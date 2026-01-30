Le studio chinois Genigods Lab annonce Genigods: Nezha, un ARPG se déroulant dans l'univers mythologique de la genèse chinoise. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam et l'Epic Games Store. Sa sortie est prévue pour 2028.Vous incarnez la Perle Spirituelle, la première vie forgée par Nuwa la Déesse de la Vie à partir de la terre, de l'eau et du feu, et réincarnée en Nezha. Immergez-vous dans les récits emblématiques de la mythologie de la genèse chinoise, affrontez des Dieux Colossaux et maîtrisez le système de combat unique des duels célestes à la chinoise.Développé avec Unreal Engine 5 et optimisé pour PlayStation, ce jeu propose une aventure colossale unique en son genre, inspirée de la mythologie chinoise : escaladez des dieux antiques gigantesques et combattez en exploitant leurs formes. Avec l’aide du colosse Kuafu, gravissez l’Arbre du Soleil qui relie le monde des mortels et celui des cieux, puis armez votre arc pour abattre les neuf soleils et mettre fin à la catastrophe incandescente.Un première vidéo montrant un boss a été dévoilé: