta télécommande que t'as pas appuyé sur pause, le genre de film qui fait bander "l'élite" du cinéma, mais qu'il est reviewé par un gosse de 6 ans ou une fan de Théodora qui aura fui le film après 30mn pour mieux se consacrer à TikTok...
Bah le mec du Times, il sera le premier, si on l'interroge, à dire que ce CHEF D’ŒUVRE ne s'adresse pas à ces gens là.
Donc à quel moment il a cru qu'un film Mario, ça s'adressait à lui ?
Pour peu que cette « personne » soit cinéphile et non gamer, pas etonnant qu’il defonce un tel produit maketing.
Suffit de voir la liste universelle des meilleurs films mise à jour par les realisateurs eux meme pour comprendre que l’on ne joue pas dans la même cours. C’est leur domaine comme le jv est beaucoup plus le notre.
Thegreatreview l’a illustré dans une video dedié au ciné et perso, j’ai enfin compris pourquoi tous ces films sont « legendaires ». Ils ont revolutionnés le cinéma avec des plans, rendu et technique jamais vu.
Ça revient à citer les débuts du cell shading, des cutscenes, de la voix, des vibrations, les saut automatiques, le lock, le hub central, la musique symphonique, ou bien des ombres en temps reelles. Le grand public n’en sait rien, mais des jeux cultes ont utilisés ça pour la premiere fois. On peut les citer entre nous et c’est ça qui nous rend legitime quand on parle de jv.
Mario c’est juste Call Of Duty « moderne » pour eux. Ça plaira à la terre entière, mais il apparaîtra jamais dans le top d’un cinéphile confirmé (le genre à connaitre le direction de la photo d’un fill oscarisé en 1977).
Jpense que y a une demi-mesure entre ce que tu décris, genre Nomadland, et des films d'animation qui ressemble à un enchaînement de vidéos Tik Tok.
Quand j'étais gamin, des films comme le Roi Lion ou le Voyage de Chihiro étaient acclamé par la critique autant qu'adoré par les enfants.
nigel a tout dit. Et encore aujourd'hui il y a plein de films d'animations pour enfants de qualité. Parce que si c'est pour leur faire voir des merdes là uniquement pour le fan service et le marketing, tu as ça dans des vidéos youtube débiles depuis longtemps pour abrutir les gosses.
C'est un film pour les nouvelles générations qui ont un niveau d'attention proche de zéro passé 5 minutes, donc faut un montage en mode épileptique comme les vidéos YouTube/Tiktok pour maintenir l'attention...
Oui et à côté de jolies œuvres comme Le Roi Lion, on a vu combien de trucs moyens jeunes qu'on a pourtant apprécié au point d'user de la même VHS ?
Et est-ce que ça nous a empêché de développer un esprit critique avec le temps ?
Vous êtes de vieux cons car vous agissez comme les mêmes vieux cons qui nous crachaient à la gueule quand on regardait DBZ, estimant eux aussi qu'on allait grandir en mangeant de la merde sur le trottoir car on adorait des trucs dont l'intérêt leur échappait.
Et dans le cas de Mario je parle des plus jeunes, mais c'était la même avec la tranche précédente. Mon plus grand fils, t'écoutais les gens, il aurait jamais la moindre culture vidéoludique car il jouait à Fortnite et Roblox, et aujourd'hui, il enchaîne les platine de Resident Evil, des Musô et des Soulsborne (il a fini Sekiro, je suis vaincu à jamais). On disait la même sur sa culture cinématographique car ses seuls temps de visionnage étaient consacrés à des youtubers à la con et du shonen random, et là il a récemment bouclé la trilogie LOTR (version longue) et va enfin lancer Breaking Bad. C'est pas Autant en Emporte le Vent, j'vous l'accorde, mais on est quand même un cran au-dessus de L'île de la tentation version fruits sous IA Tiktok.
Arrêtez de juger chaque gosse en fonction de choix du jeune âge.
