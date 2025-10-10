profile
Switch 2 Cdiscount s aligne sur Leclerc
Tout est dans le titre , pour info rapide et ceux que ça intéresserait ,
Un petit tour rapide sur Cdiscount a l instant et aussi bien la console seule que les packs mk et pokémon sont alignés sur la promo Leclerc , donc 419 balles la console seule et 469 en pack
De mémoire Cdiscount offre en plus 10.balles de remise aux "nouveaux clients " ce qui nous fait la console a 409 euros ça commence à être pas mal du tout cette histoire
Cdiscount - https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/nintendo-switch/console-nintendo-switch-2-bleu-clair-rouge-cla/f-10328-ninsw2noire.html
    posted the 10/10/2025 at 10:39 AM by drybowser
    comments (22)
    jacquescechirac posted the 10/10/2025 at 10:55 AM
    elle etait à combien à la base la console ?
    drybowser posted the 10/10/2025 at 11:00 AM
    A la base 469 , et Cdiscount la mettait déjà a 439 ,
    derno posted the 10/10/2025 at 11:01 AM
    jacquescechirac
    469 nu mais à la sortie en fonction des enseignes tu pouvais l'avoir pour 429 ou 39....je ne suis plus sur et certain magasin rajoutaient du bon d'achat pour la précommande.
    Ça prépare noël chez les revendeurs.
    thejoke posted the 10/10/2025 at 11:03 AM
    Bordel dire que je l'ai prise en juin avec des codes cidscount pour l'avoir à 380, j'aurais pu l'avoir encore moins cher
    cyr posted the 10/10/2025 at 11:11 AM
    derno ça prépare rien du tous. Vendre 10000 consoles pour gagner 0€, il n'en vendrais pas, ça serait plus profitable
    derno posted the 10/10/2025 at 11:36 AM
    cyr
    si je viens prendre ma switch 2 chez eux et que derrière je repart avec un ou deux jeux, une boite de playmobile, une autre de lego, sans oublier les poupées et les peluches....je ne peux pas parler au nom de tout le monde mais perso je ne fais pas la tournée des magasins, je prend tout au même endroit.
    La baisse de prix se fait maintenant mais elle est surtout faite pour être imprimé dans le catalogue de noel du ou des magasins et par extension être dans les têtes au moment du black friday.
    tripy73 posted the 10/10/2025 at 11:41 AM
    Amazon et auchan également.
    micheljackson posted the 10/10/2025 at 11:49 AM
    Mouais bof, ça ne me motive pas plus,
    espérons que son prix aura encore baissé quand les Mario et Zelda vont arriver.
    wickette posted the 10/10/2025 at 12:09 PM
    cyr connais tu le principe du produit d’appel ?

    Tu achètes que ta switch 2? Pas des jeux en plus, une manette,/accessoire d’autres cadeaux de Noel ?

    Aussi on ne sait RIEN des marges revendeurs pour dire que c’est pas profitable
    icebergbrulant posted the 10/10/2025 at 12:09 PM
    Et la PS5 ? Pas de baisse prévue pour cette fin d’année ?
    sonilka posted the 10/10/2025 at 12:15 PM
    micheljackson la Switch Oled est toujours officiellement vendue à 350€ sur le site de Nintendo. Et autour de 290/300€ ailleurs. Donc à moins d'un très fort ralentissement des ventes dans les 12/18 mois à venir, le prix de la S2 ne risque pas de baisser (officiellement). La c'est deja presque inespéré de voir les grosses enseignes faire tomber encore le prix. Perso j'aurais plus vu le prix repartir à la hausse.
    ducknsexe posted the 10/10/2025 at 12:19 PM
    Et ensuite, tu achètes MKW et DK Banana, et le prix remontent !
    nyseko posted the 10/10/2025 at 12:24 PM
    icebergbrulant C'est une augmentation plutôt qui est prévu
    taiko posted the 10/10/2025 at 12:29 PM
    Bah c'est pas une promo. C'est indiqué nul part. Nintendo a juste baissé les prix. Sinon ils ne suivraient pas tous.
    Ils n'ont pas communiqué juste pour pas que ça fasse baisse suite au manque de demande.
    soulfull posted the 10/10/2025 at 12:35 PM
    je suis surpris de voir Amazon s'aligner, ils sont devenus tellement radins.Par contre la Fnac comme d'habitude ,bonne dernière avec boulanger.
    noukous posted the 10/10/2025 at 12:36 PM
    Je vais faire le rabat-joie mais pour moi c'est encore trop cher pour le ratio performance/prix.
    La console est à peine au niveau d'une series S trouvable à 330-350 boules.
    A moins d'une vraie killer app je refuse de l'acheter à ce prix, et c'est pas un mario kart "mi-figue mi-raisin" et un mario odyssey 2 avec un skin DK qui vont me faire changer.
    cyr posted the 10/10/2025 at 12:46 PM
    taiko non. Nintendo n'a rien changer. C'est certains qui choisisse de s'assoir sur leur marge
    zanpa posted the 10/10/2025 at 12:49 PM
    Cette console vaut pas plus de 350 euro grand max
    solarr posted the 10/10/2025 at 12:57 PM
    Cdiscount, Leclerc, Auchan, Cultura et j'en passe, vous vendent aussi leurs cartes de crédit et assurances au passage...
    icebergbrulant posted the 10/10/2025 at 01:00 PM
    nyseko
    J’espère qu’ils vont quand même faire l’effort de la baisser à 449 euros... à moins qu’ils veulent laisser le champ libre à Nintendo
    magneto860 posted the 10/10/2025 at 01:21 PM
    J'aimerais rappeler que la console est sortie au moment où les Etats-Unis et la Chine se promettaient conjointement des taxes de douane en augmentation de plus de 100%.

    Je sais pas vous mais me concernant les frais de douane je n'en entends plus parler. La situation s'est donc considérablement calmée et Nintendo a certainement plus de marges de manœuvre pour vendre ses produits.
    playshtayshen posted the 10/10/2025 at 01:24 PM
    icebergbrulant playstation augmente mais font des promo toute l'année quasi
