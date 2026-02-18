profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6105
visites since opening : 10579073
nicolasgourry > blog
all
Spécial "Patch/Miseàniveau" NS2



Principale différence : Reflet sur l'eau en mode salon



Principales différence : Ajout d'un mode 60FPS (60Hz comme le dit Bethesda)



Man "Gratuit" / Principale différence : Framerate-résolution-effets visuels amélioré-plus précis Joy-con2 / Disponible



Man "Gratuit" / Principale différence : Framerate-résolution-effets visuels amélioré / Disponible


Toute amélioration sans frais supplémentaire est toujours bonne à prendre ^^
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/18/2026 at 10:35 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    cyr posted the 02/18/2026 at 10:46 AM
    Pour assassin ceeed shadow, on sent que les développeurs n'avaient pas terminer ....

    Et le mode reflet de l'eau en salon, prouve bien que les 2 mode de jeux que propose la switch2, peut-être handicapante .

    C'est a dire, tu a beau utiliser toute les ressources en mode docker, il faut que le jeux continue a fonctionner en nomade (sans faire un nouveau chargement)

    Donc le mode portable est handicapante en réalité. Et demande de tester les 2 versions du jeux pour voir si le framerate tiens ou pas.

    Donc dans la majeur partie des jeux, ils préfèrent réduire la distance d'affichage, baisser la résolution....

    Pour une question de temps ......
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo