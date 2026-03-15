profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6135
visites since opening : 10688053
nicolasgourry > blog
all
Après la version VR, The 7th Guest Remake arrive sur PC/Consoles


Six invités ont été accueillis dans un inquiétant manoir, mais une menace plane. Le riche fabricant de jouets reclus, Henry Stauf, se cache dans l'ombre, et le manoir dégage un pouvoir obscur, enveloppé de mystère. Qui est le 7ème Invité ? Que leur veut Henry ? Et qui survivra pour raconter l'histoire ?
Au fur et à mesure que vous explorez l'étrange manoir, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, et le danger guette à chaque recoin. Chaque ombre, craquement lointain et scintillement de lumière fait grimper la tension, alors que la vérité derrière ce manoir éclate petit à petit.

A savoir : Le jeu original a été développé par Trilobyte. Il est sorti en 1993.

Date de sortie : 2026 / PCIPS5/XSXISwitch

Steam
https://www.youtube.com/watch?v=lJaLHxWRgMQ
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    micheljackson
    posted the 03/15/2026 at 10:45 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    micheljackson posted the 03/15/2026 at 11:13 AM
    Quelle claque ce jeu à l'époque, je me souviens avoir passé des heures avec un pote qui l'avait eu avec l'achat de son ordinateur Compaq.
    Pour moi ce sera day one !
    derno posted the 03/15/2026 at 11:31 AM
    micheljackson
    je me contentais de regarder en boucle ma VHS de la nuit des jeux vidéo que j'avais enregistré sur la 3 (seul façon de voir du JV en mouvement à l'époque)...ça me rendais fou mais je n'avais pas le matériel pour y jouer.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo