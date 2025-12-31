profile
[Digital Foundry] Layers of Fear et Persona 3 Reload (NS2)


C'est l'un des premiers jeux à utiliser Lumen (la technologie d'illumination globale d'UE5, par contre c'est une version logiciel pas matérielle) sur la Switch 2.
Bien que l'illumination globale soit présente, elle est moins précise que sur XSS.

-En mode salon, la résolution interne varie entre 540p et 648p, avec une sortie finale proche du 1080p grâce à un upscaler (probablement TSR ou une version légère de DLSS).
-Les ombres sont de plus faible résolution, l'éclairage volumétrique est réduit et certaines textures sont simplifiées par rapport aux autres consoles.
-Le 60 FPS est globalement tenu, mais il existe des problèmes de "camera travel" (saccades visuelles malgré un framerate stable) et quelques chutes de performance notables dans certaines zones.

-En mode portable, la performance est moins stable, oscillant entre 40 et 50 FPS.

-Les testeurs soulignent que bien que ce soit une prouesse technique de faire tourner Lumen à 60 FPS, Layers of Fear est un jeu dans des petits environnements clos.



-Avant le patch, le jeu visait 30 FPS mais souffrait d'un "frame pacing" très irrégulier (alternance de trames à 16ms, 33ms et 50ms), ce qui rendait l'image saccadée
-Après le patch, le problème est complètement résolu. Le jeu tourne désormais à un 30 FPS parfaitement stable et fluide, que ce soit en mode salon ou portable, le "frame pacing" ayant disparu.

Le nouveau mode "performance" permet de maintenire du 60FPS avec seulement quelques chutes légères dans les zones urbaines denses.
Pour atteindre le 60FPS, la résolution des ombres est réduite et l'occlusion ambiante (AO) est supprimée.
Le mode "performance" n'est pas disponible en mode portable, qui reste limité à 30 FPS.
Le jeu tourne en 1080p natif dans tous les modes (salon, portable et performance).
En mode "performance" la latence est un peu moins présente (précision, y a déjà un peu de latence dans le jeu de base).
Le DLSS n'est pas utilisé (d'après eux si le DLSS était enclenché le 60FPS sur portable serait possible).

PS : Important à savoir, quand la NS2 est posé sur son socle, elle n'est plus aussi limité par rapport à sa batterie et les ventilateurs sont plus efficace, donc plus facile de faire certaines choses sur le plan technique.
    posted the 12/31/2025 at 08:45 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    cyr posted the 12/31/2025 at 09:32 AM
    C'est aussi le cas avec la switch 1.
    Sur le dock, elle propose de meilleur distance d'affichage, un fram rate plus stable etc....

    En mode docker c'est la meilleur version.

    Perso je joue très très peu en nomade (juste pour la pause déjeuner au taf)

    Quand on voit le downgrade que prends certains jeux....et dire que certains joue qu'en nomade, c'est dommage....
    natedrake posted the 12/31/2025 at 09:35 AM
    cyr et dire que certains joue qu'en nomade, c'est dommage....

    Ben je vois pas le problème. Les Switch sont des consoles PORTABLES avant tout (le côté hybride, c'est du marketing made in Nintendo).
    lafibre posted the 12/31/2025 at 11:58 AM
    natedrake Le "côté hybride" comme tu appelles ça n'est en rien du "marketing". C'est relatif à l'usage de la machine. C'est une machine pensée pour être utilisée dans trois modes de configuration (portable, sur table ou TV).

    Bien sûr les specs sont les specs d'une machine portable, reste que celles-ci s'adaptent également en fréquence au mode d'utilisation.

    Mais bon qu'importe, la dimension hybride de la machine réside dans l'usage. Moi je joue quasi exclusivement en mode dock, d'autres jouent qu'en portable, d'autres font un peu de tout... C'est un peu tout l'intérêt de la machine, cette liberté d'usage et toutes ses configurations possibles (jusqu'aux manettes).
    tripy73 posted the 12/31/2025 at 12:08 PM
    lafibre : + 1, le terme hybride n’est en rien un terme marketing, d'ailleurs Nintendo ne l’a jamais cité, même sur le site officiel ils disent juste qu'elle s'adapte à plusieurs utilisations (TV, Table et Portable), c'est la façon dont les gens et journalistes l'ont classifié de part le côté versatile de son utilisation.
