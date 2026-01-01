profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6044
visites since opening : 10316597
nicolasgourry > blog
all
Mon top attente 2026 en Jeux vidéo

10 ) Judas

J'espère qu'il sortira en 2026, ayant adoré Bioshock, l'un des meilleurs jeux vidéo qui existent, j'attends beaucoup de ce jeu, en espérant juste que ce soit pas juste un "copié-collé", je croise les doigts.

9 ) 007 First Light

Du pure divertissement pour une licence qui m'a toujours amusé, un James Bond qui a une certaine ambition, je suis très curieux surtout que c'est développé par IO Interactive, j'aime quand un développeur s'essaye à une licence forte comme ça quand ils ont déjà un certain savoir faire.

8 ) Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Depuis quelques temps Level-5 reprends du poile de la bête, le jeu parfait pour bien mettre en avant la fonction "souris" de la NS2 et l'ambiance à l'air top.

7 ) Mouse : P.I. For Hire

Il a l'air fun et cette direction Artistique, c'est le genre de jeu, je me dis vraiment qu'heureusement que les indés sont là !

6 ) Rhythm Paradise Groove

C'est aussi "sommaire" visuellement que disproportionnellement fun à jouer.

5 ) Fire Emblem: Fortune's Weave

L'un des jeux qui me donnera définitivement acheter la NS2.

4 ) Onimusha : Way of the Sword

Il fait partie des licences que je suis content de revoir, il fait partie de mon trio magique Capcom de cette année.

3 ) The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Une licence inédit de Square-enix dans l'esprit d'un Zelda-Like, que demander de plus.

2 ) Resident Evil Requiem

Un Resident Evil qui me donne plus qu'envie, Capcom à la réalisation, que demander de plus.

1 ) Pragmata

Une licence inédite Réflexion/Action d'envergure de Capcom, rien à ajouter.

Et pour terminer, je pense m'acheter la Switch 2 cette année
Les jeux déjà sortie : Donkey Kong Bananza / Fast Fusion / Metroid Prime 4 / Kirby NS2 Edition / Bayonetta 3 et 13 Sentinels et Bakeru (avec rétrocompatibilité) et j'ai aussi Shinobi / Ninja Gaiden Ragebound / Tunic / Viewfinder / Chants of Sennaar à faire
Si j'avais plus de moyen j'aurais acheter la PS5 Slim...


Je sens que ça va être une année de folie pour notre passion commune.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/01/2026 at 09:30 AM by nicolasgourry
    comments (7)
    jenicris posted the 01/01/2026 at 09:32 AM
    Ca va être ouf niveau jeu cette année, même s'il y aura sûrement des report
    GTA6, Requiem, Onimusha, Pragmata, Saros, Wolverine, Fable, Halo, FH6, 007 et j'en passe des tas
    aeris504 posted the 01/01/2026 at 09:44 AM
    jenicris Oui, GTA6 sera a coup sur reporté a 2027
    cyr posted the 01/01/2026 at 09:44 AM
    C'est quoi Mous P.I? Mais il on vraiment aucune limite a copier un personnage ?

    Mais bon c'est comme ça, on est en panne d'inventivité. D'innovation. D'originalité.

    Pour ma part, j'attends le nintendo direct. J'ai 2 ou 3 titre en tête, mais pas day one pour le moment
    marcelpatulacci posted the 01/01/2026 at 10:06 AM
    New Layton!! Ch'avais pas
    fan2jeux posted the 01/01/2026 at 10:40 AM
    En vrai, je ne le sens tellement pas ce resident evil 9...
    fan2jeux posted the 01/01/2026 at 10:59 AM
    Et pour rhythm tengoku, je l attends mais il y a tellement eu de concurrence depuis que ca va etre dur de se demarquer maintenant.

    Pour seul exemple, rhythm doctor fait fort
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo