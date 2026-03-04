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C'est exactement ce à quoi je m'attendais.C'est à dire un film promo fan-service.Le scénario existe, mais il est du même niveau qu'un jeu Mario, donc un simple prétexte à des péripéties : Princesse x est enlevée, Groupe A part la sauver, Groupe B les rejoint, Groupes A & B réunis, combat final, fin + scène post-générique (nul d'ailleurs, on voulait Wario mais bon).- C'est incroyablement beau.- Bah putain, travail de fou sur la mise en scène et la chorégraphique de certaines scènes d'action.- Yoshi est validé à 100%.- Le casting de la scène du Casino, très bien trouvé.- La relation Bowser + Bowser Jr.Mais :- Mario/Luigi la moitié du temps en retrait (et ça va pas s'arranger avec le prochain j'ai l'impression).- La surprise Fox gâchée.- Fox qui n'est d'ailleurs pas aussi intéressant que DK.- Et qui en plus est davantage Starlord que Fox.- C'est effectivement un enchaînement de scènes par tranches d'environ 5 minutes du début à la fin.C'est le genre de produit sur lequel je mettrais 4 ou 5/10 selon l'humeur et le recul, avec le pin's du plaisir coupable car je reste un fanboy.Mais quand je vois la réaction des gosses de la salle qui étaient captivés, ceux de ma pote (4 & 6 ans) qui littéralement ont pas touché à leur popcorn devant le film (alors qu'ils en avaient bouffé la moitié durant les bande-annonces) tellement ils avaient des paillettes dans les yeux...Bah je les envie car ils ont eu le film qu'on aurait rêvé d'avoir étant jeune, mais aujourd'hui trop vieux pour l'apprécier de la même façon.Et j'ai envie de dire à l'enculé du Times "T'es qui en vrai pour donner une note pareille ?"