XBOX : la pub qui vaut des millions, impose la fin du Physique
Solarr the PC Master
Sans commentaire terre à terre, mais le conte de terre-mère gaia vers papaIA ? en tout cas le ver est dans le fruit : c'est franco, ça fait froid dans l'dos comme l'argent oriente les gens.
Empruntant une ambiance lyrique videoludique propre aux Martha is Dead - ou vos références -, le physique est donc le symbole d'un passé cauchemardesque, glaçant, isolant, devenu insignifiant, de gueux bref dégueu.

"Il reste debout
Tel un monument de patience
Pendant que l'hiver le sculpte avec une froide précision
Le givre s'accrochant à ses cils comme des balanes fantomatiques
Ce temps est révolu (subconscient nanique)

Voici comment on joue maintenant."


    posted the 10/27/2025 at 05:29 PM by solarr
    comments (11)
    grundbeld posted the 10/27/2025 at 05:39 PM
    Ce qui serait très drôle, c’est que la marque Xbox disparaisse avant la fin du physique.
    mazeofgalious posted the 10/27/2025 at 05:48 PM
    Personne ne fait la queue dans le froid pour leurs jeux, et encore moins leurs consoles!
    walterwhite posted the 10/27/2025 at 06:02 PM
    grundbeld Ce serait tellement beau
    cyr posted the 10/27/2025 at 06:05 PM
    grundbeld walterwhite rêver pas c 'est Microsoft.
    masharu posted the 10/27/2025 at 06:09 PM
    cyr Windows Phone c'était Microsoft. Tu ne t'en souvient pas ?... .
    arrrghl posted the 10/27/2025 at 06:16 PM
    masharu et Zune !
    derno posted the 10/27/2025 at 06:33 PM
    Le plus triste c'est que tous le monde étaient prêt à faire la queue dans le froid pour halo 2 mais maintenant c'est à peine si tu le regarde quand il est en solde.
    wickette posted the 10/27/2025 at 06:58 PM
    Ca fait longtemps que la marque prend de haut et est déconnecté des joueurs, ça change rien, ça confirme juste
    olex posted the 10/27/2025 at 07:37 PM
    La pub est volontairement sujet à dérision, mais qui montre l'évolution du temps. Le monde veut tout, tout de suite, avec moins d'intermédiaires pour jouer. C'est peut-être mal amené ici, mais c'est dans la logique des choses.
    solarr posted the 10/27/2025 at 08:18 PM
    olex elle est claire, je ne vois aucun signe d'interprétation ni dérision : c'est le physique vous fait perdre votre temps, car elle vous fait faire la queue : ..Xbox Anywhere maintenant, que vous le vouliez ou non.

    et non

    "on vient ensemble acheter un jeu, ou on discute dans les rangs, il y a de l'interaction sociale"
    bennj posted the 10/27/2025 at 08:21 PM
    Déjà posté...
