profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2062
visites since opening : 6125766
shanks > blog
all
Pour Jason Schreier, PlayStation pourrait faire marche-arrière sur sa stratégie PC
Jeux Video
J'ai l'impression qu'on est davantage dans la spéculation que la rumeur, même si Schreier a de toute façon quelques oreilles très bien placées, mais en gros dans ces dernières déclarations :

- Les jeux à service continueront de sortir sur PC (et ailleurs éventuellement) de même que certains cas précis comme les partenariats (Death Stranding 2 récemment) et certaines choses imposées par les contrats (MLB, et Wolverine selon le leak Insomniac).

- "J'ai l'impression qu'ils commencent à renoncer de porter leurs jeux solo traditionnels sur PC."
- Est convaincu que Ghost of Yotei ne sortira jamais ailleurs que sur PS5.
- Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains (ça ne se vend pas des masses sur Steam).

Ce qui expliquerait en passant pourquoi même un petit jeu comme Sons of Sparta soit sorti uniquement sur PS5.

J'ajouterais perso qu'à moins d'un retournement de situation, PlayStation est potentiellement amené à évoluer seul sur le marché des "pures" consoles Premium donc à partir de là...


(UP :
L'article de resetera indique qu'en novembre dernier, Jez Corden avait également eu vent de ce potentiel changement de stratégie à partir d'une source chez PlayStation)
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    zephon, icebergbrulant, link49
    posted the 02/26/2026 at 03:54 PM by shanks
    comments (75)
    zekk posted the 02/26/2026 at 03:55 PM
    Un article à commentaires ça
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 03:57 PM
    Sony aurait bien raison, ramenez vos jeux exclusifs console et vous vendrez plus de PS5/PS6 ! Une époque d'antan retrouvée
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:00 PM
    un com neogaf sur ce meme sujet

    "Delusional people:

    2025

    Marvel's Spider-Man 2
    TLOU2 Remastered
    Stellar Blade
    Midnight Murder Club
    Lost Soul Aside

    2026

    Death Stranding 2 (PC version confirmed)
    Marathon (PC version confirmed)
    Marvel Tokon (PC version confirmed)
    Kena 2 (PC version confirmed)
    Horizon Steel Frontiers (PC version confirmed)
    Ghost of Yotei (PC version to be announced several months after PS release)
    Convallaria (PC version confirmed)

    2027

    Saros (PC version to be announced several months after PS release)
    God of War Sons of Sparta (PC version to be announced several months after PS release)
    Wolverine (PC version confirmed)
    4loop (PC version confirmed)
    Horizon Hunters Gathering (PC version confirmed)
    Fairgame$ (PC version confirmed)
    Project gummybears (PC version confirmed)
    Star Wars KOTOR remake (PC version confirmed)"
    shanks posted the 02/26/2026 at 04:00 PM
    skuldleif
    Le prob de ta liste, c'est qu'à partir de la mi-2025, soit c'est du GAAS (et personne n'a nié que ça continuerait), soit des partenariats.

    Le reste n'est que spéculation.
    rasalgul posted the 02/26/2026 at 04:01 PM
    Tu m'étonnes la perspective de voir leurs jeux finir de facto sur Xbox Magnus ca calme
    magneto860 posted the 02/26/2026 at 04:01 PM
    Ca n'a pas à être tout blanc ou tout noir. Des jeux peuvent très bien être portés et d'autres non, en fonction du potentiel de ventes du titre.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:01 PM
    aussi

    il n'y a plus rien a porter et on est pas dans la timeframe pour l'annonce PC de GOY.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:03 PM
    shanks c'est pratique pour shreier de lacher ce genre de speculation quand on est pas dans la timeframe pour l'annonce de GOY sur PC
    magneto860 posted the 02/26/2026 at 04:05 PM
    L'enjeu majeur du secteur est d'apprendre à faire des jeux au budget maîtrisé, et non des jeux avec un budget de blockbuster cinéma.

    Un jeu avec un budget maîtrisé peut rester une exclusivité Sony comme elle peut être partagée au plus grand nombre, mais c'est alors au bon vouloir du studio. Pas parce que le studio a le couteau sous la gorge.
    pcverso posted the 02/26/2026 at 04:05 PM
    Même si je pense aussi que certaine exclu resteront eclu seul l'avenir nous le diras cest pas comme ci les gens attendez apres comme des fou petso goy je ne l'ai toujours pas fais sur ps5 et pas sûre de le faire meme si il sort sur pc . Ca fait bien longtemps que les jeux des studio sony ne me font plus rêver.
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 04:06 PM
    - "J'ai l'impression qu'ils commencent à renoncer de porter leurs jeux solo traditionnels sur PC."

    Même si en tant que joueur PC j'aimerais voir le contraire, je suis content si ils vont dans cet direction. De 1, ça va me pousser à acheter une Playstation et de 2, ça évitera de voir des ventes dégueulasse ternir des licences grandiose qui marche sur console mais font 15 000 ventes dans la semaine.

    En espérant qu'ils vont dans cet voie...
    thauvinho posted the 02/26/2026 at 04:07 PM
    magneto860 Le problème c'est que les deux jeux qui aurait pu se vendre le mieux, GT7 et Demon's Souls, ne sont pas sortis sur PC
    jenicris posted the 02/26/2026 at 04:07 PM
    Ca serait pas étonnant pour plusieurs raisons
    zephon posted the 02/26/2026 at 04:07 PM
    tant mieux si c'est vrai
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:07 PM
    "Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains "

    l'enjeu c'est pas de voir ce qu'ils gagnent c'est de voir ce qu'ils perdent et ils n'ont rien perdu
    romgamer6859 posted the 02/26/2026 at 04:08 PM
    Pour l'instant (comme dit plus haut) les seuls jeux qui relèveraient de cela sont les jeux de naughty dog, guerilla (horizon solo) ou santa monica.
    Tout le reste c'est soit day one pc, soit un peu plus tard (DS2).
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 04:08 PM
    Only on Playstation
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:12 PM
    ravyxxs mdr ya rien qui va dans ce que tu dis

    que ce soit ce point la mon dieu a la limite je comprendrais si playstation n'etait pas un mastodonte à 92 millions de consoles actuellement et qu'ils etaient en danger

    "-Même si en tant que joueur PC j'aimerais voir le contraire, je suis content si ils vont dans cet direction. De 1, ça va me pousser à acheter une Playstation"

    ou celui starfoula je n'explique meme pas ce qui va pas parceque c'est tellement evident
    "-ça évitera de voir des ventes dégueulasse ternir des licences grandiose qui marche sur console mais font 15 000 ventes dans la semaine."

    putin
    icebergbrulant posted the 02/26/2026 at 04:16 PM
    Sony aurait-il enfin compris ?!
    Alléluia
    oreillesal posted the 02/26/2026 at 04:16 PM
    Donnez moi Bloodborne pour y jouer dans de bonnes conditions.
    Le reste osef.
    ootaniisensei posted the 02/26/2026 at 04:17 PM
    Sans portage PC ils vont faire quoi de Nixxes ? Les fermé ?
    supasaiyajin posted the 02/26/2026 at 04:18 PM
    J'ai lu ça hier ou avant hier aussi, DF en parlait pas également ? Enfin bon, on verra bien. Entre les rumeurs et la réalité, tout peut changer.
    hyoga57 posted the 02/26/2026 at 04:22 PM
    jenicris Et j’espère que ça arrivera.
    gamerdome posted the 02/26/2026 at 04:22 PM
    Vu que la prochaine Xbox lira les jeux PC, Sony ne veut pas que ses prochaines exclu soit sur Xbox.
    altendorf posted the 02/26/2026 at 04:24 PM
    Suffit de voir les ventes des portages PC pour comprendre que la situation va changer d'ici la PS6 (hors jeux services et licences comme MLB) + la récente prise de parole de Hideaki Nishino sur l'importante du hardware PlayStation.

    ootaniisensei Nixxes ne fait pas que les portages, c'est du soutien.
    deathegg posted the 02/26/2026 at 04:25 PM
    Hâte que ca arrive et que la PC ouin ouin master nous fasse un retournage de vestes en redisant à nouveau "de toute facon, c'est des jeux de merde, on en a jamais voulu".
    jenicris posted the 02/26/2026 at 04:25 PM
    Bon Schreier vient de confirmer qu'il spécule pas shanks

    https://www.resetera.com/threads/jason-schreier-the-sense-i%E2%80%99m-getting-is-that-sony-is-backing-away-from-putting-their-exclusive-console-traditional-single-player-stuff-on-pc.1447141/page-6#post-151851202

    Il tease d'ailleurs un article
    aozora78 posted the 02/26/2026 at 04:26 PM
    Je ne comprends pas ce retour arrière dans leur stratégie je ne sais combien d'années après avoir mis les deux pieds dedans...

    Surtout à une époque ou ils enchainent les tentatives de GaaS ou ils pensent le PC comme leur plateforme principale pour ces titres...

    De plus, Playstation sont des incapables pour garder des exclusivités tiers ou second party en full exclu sur leur console donc pourquoi faire machine arrière sur leurs jeux maison ?

    Stellar Blade, NiOh 3, Deaths Stranding, MLB The Show, Kena,... tous ces jeux sont développés avec l'aide technique et financière de Playstation pour au final sortir sur PC et/ou sur d'autres plateformes quelques temps après. Genre Helldivers 2 sur Xbox

    Surtout que même si ils reviennent à des exclusivités solo, rien ne dit qu'ils ne referont pas la girouette dans 5 ans pour à nouveau dire "non en fait on ressort nos exclusivités partout".

    Bref, si c'est vrai et qu'ils changent d'avis, ça montrera à quel point ils sont ridicule et incapable d'avoir une vision claire.

    Bref, moi je suis pour les exclusivités console mais franchement, Playstation gèrent leurs studios comme des guignoles depuis 5/6 ans.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:26 PM
    gamerdome
    si c'etait simplement un PC comme les pro s de type .... le spam depuis les divers leak xbox magnus sony n'y verraient aucun inconvénient , tout comme ils n'ont vu inconvénient auparavant
    supasaiyajin posted the 02/26/2026 at 04:27 PM
    altendorf BP faisait du soutien aussi Mais bon, si on en croit les rumeurs récentes un peu douteuses, ça se passait pas super bien avec SMS.
    jenicris posted the 02/26/2026 at 04:27 PM
    hyoga57 Schreier vient de dire qu'il ne spécule pas. C'est donc via des sources.
    On aura un article bientôt de sa part
    brook1 posted the 02/26/2026 at 04:28 PM
    C'est qu'il aurait dû faire dès le début les jeux solo en exclu, les jeux service en multiplateforme. L'ancienne direction a été une catastrophe, heureusement pour eux que MS s'est planté dans les grandes largeurs sur cette génération.
    djfab posted the 02/26/2026 at 04:29 PM
    aozora78 : Bein ils changent de stratégie parce que Xbox change de stratégie, ils s'adaptent c'est tout ! Ils ne veulent pas que leurs gros jeux solo soient sur la prochaine Xbox qui sera un pc consolisé !
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:29 PM
    MS arrete les exclu et l'autre cancer de sony au top de sa forme voudrait stop les portage PC et on devrait applaudir?

    starfoula
    neptonic posted the 02/26/2026 at 04:30 PM
    jenicris

    Wow je viens de voir le poste, donc il se trame bien un truc en interne ?

    Intéressant et une très bonne chose s'ils reviennent en arrière
    jenicris posted the 02/26/2026 at 04:31 PM
    neptonic oui on en sera plus plus via Bloomberg prochainement.
    Selon lui, Sony veut revenir aux vrais exclus
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:31 PM
    neptonic "Intéressant et une très bonne chose s'ils reviennent en arrière"

    pour quelle raison explique ?
    yanssou posted the 02/26/2026 at 04:33 PM
    Si c'est vrai, cela démontrera une fois encore que Sony est complétement paumé depuis 2020.
    neptonic posted the 02/26/2026 at 04:37 PM
    skuldleif
    Depuis qu'ils ont commencé à vouloir être partout ils sont partie en couille faut le dire. On ne ressent plus de focus.
    Ajoute à ça la stratégie GAAS (qui a démarré en réalité à cause de la panique de perdre COD) bref qu'ils reviennent à leur source et évitent de vouloir jouer sur le terrain de MS.


