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Jason Schreier : les budgets des AAA en Amérique du Nord seraient de 300 millions de dollars, voire plus, bien plus
Jason Schreier :

Il est parfois difficile de vérifier les budgets exacts des productions de jeux vidéo (un peu plus de transparence de la part des éditeurs serait la bienvenue !), mais les chiffres qui circulent actuellement dans le milieu du développement de jeux AAA s'élèvent à 300 millions de dollars, voire plus — parfois bien plus ! —, ce qui, à mon avis, aide à expliquer la situation actuelle du secteur


Pour répondre à certaines questions fréquemment posées :
- Il s'agit de productions américaines et canadiennes. Si vous vous demandez pourquoi le jeu X coûte tellement moins cher, c'est probablement parce qu'il a été développé ailleurs
- Ces budgets sont presque entièrement consacrés aux salaires des développeurs et aux frais généraux, et n'ont rien à voir avec la rémunération des dirigeants (qui est principalement versée sous forme d'actions)


Si vous vendez un jeu à 70 $ et que vous empochez 49 $ sur chaque vente (30 % allant à la plateforme, en supposant que toutes les ventes soient numériques), il vous faudrait vendre plus de 6 millions d'exemplaires rien que pour rentrer dans vos frais avec un budget de 300 millions de dollars, et cela avant même de compter les frais de marketing
Jason Schreier - https://bsky.app/profile/did:plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mhvx2lohzs2j?ref_src=embed
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    posted the 03/25/2026 at 09:27 PM by jenicris
    comments (7)
    skuldleif posted the 03/25/2026 at 09:51 PM
    l'impression de voire ce nombre de 300 millions depuis plus d'une demi décennie


    "voire plus — parfois bien plus ! "

    ca en revanche pour moi ca concerne que rockstar sinon ya un grave probleme
    cail2 posted the 03/25/2026 at 09:57 PM
    Un peu réducteur comme approche, il y a plus de paramètres à prendre en compte :
    - Crédit d'impots local (de 20 à 33% à ma connaissance)
    - Coût indirects (locaux, frais généraux, matériel, développement du moteur de jeu, infrastructure...)
    - Possibles partenariats promotionnels (un exemplaire du jeu offert avec une carte graphique achetée par exemple ou un constructeur qui veut met le jeu en avant, voire qui paie une partie du dev pour avoir le jeu sur sa plateforme alors que c'était pas prévu à la base)
    - Et bien sûr plus le jeu est en promo, plus il faut vendre d'exemplaires pour amortir le projet (et je parle même pas des abonnements type EA/Ubi pou XGP qui flingue encore un peu plus la renta court terme)

    skuldleif
    Tu serais surpris
    walterwhite posted the 03/25/2026 at 09:57 PM
    La recherche systématique du réalisme, une motion capture avec de vrais acteurs, des temps de développement de 5 ans en moyenne expliquent ce phénomène.

    Il faut savoir si le marketing est inclus dedans. Le seuil de rentabilité en ventes d’exemplaires doit filer des migraines aux studios.

    M’est d’avis que l’IA va bouleverser le développement des jeux, qu’ils couteront bien moins chers avec des développeurs qui seront au chômage. Mais la qualité va drastiquement baisser.
    51love posted the 03/25/2026 at 10:13 PM
    skuldleif Les coûts de production ont explosé en 10 ans, et même encore sur ces dernières années.

    Et avec des jeux AAA qui demandent 5 à 7 ans de prod (contre 2-3 avant), si tu te plantes, ce sont des centaines de millions perdus, des années de perdues

    et il faut etre sufisament solide pour repartir pour 5 à 7 ans de dev pour esperer ratrapper le coup. C'est devenu délirant.

    Tu rates un AAA? Ton équipe doit vivre facilement pendant 10 ans donc avec d'autres rentrées d'argent.

    walterwhite Avant, il fallait inclure le marketing pour atteindre de tels chiffres ; maintenant, même sans marketing, tu peux les atteindre sur des AAA.

    10-15 ans plus tard, GTA 6 va coûter 4 fois plus cher que GTA 5.

    Et tout GTA qu'il est, ça reste révélateur de l'évolution du marché : 4 fois plus c'est pas rien! Dans 10 ans à nouveau, les jeux les plus ambitieux coûteront peut-être presque la même chose que ce GTA 6.

    Avec un marché AAA qui, à l'heure actuelle, est segmenté surtout en deux gros ecosystemes, PS et PC (80 %), même les miettes sur Xbox et Switch (20 %) sont bonnes à prendre.

    Bon courage à ceux qui voudront faire du AAA(A) en se privant du multisupport et d'une grosse partie du marché.
    ravyxxs posted the 03/25/2026 at 10:18 PM
    skuldleif c'est clair.
    skuldleif posted the 03/25/2026 at 10:25 PM
    51love une chose est sure rocksteady ne survivra pas a un 2 eme ratage
    tripy73 posted the 03/25/2026 at 11:30 PM
    Et un peu moins de 10 millions pour Clair Obscur... Il va vraiment falloir que ces derniers grands studios ce remettent en question, car le vrai problème c'est leur manière de produire des jeux et leur obsession pour faire des jeux à gros budgets hollywoodiens/photoréalistes.
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