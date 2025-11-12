profile
Sumimasen Turbo #36: Les GOTY 2025
L'année a filé à toute vitesse, tellement qu'il est déjà l'heure pour la team SUMIMASEN TURBO de se réunir pour désigner les SUMIMASEN AWARDS 2025, dont le prestige international n'est plus à démontrer. Pas de trailers world premiere sous le coude, c'est peut-être vrai, mais une débauche de sincérité et des prix qu'on ne voit nulle part ailleurs a priori, notamment avec les nouvelles catégories sorties une fois encore de l'imagination fertile de DANIEL en matière de récompenses.

Et comme il n'est pas question malgré tout d'oublier les grosses sorties de décembre, nous avons quand même réservé une place à METROID PRIME 4 et OCTOPATH TRAVELER 0, deux jeux qui se distinguent en toute dernière ligne droite.

    sph1x, yogfei, dooku
    posted the 12/11/2025 at 05:52 PM by guiguif
    comments (6)
    nicolasgourry posted the 12/11/2025 at 05:54 PM
    J'allais faire l'article pour 19H ^^
    nicolasgourry posted the 12/11/2025 at 06:01 PM
    C'est zekk qui a donné les réponses des GOTY à l'équipe de Sumimasen !
    zekk posted the 12/11/2025 at 06:15 PM
    nicolasgourry ils ont dit quoi haha ?
    nicolasgourry posted the 12/11/2025 at 06:21 PM
    zekk
    Fantasy Life i : La Voleuse de temps (Kamui)
    Dragon Quest I II HD 2D Remake (Greg)
    Trails in the Sky 1st Chapter (Puyo)
    altendorf posted the 12/11/2025 at 06:21 PM
    nicolasgourry
    zekk posted the 12/11/2025 at 06:26 PM
    nicolasgourry pas faire le DQ mais pour le reste c'est du tout bon !