    yanssou Revenir à la source de ce qui a fait ton succès c'est tout sauf être paumé mais retrouvé la raison.
    akinen posted the 02/26/2026 at 04:37 PM
    La foire à la saucisse quand même. L'époque COVID les a tous rendu fous
    aozora78 posted the 02/26/2026 at 04:40 PM
    Personellement pour qu'ils remontent dans mon estime :

    * Qu'ils arrêtent de pousser au développement de GaaS au seins de leurs studios.
    * Qu'ils arrêtent de racheter des nouveaux studios dans le but de produire des GaaS.
    * Qu'ils ne dévoilent aucun GaaS tant qu'il n'est pas clairement prêt à être montré niveau gameplay et dans un bon état.
    * Que leurs Solo maison redeviennent exclusif pour porter la marque et son image à travers un imaginaire et pas juste à travers des services froid et un hardware...
    * Qu'ils obtiennent de vrais exclusivités de la part de tiers et second party, pas des jeux qui se retrouvent partout après quelques temps.
    * Qu'ils reconstruitent un portfolio de licences, à travers des New IP et des suites, pour consolider leur catalogue et leur image. Avec nouveaux univers et personnages marquants.
    * Qu'ils prennent du recule sur la politisation dans leurs jeux AAA, qui prennent une partie de leur attention, créant des incohérences, faiblesses et manque de sincérité dans leurs histoires et personnages.

    Je ne désire absolument pas les voir racheter des studios dans l'état actuel ou ils sont, mais si leur vision redevient un peu plus stable avec une vraie vision et un respect pour les développeurs, pourquoi pas... mais actuellement, qu'il restent loin des bons studios.
    aozora78 posted the 02/26/2026 at 04:41 PM
    djfab j'en sais rien, des rumeurs de rumeurs. Peut-être que c'est l'une des raisons oui
    sickjackz posted the 02/26/2026 at 04:42 PM
    Skuldeif comme mentionne l'article "Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains (ça ne se vend pas des masses sur Steam)".
    Du coup quel intérêt d'utiliser des ressources et du temps pour un gain peu convaincant?
    Et puis t'es pas naïf, tu te doutes bien qu'avec une telle politique ils perdront de potentiels acheteurs. Contrairement a MS, les revenus gaming de Sony ne sont pas secondaires
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:42 PM
    neptonic le fait qu'un 2eme logo apparaissent ne change pas ca d'autant que les portages sont ultérieur (et fait par nixxes? un studio dédié)
    bref que du vent comme argument

    enfin ils sont deja en plein succes

    le soucis c'est leur com qui avec ou sans ce 2eme logo (n'apparaissant pas a l'annonce des jeux first party solo car sorti différé ) est pourri car constitué de state of play
    51love posted the 02/26/2026 at 04:44 PM
    Ce qui est évident c'est qu'ils ré-évaluent régulièrement leur stratégie, c'est pas anodin pour une entreprise comme Sony de sortir ses jeux sur des plateformes dont ils ne sont pas propriétaires.

    D'autant que l'annonce de la Steam Machine est une raison de plus de revoir leur stratégie, et vu que Microsoft va autoriser Steam sur Xbox, ça serait pas déconnant quils revoient leur position, on en avait déjà parlé fin 2025.

    Par contre PlayStation a besoin du PC, la solution intermédiaire la plus séduisante serait suils sortent une plateforme PlayStation sur PC, même si a mes yeux, ils ont déjà 20 ans de retard sur ce sujet. Ils se sont foutus eux même dans cette situation inconfortable

    (Je ne parle pas du hardware ici)
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:44 PM
    sickjackz tout ceci c'est du vent
    les fait sont la
    92 millions de PS5
    pcverso posted the 02/26/2026 at 04:46 PM
    aozora78 im y a peut être une raison pécuniaire derrière je reste persuadé et des rumeurs confirmé que les jeux sur ps vont augmenter, mais sony sais très bien que des jeu a 90 ou 100 euro ca marchera jamais sur pc et que si les joueurs console voient leur jeu en meilleur qualité pour moins cher sur pc ca risque de déménager vite .
    walterwhite posted the 02/26/2026 at 04:49 PM
    Merci SONY vous avez tout compris.

