Tout est dans le titre , pour info rapide et ceux que ça intéresserait ,
Un petit tour rapide sur Cdiscount a l instant et aussi bien la console seule que les packs mk et pokémon sont alignés sur la promo Leclerc , donc 419 balles la console seule et 469 en pack
De mémoire Cdiscount offre en plus 10.balles de remise aux "nouveaux clients " ce qui nous fait la console a 409 euros ça commence à être pas mal du tout cette histoire
469 nu mais à la sortie en fonction des enseignes tu pouvais l'avoir pour 429 ou 39....je ne suis plus sur et certain magasin rajoutaient du bon d'achat pour la précommande.
Ça prépare noël chez les revendeurs.
si je viens prendre ma switch 2 chez eux et que derrière je repart avec un ou deux jeux, une boite de playmobile, une autre de lego, sans oublier les poupées et les peluches....je ne peux pas parler au nom de tout le monde mais perso je ne fais pas la tournée des magasins, je prend tout au même endroit.
La baisse de prix se fait maintenant mais elle est surtout faite pour être imprimé dans le catalogue de noel du ou des magasins et par extension être dans les têtes au moment du black friday.
espérons que son prix aura encore baissé quand les Mario et Zelda vont arriver.
Tu achètes que ta switch 2? Pas des jeux en plus, une manette,/accessoire d’autres cadeaux de Noel ?
Aussi on ne sait RIEN des marges revendeurs pour dire que c’est pas profitable
Ils n'ont pas communiqué juste pour pas que ça fasse baisse suite au manque de demande.
La console est à peine au niveau d'une series S trouvable à 330-350 boules.
A moins d'une vraie killer app je refuse de l'acheter à ce prix, et c'est pas un mario kart "mi-figue mi-raisin" et un mario odyssey 2 avec un skin DK qui vont me faire changer.
J’espère qu’ils vont quand même faire l’effort de la baisser à 449 euros... à moins qu’ils veulent laisser le champ libre à Nintendo
Je sais pas vous mais me concernant les frais de douane je n'en entends plus parler. La situation s'est donc considérablement calmée et Nintendo a certainement plus de marges de manœuvre pour vendre ses produits.