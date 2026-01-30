profile
Genigods: Nezha annoncé sur PS5 et PC (A-RPG chinois)
Le studio chinois Genigods Lab annonce Genigods: Nezha, un ARPG se déroulant dans l'univers mythologique de la genèse chinoise. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam et l'Epic Games Store. Sa sortie est prévue pour 2028.

Vous incarnez la Perle Spirituelle, la première vie forgée par Nuwa la Déesse de la Vie à partir de la terre, de l'eau et du feu, et réincarnée en Nezha. Immergez-vous dans les récits emblématiques de la mythologie de la genèse chinoise, affrontez des Dieux Colossaux et maîtrisez le système de combat unique des duels célestes à la chinoise.

Développé avec Unreal Engine 5 et optimisé pour PlayStation, ce jeu propose une aventure colossale unique en son genre, inspirée de la mythologie chinoise : escaladez des dieux antiques gigantesques et combattez en exploitant leurs formes. Avec l’aide du colosse Kuafu, gravissez l’Arbre du Soleil qui relie le monde des mortels et celui des cieux, puis armez votre arc pour abattre les neuf soleils et mettre fin à la catastrophe incandescente.

Un première vidéo montrant un boss a été dévoilé:









    posted the 01/30/2026 at 11:08 AM by guiguif
    comments (8)
    jacquescechirac posted the 01/30/2026 at 11:31 AM
    Ils se ressemblent tous les jeux chinois putain.
    Même si celui ci a quand même plus de gueule que les autres.
    neetsen posted the 01/30/2026 at 11:56 AM
    encore un jeu qui va se la jouer "soul-like"
    dommage
    guiguif posted the 01/30/2026 at 12:00 PM
    neetsen C'est bien plus BTA type FF16/Tides of Annihilation que Souls-like
    evasnake posted the 01/30/2026 at 12:07 PM
    J'ai cru que ce serait tiré du film d'animation, mais vu le design, non.
    shining posted the 01/30/2026 at 12:46 PM
    Franchement pas mal sa donne envie en tous cas .
    shirou posted the 01/30/2026 at 12:46 PM
    Nezha étant une divinité masculine, on m'explique pourquoi y a une paire de boobs qui a poussé ... ?
    pcverso posted the 01/30/2026 at 02:38 PM
    Sympathique
    kujotaro posted the 01/30/2026 at 07:18 PM
    Sublime. À voir à la sortie.
