Tout est dans le titre , pour info rapide et ceux que ça intéresserait ,Un petit tour rapide sur Cdiscount a l instant et aussi bien la console seule que les packs mk et pokémon sont alignés sur la promo Leclerc , donc 419 balles la console seule et 469 en packDe mémoire Cdiscount offre en plus 10.balles de remise aux "nouveaux clients " ce qui nous fait la console a 409 euros ça commence à être pas mal du tout cette histoire