Jason Schreier :
Il est parfois difficile de vérifier les budgets exacts des productions de jeux vidéo (un peu plus de transparence de la part des éditeurs serait la bienvenue !), mais les chiffres qui circulent actuellement dans le milieu du développement de jeux AAA s'élèvent à 300 millions de dollars, voire plus — parfois bien plus ! —, ce qui, à mon avis, aide à expliquer la situation actuelle du secteur
Pour répondre à certaines questions fréquemment posées :
- Il s'agit de productions américaines et canadiennes. Si vous vous demandez pourquoi le jeu X coûte tellement moins cher, c'est probablement parce qu'il a été développé ailleurs
- Ces budgets sont presque entièrement consacrés aux salaires des développeurs et aux frais généraux, et n'ont rien à voir avec la rémunération des dirigeants (qui est principalement versée sous forme d'actions)
Si vous vendez un jeu à 70 $ et que vous empochez 49 $ sur chaque vente (30 % allant à la plateforme, en supposant que toutes les ventes soient numériques), il vous faudrait vendre plus de 6 millions d'exemplaires rien que pour rentrer dans vos frais avec un budget de 300 millions de dollars, et cela avant même de compter les frais de marketing
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posted the 03/25/2026 at 09:27 PM by jenicris
"voire plus — parfois bien plus ! "
ca en revanche pour moi ca concerne que rockstar sinon ya un grave probleme
- Crédit d'impots local (de 20 à 33% à ma connaissance)
- Coût indirects (locaux, frais généraux, matériel, développement du moteur de jeu, infrastructure...)
- Possibles partenariats promotionnels (un exemplaire du jeu offert avec une carte graphique achetée par exemple ou un constructeur qui veut met le jeu en avant, voire qui paie une partie du dev pour avoir le jeu sur sa plateforme alors que c'était pas prévu à la base)
- Et bien sûr plus le jeu est en promo, plus il faut vendre d'exemplaires pour amortir le projet (et je parle même pas des abonnements type EA/Ubi pou XGP qui flingue encore un peu plus la renta court terme)
skuldleif
Tu serais surpris
Il faut savoir si le marketing est inclus dedans. Le seuil de rentabilité en ventes d’exemplaires doit filer des migraines aux studios.
M’est d’avis que l’IA va bouleverser le développement des jeux, qu’ils couteront bien moins chers avec des développeurs qui seront au chômage. Mais la qualité va drastiquement baisser.
Et avec des jeux AAA qui demandent 5 à 7 ans de prod (contre 2-3 avant), si tu te plantes, ce sont des centaines de millions perdus, des années de perdues
et il faut etre sufisament solide pour repartir pour 5 à 7 ans de dev pour esperer ratrapper le coup. C'est devenu délirant.
Tu rates un AAA? Ton équipe doit vivre facilement pendant 10 ans donc avec d'autres rentrées d'argent.
walterwhite Avant, il fallait inclure le marketing pour atteindre de tels chiffres ; maintenant, même sans marketing, tu peux les atteindre sur des AAA.
10-15 ans plus tard, GTA 6 va coûter 4 fois plus cher que GTA 5.
Et tout GTA qu'il est, ça reste révélateur de l'évolution du marché : 4 fois plus c'est pas rien! Dans 10 ans à nouveau, les jeux les plus ambitieux coûteront peut-être presque la même chose que ce GTA 6.
Avec un marché AAA qui, à l'heure actuelle, est segmenté surtout en deux gros ecosystemes, PS et PC (80 %), même les miettes sur Xbox et Switch (20 %) sont bonnes à prendre.
Bon courage à ceux qui voudront faire du AAA(A) en se privant du multisupport et d'une grosse partie du marché.