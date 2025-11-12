L'année a filé à toute vitesse, tellement qu'il est déjà l'heure pour la team SUMIMASEN TURBO de se réunir pour désigner les SUMIMASEN AWARDS 2025, dont le prestige international n'est plus à démontrer. Pas de trailers world premiere sous le coude, c'est peut-être vrai, mais une débauche de sincérité et des prix qu'on ne voit nulle part ailleurs a priori, notamment avec les nouvelles catégories sorties une fois encore de l'imagination fertile de DANIEL en matière de récompenses.
Et comme il n'est pas question malgré tout d'oublier les grosses sorties de décembre, nous avons quand même réservé une place à METROID PRIME 4 et OCTOPATH TRAVELER 0, deux jeux qui se distinguent en toute dernière ligne droite.
tags :
posted the 12/11/2025 at 05:52 PM by guiguif
Fantasy Life i : La Voleuse de temps (Kamui)
Dragon Quest I II HD 2D Remake (Greg)
Trails in the Sky 1st Chapter (Puyo)