« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Six invités ont été accueillis dans un inquiétant manoir, mais une menace plane. Le riche fabricant de jouets reclus, Henry Stauf, se cache dans l'ombre, et le manoir dégage un pouvoir obscur, enveloppé de mystère. Qui est le 7ème Invité ? Que leur veut Henry ? Et qui survivra pour raconter l'histoire ?
Au fur et à mesure que vous explorez l'étrange manoir, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, et le danger guette à chaque recoin. Chaque ombre, craquement lointain et scintillement de lumière fait grimper la tension, alors que la vérité derrière ce manoir éclate petit à petit.
A savoir : Le jeu original a été développé par Trilobyte. Il est sorti en 1993.
Pour moi ce sera day one !
je me contentais de regarder en boucle ma VHS de la nuit des jeux vidéo que j'avais enregistré sur la 3 (seul façon de voir du JV en mouvement à l'époque)...ça me rendais fou mais je n'avais pas le matériel pour y jouer.