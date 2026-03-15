Date de sortie : 2026 / PCIPS5/XSXISwitch

Six invités ont été accueillis dans un inquiétant manoir, mais une menace plane. Le riche fabricant de jouets reclus, Henry Stauf, se cache dans l'ombre, et le manoir dégage un pouvoir obscur, enveloppé de mystère. Qui est le 7ème Invité ? Que leur veut Henry ? Et qui survivra pour raconter l'histoire ?Au fur et à mesure que vous explorez l'étrange manoir, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, et le danger guette à chaque recoin. Chaque ombre, craquement lointain et scintillement de lumière fait grimper la tension, alors que la vérité derrière ce manoir éclate petit à petit.A savoir : Le jeu original a été développé par Trilobyte. Il est sorti en 1993.