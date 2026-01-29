

Utawarerumono: Past and Present Rediscovered, la suite de Monochrome Mobius, se dévoile avec un premier trailer et son opening.Tout comme ce dernier, le jeu sortira dans un premier temps en occident uniquement sur PC le 28 Mai via DMM Games and Shiravune, soit la même date que les versions consoles japonaises (PS5 et Switch 2). Les versions consoles occidentales devraient arriver bien plus tard chez NISA comme pour Monochrome Mobius. A noter que Monochrome Mobius sortira aussir sur Switch 2.