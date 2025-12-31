



C'est l'un des premiers jeux à utiliser Lumen (la technologie d'illumination globale d'UE5, par contre c'est une version logiciel pas matérielle) sur la Switch 2.

Bien que l'illumination globale soit présente, elle est moins précise que sur XSS.



-En mode salon, la résolution interne varie entre 540p et 648p, avec une sortie finale proche du 1080p grâce à un upscaler (probablement TSR ou une version légère de DLSS).

-Les ombres sont de plus faible résolution, l'éclairage volumétrique est réduit et certaines textures sont simplifiées par rapport aux autres consoles.

-Le 60 FPS est globalement tenu, mais il existe des problèmes de "camera travel" (saccades visuelles malgré un framerate stable) et quelques chutes de performance notables dans certaines zones.



-En mode portable, la performance est moins stable, oscillant entre 40 et 50 FPS.



-Les testeurs soulignent que bien que ce soit une prouesse technique de faire tourner Lumen à 60 FPS, Layers of Fear est un jeu dans des petits environnements clos.



-Avant le patch, le jeu visait 30 FPS mais souffrait d'un "frame pacing" très irrégulier (alternance de trames à 16ms, 33ms et 50ms), ce qui rendait l'image saccadée

-Après le patch, le problème est complètement résolu. Le jeu tourne désormais à un 30 FPS parfaitement stable et fluide, que ce soit en mode salon ou portable, le "frame pacing" ayant disparu.



Le nouveau mode "performance" permet de maintenire du 60FPS avec seulement quelques chutes légères dans les zones urbaines denses.

Pour atteindre le 60FPS, la résolution des ombres est réduite et l'occlusion ambiante (AO) est supprimée.

Le mode "performance" n'est pas disponible en mode portable, qui reste limité à 30 FPS.

Le jeu tourne en 1080p natif dans tous les modes (salon, portable et performance).

En mode "performance" la latence est un peu moins présente (précision, y a déjà un peu de latence dans le jeu de base).

Le DLSS n'est pas utilisé (d'après eux si le DLSS était enclenché le 60FPS sur portable serait possible).