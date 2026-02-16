profile
Famitsu sales (2/16/26 – 2/22/26) / Mario a pris l'Axe
1. [NS2] Mario Tennis Fever – 14,577 / 54,099
2. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 12,413 / 222,078
3. [NS2] Mario Kart World – 10,418 / 2,835,912
4. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 10,304 / 194,022
5. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 7,205 / 65,376
6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 6,675 / 8,384,463
7. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 5,099 / 72,571
8. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 5,015 / 135,613
9. [NSW] Minecraft – 4,305 / 4,155,509
10. [NSW] Nintendo Switch Sports – 4,192 / 1,703,991

Switch 2 – 63,313
Switch OLED – 19,858
Switch Lite – 8,079
PS5 Digital Edition – 5,641
PS5 – 2,776
PS5 Pro – 1,926
Xbox Series X – 760
Xbox Series X Digital Edition – 294
Xbox Series S – 134
Switch – 489
PS4 – 37

28 426 Switch / 10 343 PS5 / 1 188 XSXIS
Total Switch 2 : 4 491 985 / Switch : 36 581 729
Semaine prochaine : Resident Evil Requiem
    posted the 02/26/2026 at 02:55 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 03:01 PM
    Mario Tennis #1

    DQ7 Switch 2 qui rattrappe petit a petit la version Switch 1 (plus que 25k d'ecart)

    La Switch 2 qui se vend mieux (63k) que la semaine precedente (57k)

    La PS5 (10k) qui se fait malmener par la Switch 1 (28k)
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 03:16 PM
    L'axe du bien, ou l'axe du mal ?
    nyseko posted the 02/26/2026 at 03:19 PM
    Dragon Quest 7 Reimagined PS5 qui chute fortement
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 03:20 PM
    rogeraf Je parle de l'axe du court, rien à voir avec la morale ^^
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 03:23 PM
    nicolasgourry Ah oui , je pensais à Starwars !
    wickette posted the 02/26/2026 at 03:35 PM
    Mario Tennis Ace c'était environ 250k au Japon le premier mois, on verra mais perso j’ai pas pris, encore un jeu qui me semble trop peu ambitieux et qui aurait pu tourner sur switch 1 sans trop de soucis
    cyr posted the 02/26/2026 at 03:56 PM
    Le calme avant la tempête.
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 03:58 PM
    cyr Quelle tempete ?
    cidkageno posted the 02/26/2026 at 04:31 PM
    La ps5 qui fait moins que la Switch1....
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 04:33 PM
    cidkageno J'ajouterai que la PS5 fait presque trois fois moins que la Switch 1

    10k vs 28k
    rocan posted the 02/26/2026 at 04:40 PM
    aeris616 Pokopia ?
    cyr posted the 02/26/2026 at 05:25 PM
    aeris616 rocan resident evil?
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 05:28 PM
    cyr RE8 c'est 150k en premiere semaine au Japon, on est plus proche du ventilateur que de la tempete
    cyr posted the 02/26/2026 at 05:35 PM
    aeris616 ce qui est deja beaucoup mieux que le premier du top actuel....
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 05:38 PM
    cyr Ca en fera pas une tempete pour autant , pas pour moi en tout cas

    Tempête me semble plus approprié pour Pokemon Pokopia
