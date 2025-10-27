Sans commentaire terre à terre, mais le conte de terre-mère gaia vers papaIA ? en tout cas le ver est dans le fruit : c'est franco, ça fait froid dans l'dos comme l'argent oriente les gens.
Empruntant une ambiance lyrique videoludique propre aux Martha is Dead - ou vos références -, le physique est donc le symbole d'un passé cauchemardesque, glaçant, isolant, devenu insignifiant, de gueux bref dégueu.
"Il reste debout
Tel un monument de patience
Pendant que l'hiver le sculpte avec une froide précision
Le givre s'accrochant à ses cils comme des balanes fantomatiques
Ce temps est révolu (subconscient nanique)
et non
"on vient ensemble acheter un jeu, ou on discute dans les rangs, il y a de l'interaction sociale"