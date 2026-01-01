Et pour terminer, je pense m'acheter la Switch 2 cette année

Les jeux déjà sortie : Donkey Kong Bananza / Fast Fusion / Metroid Prime 4 / Kirby NS2 Edition / Bayonetta 3 et 13 Sentinels et Bakeru (avec rétrocompatibilité) et j'ai aussi Shinobi / Ninja Gaiden Ragebound / Tunic / Viewfinder / Chants of Sennaar à faire

Si j'avais plus de moyen j'aurais acheter la PS5 Slim...

10 ) JudasJ'espère qu'il sortira en 2026, ayant adoré Bioshock, l'un des meilleurs jeux vidéo qui existent, j'attends beaucoup de ce jeu, en espérant juste que ce soit pas juste un "copié-collé", je croise les doigts.9 ) 007 First LightDu pure divertissement pour une licence qui m'a toujours amusé, un James Bond qui a une certaine ambition, je suis très curieux surtout que c'est développé par IO Interactive, j'aime quand un développeur s'essaye à une licence forte comme ça quand ils ont déjà un certain savoir faire.8 ) Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeurDepuis quelques temps Level-5 reprends du poile de la bête, le jeu parfait pour bien mettre en avant la fonction "souris" de la NS2 et l'ambiance à l'air top.7 ) Mouse : P.I. For HireIl a l'air fun et cette direction Artistique, c'est le genre de jeu, je me dis vraiment qu'heureusement que les indés sont là !6 ) Rhythm Paradise GrooveC'est aussi "sommaire" visuellement que disproportionnellement fun à jouer.5 ) Fire Emblem: Fortune's WeaveL'un des jeux qui me donnera définitivement acheter la NS2.4 ) Onimusha : Way of the SwordIl fait partie des licences que je suis content de revoir, il fait partie de mon trio magique Capcom de cette année.3 ) The Adventures of Elliot: The Millennium TalesUne licence inédit de Square-enix dans l'esprit d'un Zelda-Like, que demander de plus.2 ) Resident Evil RequiemUn Resident Evil qui me donne plus qu'envie, Capcom à la réalisation, que demander de plus.1 ) PragmataUne licence inédite Réflexion/Action d'envergure de Capcom, rien à ajouter.Je sens que ça va être une année de folie pour notre passion commune.