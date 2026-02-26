Jeux Video

J'ai l'impression qu'on est davantage dans la spéculation que la rumeur, même si Schreier a de toute façon quelques oreilles très bien placées, mais en gros dans ces dernières déclarations :



- Les jeux à service continueront de sortir sur PC (et ailleurs éventuellement) de même que certains cas précis comme les partenariats (Death Stranding 2 récemment) et certaines choses imposées par les contrats (MLB, et Wolverine selon le leak Insomniac).



- "J'ai l'impression qu'ils commencent à renoncer de porter leurs jeux solo traditionnels sur PC."

- Est convaincu que Ghost of Yotei ne sortira jamais ailleurs que sur PS5.

- Pour Schreier, les portages PC de ses jeux solo envoient une mauvaise image à la communauté pour finalement peu de gains (ça ne se vend pas des masses sur Steam).



Ce qui expliquerait en passant pourquoi même un petit jeu comme Sons of Sparta soit sorti uniquement sur PS5.



J'ajouterais perso qu'à moins d'un retournement de situation, PlayStation est potentiellement amené à évoluer seul sur le marché des "pures" consoles Premium donc à partir de là...





(UP :

L'article de resetera indique qu'en novembre dernier, Jez Corden avait également eu vent de ce potentiel changement de stratégie à partir d'une source chez PlayStation)