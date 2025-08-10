profile
all
Est ce criminel d'acheter des jeux sans les finir ?
Ou même ne pas les démarrer du tout ?

J'ai 237 jeux dans ma bibliothèque Steam, j'en ai surement lancé moins d'un tiers et terminé 10 % en excluante les free to play comme Duel Links.

Tout ces jeux je les aies payés, pas day one, souvent en promo ou ou vous savez, mais payés quand même.

Donc je me demandais, est si grave que ça de dépenser de l'argent pour rien ou c'est juste une question de gestion de temps, de trucs qu'on a pas prévu ?

Ou je dois juste relancer Persona 4 avant d'être trainé au Tribunal ? "Objection !!!"
    posted the 10/08/2025 at 05:54 AM by darkxehanort94
    comments (10)
    keiku posted the 10/08/2025 at 06:04 AM
    bah tous dépend de la raison derrière

    si c'est parce que le jeu est mauvais, non
    si c'est parceque tu surconsomme, oui
    si tu les achète sans y jouer , oui

    maintenant criminel non, néfaste pour l’industrie du jv et les joueurs , ca oui,énormément....
    simplement parce que l'industrie ce base sur les ventes pour orienter sa production

    c'est un peu comme si tu demandant si c'était grave de commander 50 plat au resto pour en jeter les 3/4 a la poubelle...
    burningcrimson posted the 10/08/2025 at 06:05 AM
    Ce n'est pas un crime de ne pas finir ses jeux. Parfois on manque de temps et parfois on en a marre et le jeu nous tombe des mains. Par contre, je pense qu'à un moment on doit apprendre à se contrôler en tant qu'acheteur. Quand on sait qu'on a pas beaucoup de temps ou de patience pour jouer il vaut mieux diminuer sur les achats de jeux, au lieu d'accumuler un backlog qui grossi sans cesse. Promo ou pas je n'achète que les jeux que suis sûr de vouloir et de pouvoir finir
    keiku posted the 10/08/2025 at 06:11 AM
    Et j'ai même envie de rajouter que économiquement si tu peux te permettre de d'acheter sans consommer (donc gaspiller) c'est donc que tu possède trop d'argent, donc c'est que les taxes ne sont pas assez haute
    darkxehanort94 posted the 10/08/2025 at 06:30 AM
    keiku Espèce de de de de de DE Plébéien !
    badeuh posted the 10/08/2025 at 06:31 AM
    En prenant l'hypothèse que le titre s'applique je dirai que le site est un repaire de criminel.

    A titre perso, mes bibliothèques démat (steam, epic, ...) sont à l'image de ce que tu as décrit. Après les cadeaux et réductions agressives n'aident pas à la chose. Lorsque tu peux acheter un jeu pour moins chère que la tournée à la machine à café du boulot, il me semble normal de souvent vite arrêter. Aujourd'hui il y a tellement de jeux à faire, qu'il est difficile de s'imposer de continuer une expérience moyenne.

    Pour te rassurer, je suis pire que toi car dans ma collection physique, je suis à moins de 50% de jeu terminé (et moins de 10% en 100%). D'ailleurs la situation s'applique parfois à des triples A qui ne m'ont pas convaincus mais que j'ai payé à prix fort lors de leur sortie.
    Bilan depuis 3ans, j'y refléchis à deux ou trois fois avant d'acheter un jeu lors de sa sortie. C'est rarement une question de prix, mais plus de culpabilité et pour encourager les bons développements. Au final, je finis même certaines années à croire que le GOTY sera un jeu indép. vendu à moins de 30€ et pour lequel j'ai la certitude que j'y reviendrai 30, 40 ou 50 fois (ici Hadès II). Clairement je préfère que me faire une session rapide d'Astro, d'Hadès ou MK qui sont des jeux finis à 100% que me forcer à poursuivre Hogwarts legacy (j'ai encore remis le couvert il y a 2 mois, et j'ai vite zappé).

    Bref pour moi, tu es totalement dans la norme. Et en revenant 30ans en arrière avec (peut-être) 10 fois moins de jeu et rien à moins de 45€ (merci playstation) / 60€ voir 75€ sur N64, ben tu n'aurais pas le problème. Perso je ne l'avais pas, et hélas je ponçais même les mauvais achats.
    keiku posted the 10/08/2025 at 06:31 AM
    darkxehanort94 j'avoue faire partie du 99% de la population
    derno posted the 10/08/2025 at 06:36 AM
    perso, je réfléchit toujours en temps et pas en argent. j'ai eu plusieurs fois une bonne affaire entre les mains et je me demandais si j'avais du temps pour lui.

    Maintenant je dis ça mais j'ai pris au japon capcom fighting collection "marvel VS capcom" en occasion pour l'avoir en boite et je l'ai à peine touché
    kambei312 posted the 10/08/2025 at 06:45 AM
    Je mets un point d’honneur à essayer de finir un max de jeu que j’achète mais c’est pas toujours évident, surtout sur les achats rétro.

    J’ai une collection physique de plus de 600 titres j’en ai terminé environ 70%. En démat c’est simple je fini rien, ça me motive pas, et j’oublie que je possède les jeux.
    kurosu posted the 10/08/2025 at 06:48 AM
    Si tu n'as lancé qu'un tier, le problème vient simplement de toi, gestion merdique, consommateur sans retenu.
    Dis toi que avec le temps, ça va continuer, car les jeux eux continuent toujours de sortir en masse, sauf si tu feras une pause total de JV mais ça seul toi le sauras
    soulfull posted the 10/08/2025 at 06:53 AM
    Le plus important c'est de savoir s'éduquer avec le temps. Il y a 5 ans j'achetais 10 fois plus de jeux que maintenant.

    Il y a quelques années ,j'ai créé une feuille excel ou je recense tous mes jeux achetés, en cours,terminés. Je n'achéte desormais un jeu. que si je suis sur de le jouer automatiquement. J'ai abandonné depuis tous mes abonnements.

    Etant un joueur full solo, je prends énormément de plaisir à faire mes jeux,d'avoir autant de choix,de progresser sur mon backlog. Je n'ai aucun mal à jouer à un vieux jeu et j'ai rarement regretté un achat.

    Au total je dois posseder environ 490 jeux(Ps4,Ps5,Xbox 360,xbox series x,wii,Wiiu,Switch) dont 40% ont été completés et ils ont souvent été achetés en promo à bas prix même si je me fais plaisir de temps en temps.