Ce qu'on bouffait à la télé chaque matin, même au Club Do, c'était pas du Ghibli non plus et on est pas devenu demeuré.
Pas tous
Donc j'ai deux théorie mais peut-être que ça n'a rien avoir:
1- Peut étre l'effet Trump ? En gros dénigré gratuitement tous ce qui est Jap/œuvre étrangère. Avec Macron, la ministre Jap a fait un Kaméhaméha tandis qu'avec Trump ça a failli partir en couille.
2- Le classique: critique gratuite juste pour choqué et vendre. Le mec n'a peut-être même pas vu le film.
Pourquoi ne pas avoir fait un Super Princess Peach?
Je suis toujours choqué de voir des adultes autant détester ce milieu et vous remarquerez que leur enfants... sont toujours les plus problématiques...
C'est tellement dommage ce genre de personnes.
Je généralise, mais c'est compliqué à expliquer...
Mon seul regret à tout ça c'est qu'au final, ils auraient clairement pu faire mieux et faire un film qui plaise autant aux enfants qu'aux adultes, mais ils ont fait le choix de ne pas travailler cette partie là, c'est un peu dommage.
J'espère que le prochain Mario 3d aura une histoire bien plus riche que Witcher 3 parce que bon je suis un adulte je veux des histoires et des rebondissements toute les 23 seconde. ????
Bref rester vieux et con et laisser les gens aimée ce qu'il ont envie.
-Ne connais pas Mario, ni Nintendo.
-N’aime pas Mario et Nintendo.
-Passer à autres chose parce que ça le gonfle et c’est une perte de temps.
-N’a meme peut être pas été le voir au cinéma.
Ce n'est pas parce que des enfants innocents aiment ça que ça en fait un bon film. Si on prend ta logique, les vidéos youtube débiles style le chat russe, c'est de qualité parce qu'un petit enfant va aimer ca et c'est impossible de qualifier un film pour enfant de médiocre tant qu'il a ses fans. Ou de manière générale si on te suit c'est interdit de critiquer quoique ce soit parce que tout oeuvre aura son public cible aveugle devant ses défauts.
Tu prêches la mort de la critique là mais en même temps je pense que tes biaisé parce qu'il s'agit d'un film sur une licence que tu aimes. Ça m'étonnerait que tu n'aies jamais critiqué la qualité d'un film.
Tu trouves donc que personne n'a le droit de juger quelque chose comme The Emoji Movie ? Un film comme Cats ? Ou Dragon Ball Évolution ? On peut pas juger qu'un film est mauvais, peu importe s'il a ses fans, sans être qualifié de blasé/vieux con ? Ça n'a aucun sens et tu prônes le fait de tirer l'industrie vers le bas en faisant ça.
Et perso, je sais pas si c'est parce que les parents avaient un bon esprit critique mais je me souviens pas avoir vu d'oeuvres d'une telle pauvreté créative durant mon enfance (ou alors c'était tellement oubliable que je les ai oublié). On privilégiait un peu plus la qualité avant pour faire vendre parce qu'il ne suffisait pas de faire une suite de scènes tiktok pour rameuter le public qui était plus critique.
Mon enfance, c'était surtout du Star Wars, du Disney qui était très bon a l'époque (donc Aladdin, Hercules, Roi Lion, Blanche Neige, Bernadette et Bianca, etc), Anastasia, Richard et les livres magiques, L'histoire sans fin, etc.
Même le film sur les Razmoket netait pas un tel foutage de gueule (et étrangement pas aussi mal noté par les "vieux cons", peut-être parce que c'était un film qui prenait pas le spectateur pour un con comme Mario ? )
Et je pense que c'était la même chose pour la plupart des enfants de cette génération.
