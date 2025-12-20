Je viens de regarder le site de Nintendo et je vois qu'il y a des "promos" sur les mises à niveau.
Est-ce que ça existait déjà, ce système de "mises à niveau", sur les autres supports en promotion ?
Par exemple :
Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition
Mise à niveaux : 9,99€ / Promo 6,49€
Les Chevaliers de Baphomet - L'Ombre des Templiers: Reforged - Nintendo Switch 2 Edition
Mise à niveaux : 4,99€ / Promo 2,99€
En parlant de "promo" chez les indés il y a
The Touryst Deluxe 13,99€ au lieu de 19,99€
Fast Fusion 10,49€ au lieu de 14,99€
posted the 12/20/2025 at 05:25 PM by nicolasgourry
J'ai ete surpris d'ailleurs. Comme j'avais prevu de le prendre ca m'arrangeait en plus
D'ailleur perso j'en ai payé aucune.
cyr c'est clair que c'est toujours un plus.