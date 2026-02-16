1. [NS2] Mario Tennis Fever – 14,577 / 54,099
2. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 12,413 / 222,078
3. [NS2] Mario Kart World – 10,418 / 2,835,912
4. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 10,304 / 194,022
5. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 7,205 / 65,376
6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 6,675 / 8,384,463
7. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 5,099 / 72,571
8. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 5,015 / 135,613
9. [NSW] Minecraft – 4,305 / 4,155,509
10. [NSW] Nintendo Switch Sports – 4,192 / 1,703,991
Switch 2 – 63,313
Switch OLED – 19,858
Switch Lite – 8,079
PS5 Digital Edition – 5,641
PS5 – 2,776
PS5 Pro – 1,926
Xbox Series X – 760
Xbox Series X Digital Edition – 294
Xbox Series S – 134
Switch – 489
PS4 – 37
28 426 Switch / 10 343 PS5 / 1 188 XSXIS
Total Switch 2 : 4 491 985 / Switch : 36 581 729
Semaine prochaine : Resident Evil Requiem
posted the 02/26/2026 at 02:55 PM by nicolasgourry
DQ7 Switch 2 qui rattrappe petit a petit la version Switch 1 (plus que 25k d'ecart)
La Switch 2 qui se vend mieux (63k) que la semaine precedente (57k)
La PS5 (10k) qui se fait malmener par la Switch 1 (28k)
10k vs 28k
Tempête me semble plus approprié pour Pokemon Pokopia