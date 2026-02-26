Jeux Video
J'ai l'impression qu'on est davantage dans la spéculation que la rumeur, même si Schreier a de toute façon quelques oreilles très bien placées, mais en gros dans ces dernières déclarations :
- Les jeux à service continueront de sortir sur PC (et ailleurs éventuellement) de même que certains cas précis comme les partenariats (Death Stranding 2 récemment) et certaines choses imposées par les contrats (MLB, et Wolverine selon le leak Insomniac).
- "J'ai l'impression qu'ils commencent à renoncer de porter leurs jeux solo traditionnels sur PC."
- Est convaincu que Ghost of Yotei ne sortira jamais ailleurs que sur PS5.
- Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains (ça ne se vend pas des masses sur Steam).
Ce qui expliquerait en passant pourquoi même un petit jeu comme Sons of Sparta soit sorti uniquement sur PS5.
J'ajouterais perso qu'à moins d'un retournement de situation, PlayStation est potentiellement amené à évoluer seul sur le marché des "pures" consoles Premium donc à partir de là...
L'article de resetera indique qu'en novembre dernier, Jez Corden avait également eu vent de ce potentiel changement de stratégie à partir d'une source chez PlayStation)
posted the 02/26/2026 at 03:54 PM by shanks
"Delusional people:
2025
Marvel's Spider-Man 2
TLOU2 Remastered
Stellar Blade
Midnight Murder Club
Lost Soul Aside
2026
Death Stranding 2 (PC version confirmed)
Marathon (PC version confirmed)
Marvel Tokon (PC version confirmed)
Kena 2 (PC version confirmed)
Horizon Steel Frontiers (PC version confirmed)
Ghost of Yotei (PC version to be announced several months after PS release)
Convallaria (PC version confirmed)
2027
Saros (PC version to be announced several months after PS release)
God of War Sons of Sparta (PC version to be announced several months after PS release)
Wolverine (PC version confirmed)
4loop (PC version confirmed)
Horizon Hunters Gathering (PC version confirmed)
Fairgame$ (PC version confirmed)
Project gummybears (PC version confirmed)
Star Wars KOTOR remake (PC version confirmed)"
Le prob de ta liste, c'est qu'à partir de la mi-2025, soit c'est du GAAS (et personne n'a nié que ça continuerait), soit des partenariats.
Le reste n'est que spéculation.
il n'y a plus rien a porter et on est pas dans la timeframe pour l'annonce PC de GOY.
Un jeu avec un budget maîtrisé peut rester une exclusivité Sony comme elle peut être partagée au plus grand nombre, mais c'est alors au bon vouloir du studio. Pas parce que le studio a le couteau sous la gorge.
Même si en tant que joueur PC j'aimerais voir le contraire, je suis content si ils vont dans cet direction. De 1, ça va me pousser à acheter une Playstation et de 2, ça évitera de voir des ventes dégueulasse ternir des licences grandiose qui marche sur console mais font 15 000 ventes dans la semaine.
En espérant qu'ils vont dans cet voie...
l'enjeu c'est pas de voir ce qu'ils gagnent c'est de voir ce qu'ils perdent et ils n'ont rien perdu
Tout le reste c'est soit day one pc, soit un peu plus tard (DS2).
que ce soit ce point la mon dieu a la limite je comprendrais si playstation n'etait pas un mastodonte à 92 millions de consoles actuellement et qu'ils etaient en danger
"-Même si en tant que joueur PC j'aimerais voir le contraire, je suis content si ils vont dans cet direction. De 1, ça va me pousser à acheter une Playstation"
ou celui starfoula je n'explique meme pas ce qui va pas parceque c'est tellement evident
"-ça évitera de voir des ventes dégueulasse ternir des licences grandiose qui marche sur console mais font 15 000 ventes dans la semaine."
putin
Alléluia
Le reste osef.
ootaniisensei Nixxes ne fait pas que les portages, c'est du soutien.
https://www.resetera.com/threads/jason-schreier-the-sense-i%E2%80%99m-getting-is-that-sony-is-backing-away-from-putting-their-exclusive-console-traditional-single-player-stuff-on-pc.1447141/page-6#post-151851202
Il tease d'ailleurs un article
Surtout à une époque ou ils enchainent les tentatives de GaaS ou ils pensent le PC comme leur plateforme principale pour ces titres...
De plus, Playstation sont des incapables pour garder des exclusivités tiers ou second party en full exclu sur leur console donc pourquoi faire machine arrière sur leurs jeux maison ?
Stellar Blade, NiOh 3, Deaths Stranding, MLB The Show, Kena,... tous ces jeux sont développés avec l'aide technique et financière de Playstation pour au final sortir sur PC et/ou sur d'autres plateformes quelques temps après. Genre Helldivers 2 sur Xbox
Surtout que même si ils reviennent à des exclusivités solo, rien ne dit qu'ils ne referont pas la girouette dans 5 ans pour à nouveau dire "non en fait on ressort nos exclusivités partout".
Bref, si c'est vrai et qu'ils changent d'avis, ça montrera à quel point ils sont ridicule et incapable d'avoir une vision claire.
Bref, moi je suis pour les exclusivités console mais franchement, Playstation gèrent leurs studios comme des guignoles depuis 5/6 ans.
si c'etait simplement un PC comme les pro s de type .... le spam depuis les divers leak xbox magnus sony n'y verraient aucun inconvénient , tout comme ils n'ont vu inconvénient auparavant
On aura un article bientôt de sa part
starfoula
Wow je viens de voir le poste, donc il se trame bien un truc en interne ?
