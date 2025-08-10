Ou même ne pas les démarrer du tout ?



J'ai 237 jeux dans ma bibliothèque Steam, j'en ai surement lancé moins d'un tiers et terminé 10 % en excluante les free to play comme Duel Links.



Tout ces jeux je les aies payés, pas day one, souvent en promo ou ou vous savez, mais payés quand même.



Donc je me demandais, est si grave que ça de dépenser de l'argent pour rien ou c'est juste une question de gestion de temps, de trucs qu'on a pas prévu ?



Ou je dois juste relancer Persona 4 avant d'être trainé au Tribunal ? "Objection !!!"