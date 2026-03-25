Il est parfois difficile de vérifier les budgets exacts des productions de jeux vidéo (un peu plus de transparence de la part des éditeurs serait la bienvenue !), mais les chiffres qui circulent actuellement dans le milieu du développement de jeux AAA s'élèvent à 300 millions de dollars, voire plus — parfois bien plus ! —, ce qui, à mon avis, aide à expliquer la situation actuelle du secteur

Pour répondre à certaines questions fréquemment posées :

- Il s'agit de productions américaines et canadiennes. Si vous vous demandez pourquoi le jeu X coûte tellement moins cher, c'est probablement parce qu'il a été développé ailleurs

- Ces budgets sont presque entièrement consacrés aux salaires des développeurs et aux frais généraux, et n'ont rien à voir avec la rémunération des dirigeants (qui est principalement versée sous forme d'actions)

Si vous vendez un jeu à 70 $ et que vous empochez 49 $ sur chaque vente (30 % allant à la plateforme, en supposant que toutes les ventes soient numériques), il vous faudrait vendre plus de 6 millions d'exemplaires rien que pour rentrer dans vos frais avec un budget de 300 millions de dollars, et cela avant même de compter les frais de marketing

Jason Schreier :