Intéressant et une très bonne chose s'ils reviennent en arrière
Selon lui, Sony veut revenir aux vrais exclus
pour quelle raison explique ?
Depuis qu'ils ont commencé à vouloir être partout ils sont partie en couille faut le dire. On ne ressent plus de focus.
Ajoute à ça la stratégie GAAS (qui a démarré en réalité à cause de la panique de perdre COD) bref qu'ils reviennent à leur source et évitent de vouloir jouer sur le terrain de MS.
yanssou Revenir à la source de ce qui a fait ton succès c'est tout sauf être paumé mais retrouvé la raison.
* Qu'ils arrêtent de pousser au développement de GaaS au seins de leurs studios.
* Qu'ils arrêtent de racheter des nouveaux studios dans le but de produire des GaaS.
* Qu'ils ne dévoilent aucun GaaS tant qu'il n'est pas clairement prêt à être montré niveau gameplay et dans un bon état.
* Que leurs Solo maison redeviennent exclusif pour porter la marque et son image à travers un imaginaire et pas juste à travers des services froid et un hardware...
* Qu'ils obtiennent de vrais exclusivités de la part de tiers et second party, pas des jeux qui se retrouvent partout après quelques temps.
* Qu'ils reconstruitent un portfolio de licences, à travers des New IP et des suites, pour consolider leur catalogue et leur image. Avec nouveaux univers et personnages marquants.
* Qu'ils prennent du recule sur la politisation dans leurs jeux AAA, qui prennent une partie de leur attention, créant des incohérences, faiblesses et manque de sincérité dans leurs histoires et personnages.
Je ne désire absolument pas les voir racheter des studios dans l'état actuel ou ils sont, mais si leur vision redevient un peu plus stable avec une vraie vision et un respect pour les développeurs, pourquoi pas... mais actuellement, qu'il restent loin des bons studios.
Du coup quel intérêt d'utiliser des ressources et du temps pour un gain peu convaincant?
Et puis t'es pas naïf, tu te doutes bien qu'avec une telle politique ils perdront de potentiels acheteurs. Contrairement a MS, les revenus gaming de Sony ne sont pas secondaires
bref que du vent comme argument
enfin ils sont deja en plein succes
le soucis c'est leur com qui avec ou sans ce 2eme logo (n'apparaissant pas a l'annonce des jeux first party solo car sorti différé ) est pourri car constitué de state of play
D'autant que l'annonce de la Steam Machine est une raison de plus de revoir leur stratégie, et vu que Microsoft va autoriser Steam sur Xbox, ça serait pas déconnant quils revoient leur position, on en avait déjà parlé fin 2025.
Par contre PlayStation a besoin du PC, la solution intermédiaire la plus séduisante serait suils sortent une plateforme PlayStation sur PC, même si a mes yeux, ils ont déjà 20 ans de retard sur ce sujet. Ils se sont foutus eux même dans cette situation inconfortable
(Je ne parle pas du hardware ici)
les fait sont la
92 millions de PS5
Gardez le plus longtemps cet avantage concurrentiel et ne tombez pas dans le cloaque dans lequel est Xbox.
Un joueur PC restera un joueur PC! Rare sont les joueurs qui migrent du PC vers les consoles. En d'autres termes, ce n'est qu'une goutte d'eau.
Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains (ça ne se vend pas des masses sur Steam).
Ca se vend mal car PlayStation a entretenu une certaine cacophonie avec l'obligation d'avoir un compte PSN, PSN non disponible dans un grand nombre de pays. Même si cette imposition fut levée en janvier 2025, beaucoup de joueurs sont restés sur cette obligation ou tout simplement n'ont plus confiance à Playstation.
Et cela ne changera pas grand chose à l'affaire, mis à part qu'ils vont s'assoir sur "un peu" de revenues. Pour mieux augmenter les prix par la suite en justifiant que les coûts de développement augmentent.
Sortie tardive sans marketing et le scandale du compte obligatoire c'était n'importe quoi.
Si les jeux sortaient en même temps ils cartonneraient tout autant que les autres jeux multi-supports sur PC.
La seule vraie raison comme le dit Pcverso c'est qu'ils comptent tondre un max les joueurs "prisonniers" de leur écosystème en augmentant le prix. Stratégie vouée à l'échec si il existe une version PC à côté.
Je suis bien avec une Switch 2 et un bon PC. Autant la PS4 j'en étais satisfait mais la PS5 manque de jeux exclusifs.
La majorité des bénéfices en question viennent de Helldivers 2 et Destiny 2.
J'ai le droit de plus vouloir les exclus sur PC non ?
C'est quoi ce cirque mec...
et ça, ca lui file des boutons car Sony, c'est son ennemi.
c'est juste qu'a u fond de lui
il aurait préférer que la Play perce dans ses portages PC,pour que SOny arrête ses consoles aussi à son tour
Jason dit que c'est pas de la spéculation, un article est à venir
Cela dit, je reste content de savoir que plus de gens peuvent jouer à certains titres, et si ça rapporte du fric aux studios pourquoi pas. Maintenant si ça s'avère vrai, doit y avoir une grosse désillusion au niveau des ventes des jeux solo pure Playstation Studio sur PC. Probable que le temps et l'argent investit pour les portages ne sont pas assez rentabilisé et le but avéré c'était surtout d'amortir les coups de devs toujours plus haut. Ont verra bien mais vu le marché ça me parait peu probable que ça arrive.