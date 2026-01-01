« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
J'espère qu'il sortira en 2026, ayant adoré Bioshock, l'un des meilleurs jeux vidéo qui existent, j'attends beaucoup de ce jeu, en espérant juste que ce soit pas juste un "copié-collé", je croise les doigts.
9 ) 007 First Light
Du pure divertissement pour une licence qui m'a toujours amusé, un James Bond qui a une certaine ambition, je suis très curieux surtout que c'est développé par IO Interactive, j'aime quand un développeur s'essaye à une licence forte comme ça quand ils ont déjà un certain savoir faire.
8 ) Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
Depuis quelques temps Level-5 reprends du poile de la bête, le jeu parfait pour bien mettre en avant la fonction "souris" de la NS2 et l'ambiance à l'air top.
7 ) Mouse : P.I. For Hire
Il a l'air fun et cette direction Artistique, c'est le genre de jeu, je me dis vraiment qu'heureusement que les indés sont là !
6 ) Rhythm Paradise Groove
C'est aussi "sommaire" visuellement que disproportionnellement fun à jouer.
5 ) Fire Emblem: Fortune's Weave
L'un des jeux qui me donnera définitivement acheter la NS2.
4 ) Onimusha : Way of the Sword
Il fait partie des licences que je suis content de revoir, il fait partie de mon trio magique Capcom de cette année.
3 ) The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Une licence inédit de Square-enix dans l'esprit d'un Zelda-Like, que demander de plus.
2 ) Resident Evil Requiem
Un Resident Evil qui me donne plus qu'envie, Capcom à la réalisation, que demander de plus.
1 ) Pragmata
Une licence inédite Réflexion/Action d'envergure de Capcom, rien à ajouter.
Et pour terminer, je pense m'acheter la Switch 2 cette année
Les jeux déjà sortie : Donkey Kong Bananza / Fast Fusion / Metroid Prime 4 / Kirby NS2 Edition / Bayonetta 3 et 13 Sentinels et Bakeru (avec rétrocompatibilité) et j'ai aussi Shinobi / Ninja Gaiden Ragebound / Tunic / Viewfinder / Chants of Sennaar à faire
Si j'avais plus de moyen j'aurais acheter la PS5 Slim...
Je sens que ça va être une année de folie pour notre passion commune.
GTA6, Requiem, Onimusha, Pragmata, Saros, Wolverine, Fable, Halo, FH6, 007 et j'en passe des tas
Mais bon c'est comme ça, on est en panne d'inventivité. D'innovation. D'originalité.
Pour ma part, j'attends le nintendo direct. J'ai 2 ou 3 titre en tête, mais pas day one pour le moment
Pour seul exemple, rhythm doctor fait fort