    Gardez le plus longtemps cet avantage concurrentiel et ne tombez pas dans le cloaque dans lequel est Xbox.
    jobiwan posted the 02/26/2026 at 04:50 PM
    rogeraf Sony aurait bien raison, ramenez vos jeux exclusifs console et vous vendrez plus de PS5/PS6 ! Une époque d'antan retrouvée

    Un joueur PC restera un joueur PC! Rare sont les joueurs qui migrent du PC vers les consoles. En d'autres termes, ce n'est qu'une goutte d'eau.

    Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains (ça ne se vend pas des masses sur Steam).

    Ca se vend mal car PlayStation a entretenu une certaine cacophonie avec l'obligation d'avoir un compte PSN, PSN non disponible dans un grand nombre de pays. Même si cette imposition fut levée en janvier 2025, beaucoup de joueurs sont restés sur cette obligation ou tout simplement n'ont plus confiance à Playstation.
    kikoo31 posted the 02/26/2026 at 04:52 PM
    Je vois déjà guiguif sautillé partout dans sa chambre ou son bureau de travail
    nyseko posted the 02/26/2026 at 04:53 PM
    A partir du moment ou ils refusent de sortir les titres en même temps sur PC afin de bénéficier de la campagne marketing, de la hype et de moins prendre les joueurs PC pour des idiots en vendant pleins pot un jeu sortie deux ans plus tôt, c'est clairement la conclusion inévitable à laquelle il ne serait pas étonnant qu'ils arrivent.

    Et cela ne changera pas grand chose à l'affaire, mis à part qu'ils vont s'assoir sur "un peu" de revenues. Pour mieux augmenter les prix par la suite en justifiant que les coûts de développement augmentent.
    apollokami posted the 02/26/2026 at 04:53 PM
    Ils ne font rien pour vendre sur PC en même temps...
    Sortie tardive sans marketing et le scandale du compte obligatoire c'était n'importe quoi.
    Si les jeux sortaient en même temps ils cartonneraient tout autant que les autres jeux multi-supports sur PC.

    La seule vraie raison comme le dit Pcverso c'est qu'ils comptent tondre un max les joueurs "prisonniers" de leur écosystème en augmentant le prix. Stratégie vouée à l'échec si il existe une version PC à côté.
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 04:53 PM
    walterwhite absolument
    jobiwan posted the 02/26/2026 at 04:55 PM
    pcverso C'est surtout que les rôles sont inversés. Playstation doit payer des royalties à Steam / autres stores PC, là où sur PS5, il ne paient rien car c'est leur propre plateforme.
    grospich posted the 02/26/2026 at 04:56 PM
    J'ai pas pris de PS5, et ce n'est pas les 2-3 jeux Sony qui vont me faire acheter la console. Il n'y a que Demon's Souls qui me donne envie, mais je vais pas prendre une console pour un seul jeu.

    Je suis bien avec une Switch 2 et un bon PC. Autant la PS4 j'en étais satisfait mais la PS5 manque de jeux exclusifs.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:56 PM
    jobiwan cette gen le demontre deja , 92 millions de PS5 malgré la quasi intégralité du catalogue PS5 mis sur PC , mais totalement d'accord avec toi
    spartan1985 posted the 02/26/2026 at 04:57 PM
    2,5 milliards de bénéfices avec les portages PC mais ils vont changer de stratégie.
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 04:58 PM
    grospich mais non voyons tu devrais etre du meme avis que ravyxxs
    shanks posted the 02/26/2026 at 05:00 PM
    spartan1985
    La majorité des bénéfices en question viennent de Helldivers 2 et Destiny 2.
    sonilka posted the 02/26/2026 at 05:01 PM
    Rien de neuf, ca avait deja été évoqué y a quelques mois notamment au regard des faibles ventes des productions solo sur PC.
    leonr4 posted the 02/26/2026 at 05:11 PM
    Pour les jeux solo AAA ça a du sens, les autres trucs types helldivers non faut que ça continue à sortir sur PC.
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 05:11 PM
    skuldleif Mais pourquoi tu t'emportes tout d'un coup ?

    J'ai le droit de plus vouloir les exclus sur PC non ?

    C'est quoi ce cirque mec...

    mithrandir posted the 02/26/2026 at 05:12 PM
    Perso, osef, ça fait longtemps qu'un de leurs jeux maison ne m'a pas fait de l'œil, je suis pas près de racheter une PlayStation, on verra quand ils balanceront le premier trailer du remake de la trilogie GoW, là il y aura de quoi craquer je pense !
    pcverso posted the 02/26/2026 at 05:14 PM
    jobiwan oui est de plus que les playstation cloud est sur pc donc peut plus intéressant pour eux de passer par ce principe .
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 05:15 PM
    ravyxxs ta le droit c'est juste dommage d'avoir des arguments risible si on peut appeler ca des arguments qui n'ont d'autres source que de la nostalgie de l’émotionnel ou que sais je
    altendorf posted the 02/26/2026 at 05:18 PM
    supasaiyajin BP a été un peu forcé d'être un studio de soutien là où Nixxes l'est depuis ses débuts avec de véritables spécialistes.
    brook1 posted the 02/26/2026 at 05:22 PM
    leonr4 Faudrait qu'il regroupe leur studio Games Services sous le nom de Sony Online Entertainment comme a l'époque
    leonr4 posted the 02/26/2026 at 05:28 PM
    brook1 Yep pourquoi pas, après le plus urgent c'est revenir au verrouillage des jeux solo couteux sur leurs consoles ou du moins qu'ils restent exclusifs pendant 4 années avant de les balancer sur PC ça serait déjà un bon début surtout si ils veulent convaincre pour vendre leur PS6.
    negan posted the 02/26/2026 at 05:29 PM
    Je ferai pas Wolverine du coup xD
    deathegg posted the 02/26/2026 at 05:33 PM
    ravyxxs Le cirque, c'est qu'il veut pas que Sony récupère ses exclus car cela avantagera à nouveau Playstation.

    et ça, ca lui file des boutons car Sony, c'est son ennemi.
    kikoo31 posted the 02/26/2026 at 05:33 PM
    ravyxxs non,tkt
    c'est juste qu'a u fond de lui
    il aurait préférer que la Play perce dans ses portages PC,pour que SOny arrête ses consoles aussi à son tour
    romgamer6859 posted the 02/26/2026 at 05:47 PM
    jenicris
    Jason dit que c'est pas de la spéculation, un article est à venir
    zekk posted the 02/26/2026 at 05:59 PM
    L'autre qui nous pète de nouveau un câble
    jobiwan posted the 02/26/2026 at 06:05 PM
    leonr4 Ça se discute. Le choix d'une PS6 qui coutera dans les 7/800 € voire peut-être plus ou un PC bon marché où techniquement le jeu tu peux le configurer de façon 'du sur mesure' qui n'affecte ni le gameplay, ni la narration du jeu, juste un compromis visuel et de FPS.
    naoshige11 posted the 02/26/2026 at 06:06 PM
    J'ai toujours été très attaché au concept des exclusivités parce qu'ils te poussent à te tourner vers telle ou telle consoles. Microsoft n'en fait plus depuis des années et ils sont aujourd'hui à deux doigts de jeter l'éponge du hardware (déjà qu'ils sortent tout leurs jeux sur PS5).

    Cela dit, je reste content de savoir que plus de gens peuvent jouer à certains titres, et si ça rapporte du fric aux studios pourquoi pas. Maintenant si ça s'avère vrai, doit y avoir une grosse désillusion au niveau des ventes des jeux solo pure Playstation Studio sur PC. Probable que le temps et l'argent investit pour les portages ne sont pas assez rentabilisé et le but avéré c'était surtout d'amortir les coups de devs toujours plus haut. Ont verra bien mais vu le marché ça me parait peu probable que ça arrive.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo