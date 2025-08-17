Swords of Legends est un A-RPG doté d'une histoire principale rythmée, d'une narration riche et très cinématographique, agrémentée de quêtes secondaires et d'une exploration approfondie. Ni un jeu de type Soulslike, ni un jeu entièrement en monde ouvert, la structure du gameplay se rapproche d'une expérience linéaire tout en restant large dans ses environnements permettant aux joueurs d'aborder l'aventure à leur rythme grâce à une progression guidée.Comme toujours, le jeu se déroule dans un monde fantastique original inspiré de la mythologie chinoise et du folklore mystique. Cette fois-ci l'univers de Gujian est élargie en plaçant les joueurs dans le rôle d'un « Exécuteur des Enfers », un personnage unique qui navigue entre le royaume des vivants et celui des morts. Des personnages familiers comme les gardiens Tête de Bœuf et Tête de Cheval vous accompagneront tout au long de votre aventure.Cependant, il ne s'agit pas d'une simple réinterprétation de mythes classiques : les joueurs guideront personnellement les âmes perdues et les aideront à surmonter leurs regrets. Chaque âme possède une histoire profondément personnelle. Par exemple, dans la bande-annonce, nous voyons une femme danser devant un ensemble de cloches de bronze, incapable de se défaire de son attachement au monde des mortels et prête à payer n'importe quel prix pour y rester.Les joueurs peuvent capturer les âmes de certains monstres et les invoquer pour les aider au combat, certains offrant des combos d'attaques, comme l'attaque spéciale déclenchée dans la bande-annonce en combattant aux côtés de la Tête de Bœuf et de la Tête de Cheval. L'exploration permettra également d'obtenir divers objets pour faciliter le combat, et des configurations d'armes et de compétences flexibles permettront aux joueurs de s'adapter à différents types d'ennemis.Le jeu est en full production depuis début 2024.