Faut être aveugle pour ne pas voir le problème
Il préfère boucler que des films de qualité comme Zootopie, Hercule, le Chat Potté 2
tynokarts Je pense que le 0 est en partie plus un message de raz le bol envoyé a ces produits marketing médiocres qui prennent les enfants pour des cons. Mais en soit un film qui n'a que sa plastique pour lui (sans même être le top de l'animation donc est ce que ça compense le vide du reste ?), est ce que c'est vraiment illégitime de lui mettre un 0 ?
C'est comme ceux qui mettent 10/10 aux JV, ça veut pas dire qu'ils n'ont aucun défaut, mais que la grandeur du jeu les a marqué à ce point (et je suis sur que gamekyo la déjà fait). Et inversement, quelqu'un qui mettrait 0 aurait juste trouvé ça d'une nullité affligeante
Tellement prévisible. Le premier aurait pu s'appeler Super Peach le film. La suite ne semble pas déroger à la règle. C'est dans l'ère du temps de toute façon.
shanks - C'est effectivement un enchaînement de scènes par tranches d'environ 5 minutes du début à la fin.
Et c'est inquiétant pour le futur. Avec une génération sous perfusion des RS et de la merde que sont TikTok et autres, l'objectif va etre de conquérir ce public la quand il va grandir. Et comme y a peu de chance pour qu'en grandissant leur cerveau se recable correctement, je vous laisse imaginer à quoi va ressembler une grande partie du divertissement (ciné, série, jv etc.) dans les 10/15 à venir. Deja qu'aujourd'hui c'est assez pauvre alors à l'avenir ...
Bah je les envie car ils ont eu le film qu'on aurait rêvé d'avoir étant jeune
Oui enfin ca tu peux l'appliquer à absolument tout dans la vie de tous les jours. C'est ce qui différencie la vie d'enfant de celle d'adulte. Au final peu importe que des gamins qui n'ont pas le bagage pour juger un film sautent partout et sont contents, ce n'est pas pour autant qu'on doit se convaincre que le film est bon. Et qu'on ne me sorte pas l'excuse du film destiné grand public ciblant principalement les enfants. Wall-E ou Zootopie c'était pareil et c'était pourtant sacrément bien foutu à tout point de vue.
Ce qu'on bouffait à la télé chaque matin, même au Club Do, c'était pas du Ghibli non plus et on est pas devenu demeuré.
Non mais c'était certainement moins néfaste que ce que les petits regardent aujourd'hui. Aujourd'hui les programmes pour enfants sont volontairement courts et rythmés pour les capter immédiatement. On s'attaque directement à leur cerveau. A notre époque y avait tout un tas de dessins animés de qualité discutable dont le seul but était de refourguer des jouets. Mais c'était pas de la merde épileptique qui impactait la structure de ton cerveau. On se rend pas bien compte de l'impact que tout ca va avoir à moyen/long terme. Mais on va le découvrir assez vite durant la prochaine décennie. Vous trouvez ca pessimiste ? Peut etre. Mais force est de constater que tout ce que j'avais pu imaginer y a 10 ans était moins déprimant que tout ce qui se passe (de manière général) aujourd'hui. Et ca c'est un constat que tout le monde peut faire tous les jours. Meme sans etre un fin observateur. Et préparez vous pour la suite du menu qui s'annonce encore plus explosif à tous les niveaux.
Super Mario n'est pas un chef d'oeuvre, c'est peut être même une publicité géantes, mais les enfants ressortent de la séance avec des étoiles dans les yeux, parce que mine de rien, le film fait voyager, rêver et débordent de couleurs et de joie. Le film est même une porte d'entrée pour de nombreux enfants vers le cinéma, redonne des couleurs aux salles qui peinaient ces dernières années et rien que ça, c'est une bonne nouvelle
Maintenant, j'aimerai qu'on me dise qu'elle est la différence entre lui et FFVII Advent Children qui déborde des mêmes défauts que Super Mario Galaxy. Des références à gogo pour satisfaire le fan nostalgique, des séquences courtes qui se connectent difficilement entres elles, des scènes d'action épileptiques. Alors oui il y a un scénario, mais bon, qui tient sur un post-it. On avait les mêmes problèmes avec Warcraft. Et pour autant ces deux dernières adaptations ne se sont pas pris autant de haine, pour qu'elle raison.
Encore une fois Super Mario est très loin d'être irréprochable, il ne peut pas figurer aux panthéons des films d'animations comme peut l'être Un Chihiro ou Le Roi et l'Oiseau, mais il ne mérite pas non plus ce déchaînement de haine de la part de la presse et de certaines élites.
Chacun kiff ce qu'il a envie de kiffer au final. Le principal c'est d'être épanoui dans ce que l'on fait où ce que l'on vit.
Un mario n'a absolument pas vocation a traiter des sujets de la vie courante ou sociétale .
"Imaginez un jeu vidéo dans lequel vous ne savez ni quel est l’objectif, ni pourquoi vous devez l’atteindre. Voilà à quoi ressemble ce film. Il est très compliqué, et je ne l’ai pas du tout aimé autant que le premier film de 2023, The Super Mario Bros Movie.
Mario et Luigi découvrent Yoshi et, avec l’aide de Toad et de Peach, ils doivent vaincre Bowser Jr, qui tente de libérer son père, Bowser, et de conquérir le monde. En plus, Bowser Jr enlève la princesse Rosalina. J’ai adoré voir Yoshi, mais j’ai préféré le premier film, car Donkey Kong et Bowser y tenaient les rôles principaux. Il était plus fidèle aux jeux vidéo, notamment lorsqu’ils traversaient la Route Arc‑en‑Ciel et que les frères Mario apprenaient à courir et à sauter.
Ici, il y a trop d’action qui n’a pas de sens, trop de personnages et une fin, franchement, totalement aléatoire. L’intrigue de Bowser est des montagnes russes où il passe du bien au mal. Quoi ? Bowser est censé être méchant ! J’ai été agacé de voir que Donkey Kong apparaissait à peine — c’est pourtant l’un des personnages les plus drôles et les plus aimés. Il m’a manqué. Les princesses, elles, ont des pouvoirs magiques un peu ridicules, et il n’y avait pas assez de bonus.
J’aime jouer sur la Switch, mais certains passages donnaient l’impression de n’être qu’une publicité pour Nintendo. Je ne veux pas voir ça dans un film. Mon père se souvenait de Fox McCloud, d’un autre jeu Nintendo, mais moi je ne savais même pas qui c’était.
Ce n’était pas entièrement mauvais pour autant. J’ai aimé le passage où Peach et Mario doivent traverser la planète Bowser, et celui où Bowser Jr les voit grâce à un système de sécurité en graphismes rétro. J’ai aussi trouvé géniale la scène où une armée de bombes marche vers eux et qu’ils doivent s’échapper. Le retour du Bowser maléfique était épique, et le spectacle de marionnettes dont Bowser Jr se souvient que son père le jouait était hilarant.
La moitié des sièges étaient vides lors de la séance à laquelle nous sommes allés, et cela m’a rendu triste, car les cinémas méritent de rester ouverts. S’ils font un autre film Mario Bros, j’espère qu’il reviendra à quelque chose de plus simple et plus proche des jeux, comme l’avait fait le premier film."
Source : https://www.thetimes.com/culture/film/article/super-mario-galaxy-movie-review-by-a-10-year-old-6lctrncnn
Ils sont mediocre ? Je pense pas , c'est pour tout le monde ? Non
Mais de toute façon, pour les cinéphiles, les oscars, c'est "osef" ; Juste une certaine vision du cinema qui ne les intéresse que par curiosité.
Et on a tous notre vision ; Perso Mario Galaxy, je m'en fous (le premier, c'était "bon moment vite oublié", donc pas besoin de suite). Mais si toi tu kiffes un peu, tant mieux. Si les enfants adorent, tant mieux. Et si les cinéphiles préfèrent autre chose, laisse les rager sur ce qu'ils veulent (une note n'est jamais objective, elle défend une certaine vision), faut pas le prendre personnellement.
vieuxconsoleux bah non puisque mettre un 0 est juste totalement incohérence rien que pour la performance artistique. Donc les mecs qui mettent cette note c'est forcément des raisons personnelles obscures qui n'ont rien avoir avec la critique de cinema. Le mec a quand même pas l'intelligence d'un moineau, il est capable de faire la part des choses et comprendre le publique auquel s'adresse le film. Ce qui est problematique ici c'est que normalement il aurait du etre relu et ses supérieurs auraient du le sanctionner pour avoir pris ce genre de liberté, il est clairement sorti du cadre de son travail. Pour moi ça c'est comme un serveur qui crache dans ton plat en disant "ouai je fais ce que je veux et alors tu vas faire quoi?". Tu peux pas justifier un 0. C'est factuel
L'impact des écrans, des réseaux sociaux et de tous ces formats courts sur les gens et surtout les plus jeunes est démontré. Je ne vois pas le rapport avec tes exemples qui n'ont jamais directement impacté la manière dont se forme le cerveau. La on parle de personnes très jeunes derrière des écrans très tot avec toutes les conséquences que ca aura à l'avenir.
Mais bon comme ça être malhonnête ici ....
Vous êtes de vieux cons car vous agissez comme les mêmes vieux cons qui nous crachaient à la gueule quand on regardait DBZ, estimant eux aussi qu'on allait grandir en mangeant de la merde sur le trottoir car on adorait des trucs dont l'intérêt leur échappait.
Je sais pas qui est le plus vieux con de nous d'eux à vrai dire parce que c'est n'est absolument pas mon propos de dire que les gens ne devraient pas aimer / aimer le film.
Que tu as kiffé ou que tes enfants ont kiffés, écoute tant mieux pour vous. Mais de dire "Je comprends pas le mec du Times qui a pas aimé le film, c'est un sale con, mes enfants ont adorés" on est un peu sur le niveau 0 d'argumentation quand même.
Démolir une critique pourquoi pas, mais comme dab' sur Gamekyo, les gens disent "Ouin oui il a mis X/20" plutôt que de chercher à aller lire la critique et d'aller proposer un contre argumentaire intéressant.
Et je démontrait que de dire "C'est un film pour enfant donc la vision d'un mec du Times n'as pas lieu d'être" comme je le disais plus haut, c'est assez faux. D'autant plus qu'on est probablement tous d'accord pour dire que le Times s'adresse avant tout aux adultes. Je doute franchement qu'un gamin de moins de 15 ans me sorte: "Je vais pas aller le voir, j'ai lu le Times il s'est pris un 0"
Et je démontrait que de dire "C'est un film pour enfant donc la vision d'un mec du Times n'as pas lieu d'être" comme je le disais plus haut, c'est assez faux. D'autant plus qu'on est probablement tous d'accord pour dire que le Times s'adresse avant tout aux adultes. Je doute franchement qu'un gamin de moins de 15 ans me sorte: "Je vais pas aller le voir, j'ai lu le Times il s'est pris un 0"
Oui tout comme à l'inverse, Picsou Magazine est un magazine d'enfants et on n'attendait pas d'eux des critiques de Pulp Fiction, Sinners ou même Anatomie d'une Chute.
Mais après je critique pas les mauvaises notes.
Je suis le premier à dire que même en tant que fanboy Nintendo, je lui aurait mis la moyenne voire un peu moins.
Mais "ZERO" bordel.
Normalement c'est la note que tu donnes à House of the Dead, Hokuto no Ken le film Live, un film BHL ou Atoman.
Qu'un random fasse ça, il fait ce qu'il veut.
Mais de la part d'un professionnel et pas de n'importe quel média, putain c'est juste de la provoc à ce niveau.