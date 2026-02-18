accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
nicolasgourry
Spécial "Patch/Miseàniveau" NS2
Principale différence : Reflet sur l'eau en mode salon
Principales différence : Ajout d'un mode 60FPS (60Hz comme le dit Bethesda)
Man "Gratuit" / Principale différence : Framerate-résolution-effets visuels amélioré-plus précis Joy-con2 / Disponible
Man "Gratuit" / Principale différence : Framerate-résolution-effets visuels amélioré / Disponible
Toute amélioration sans frais supplémentaire est toujours bonne à prendre ^^
posted the 02/18/2026 at 10:35 AM by
nicolasgourry
cyr
posted
the 02/18/2026 at 10:46 AM
Pour assassin ceeed shadow, on sent que les développeurs n'avaient pas terminer ....
Et le mode reflet de l'eau en salon, prouve bien que les 2 mode de jeux que propose la switch2, peut-être handicapante .
C'est a dire, tu a beau utiliser toute les ressources en mode docker, il faut que le jeux continue a fonctionner en nomade (sans faire un nouveau chargement)
Donc le mode portable est handicapante en réalité. Et demande de tester les 2 versions du jeux pour voir si le framerate tiens ou pas.
Donc dans la majeur partie des jeux, ils préfèrent réduire la distance d'affichage, baisser la résolution....
Pour une question de temps ......
