Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
nicolasgourry
nicolasgourry
Petite question par rapport au mise à niveau sur NS2
Je viens de regarder le site de Nintendo et je vois qu'il y a des "promos" sur les mises à niveau.
Est-ce que ça existait déjà, ce système de "mises à niveau", sur les autres supports en promotion ?

Par exemple :
Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition
Mise à niveaux : 9,99€ / Promo 6,49€

Les Chevaliers de Baphomet - L'Ombre des Templiers: Reforged - Nintendo Switch 2 Edition
Mise à niveaux : 4,99€ / Promo 2,99€

En parlant de "promo" chez les indés il y a
The Touryst Deluxe 13,99€ au lieu de 19,99€
Fast Fusion 10,49€ au lieu de 14,99€
    posted the 12/20/2025 at 05:25 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    suzukube posted the 12/20/2025 at 06:15 PM
    Sur PS5 oui, mais je ne les ai jamais vus en promotion
    suikoden posted the 12/20/2025 at 07:02 PM
    J'ai eu celle de Sonic Racing Crossworlds a 5€ le jour de sa sortie perso
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 07:07 PM
    suikoden c'était en promo ?
    cyr posted the 12/20/2025 at 07:09 PM
    nicolasgourry c'est une bonne chose. 10€ c'est le tarif max normal. Ça peut baisser. Enfin chez les tiers. Nintendo lui baissera rien.
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 07:11 PM
    cyr je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose, je me demandais juste ça c'était le cas sur les autres supports.
    suikoden posted the 12/20/2025 at 07:18 PM
    nicolasgourry Yup
    J'ai ete surpris d'ailleurs. Comme j'avais prevu de le prendre ca m'arrangeait en plus
    cyr posted the 12/20/2025 at 07:19 PM
    nicolasgourry probablement. Mais bon comme les gens qui change de consoles paye pour les mises a niveau.

    D'ailleur perso j'en ai payé aucune.
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 07:20 PM
    suikoden Ok

    cyr c'est clair que c'est toujours un plus.
