Utawarerumono Past and Present Rediscovered: Trailer et date de sortie


Utawarerumono: Past and Present Rediscovered, la suite de Monochrome Mobius, se dévoile avec un premier trailer et son opening.
Tout comme ce dernier, le jeu sortira dans un premier temps en occident uniquement sur PC le 28 Mai via DMM Games and Shiravune, soit la même date que les versions consoles japonaises (PS5 et Switch 2). Les versions consoles occidentales devraient arriver bien plus tard chez NISA comme pour Monochrome Mobius. A noter que Monochrome Mobius sortira aussir sur Switch 2.

Trailer



Opening



















    apollokami, burningcrimson
    posted the 01/29/2026 at 11:20 AM by guiguif
    comments (5)
    dono56 posted the 01/29/2026 at 11:45 AM
    C'est moi ou techniquement c'est un jeu ps3 ?
    apollokami posted the 01/29/2026 at 12:25 PM
    J'ai adoré le premier et ne savais pas qu'une suite était prévue
    guiguif posted the 01/29/2026 at 12:38 PM
    dono56 Comme tous les RPG des petites boites comme Aquaplus, Compile Heart, Falcom and co... ça étonne encore des gens en 2026 ?
    shirou posted the 01/29/2026 at 12:51 PM
    Y a rien de confirmer pour une éventuelle sortie futur sur console en occident, on croise les doigts néanmoins pour que NISA fasse une annonce et s'en occupe.

    Et pour ceux qui voudrait faire de l'import, les versions consoles jap ne propose pas les sous titre anglais.
    burningcrimson posted the 01/29/2026 at 07:48 PM
    Vivement car je suis fan de la série ( m enfin ça se voit à mon avatar)
