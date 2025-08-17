profile
Nouveau AAA Chinois: Swords of Legends (Gujian 4) annoncé sur consoles et PC


Quatrième opus de la saga Gujian (dont le 3eme jeu est dispo sur Steam en anglais uniquement), Swords of Legends tout fraichement annoncé, fera aussi un tour sur consoles (pas de précisions) en plus du PC.

Swords of Legends est un A-RPG doté d'une histoire principale rythmée, d'une narration riche et très cinématographique, agrémentée de quêtes secondaires et d'une exploration approfondie. Ni un jeu de type Soulslike, ni un jeu entièrement en monde ouvert, la structure du gameplay se rapproche d'une expérience linéaire tout en restant large dans ses environnements permettant aux joueurs d'aborder l'aventure à leur rythme grâce à une progression guidée.

Comme toujours, le jeu se déroule dans un monde fantastique original inspiré de la mythologie chinoise et du folklore mystique. Cette fois-ci l'univers de Gujian est élargie en plaçant les joueurs dans le rôle d'un « Exécuteur des Enfers », un personnage unique qui navigue entre le royaume des vivants et celui des morts. Des personnages familiers comme les gardiens Tête de Bœuf et Tête de Cheval vous accompagneront tout au long de votre aventure.
Cependant, il ne s'agit pas d'une simple réinterprétation de mythes classiques : les joueurs guideront personnellement les âmes perdues et les aideront à surmonter leurs regrets. Chaque âme possède une histoire profondément personnelle. Par exemple, dans la bande-annonce, nous voyons une femme danser devant un ensemble de cloches de bronze, incapable de se défaire de son attachement au monde des mortels et prête à payer n'importe quel prix pour y rester.

Les joueurs peuvent capturer les âmes de certains monstres et les invoquer pour les aider au combat, certains offrant des combos d'attaques, comme l'attaque spéciale déclenchée dans la bande-annonce en combattant aux côtés de la Tête de Bœuf et de la Tête de Cheval. L'exploration permettra également d'obtenir divers objets pour faciliter le combat, et des configurations d'armes et de compétences flexibles permettront aux joueurs de s'adapter à différents types d'ennemis.

Le jeu est en full production depuis début 2024.















    posted the 08/17/2025 at 06:24 PM by guiguif
    comments (26)
    zanpa posted the 08/17/2025 at 06:41 PM
    qu'est ce qu'ils sont fort les chinois pour maitriser l'U5 c'est fou

    maintenant le problème c'est que tous leur jeux se ressemblent un peu beaucoup ... mais la petite différence sur celui-ci vient de pouvoir capturer des âmes et les utiliser en combos pendant les combats donc à voir
    negan posted the 08/17/2025 at 06:53 PM
    Toujours la même DA
    tokito posted the 08/17/2025 at 07:05 PM
    negan : Tu dois préférer le design des persos Américanisés tous plus moches les uns que les autres

    Site officiel pour info
    https://www.swordsoflegends.com/index.html?language=EN
    kenjushi posted the 08/17/2025 at 07:38 PM
    La DA est sympa, mais par contre j'ai l'impression de voir toujours le même genre de jeu quand c'est une production chinoise.

    Je dis pas que c'est mauvais (faut que je teste manette en mains), mais cette vidéo me donne pas plus envie que ça, un sorte de déjà-vu qui me laisse de marbre.
    kalas28 posted the 08/17/2025 at 07:42 PM
    sublime et j'ai hâte c'est pas comme si on avait des masses de jeux chinois
    zekk posted the 08/17/2025 at 07:43 PM
    tokito il n'a pas tort et je préfère les DA asiatiques
    balf posted the 08/17/2025 at 07:57 PM
    Le pbm n'est pas dans la direction artistique, elle est excellente, c'est plutôt le moteur du jeu qui donne cette impression.
    shambala93 posted the 08/17/2025 at 08:17 PM
    On y a tous déjà joué… bon dieu les coréens et chinois c’est vraiment zéro en terme de recherche de création de DA.
    marcelpatulacci posted the 08/17/2025 at 08:22 PM
    ça l'fait

    Mais bon, non merci. Tous leurs jeux se ressemblent sans compté l'overdose du genre. Fortiche les mecs mais a croire ils savent rien faire d'autres.
    derno posted the 08/17/2025 at 08:38 PM
    J'ai l'impression de toujours voir le trailer d'un même jeu sauf que ce sont à chaque fois des jeux différents, à croire qu'ils se partagent la même banque d'assets.... Ce qui est sûrement le cas.
    roivas posted the 08/17/2025 at 08:47 PM
    Ca fait vraiment vu et revu :s
    51love posted the 08/17/2025 at 08:48 PM
    Gujian 3 en son temps a été une tres tres bonne surprise pour moi.

    j'avais meme fait un petit test (les images ont sauté depuis )

    https://www.gamekyo.com/blog_article442793.html

    L'univers assez somble, il faisait presque plus FF que les derniers FF, les personnages, l'ambiance, c'était super beau, long, plaisant manette en main a defaut d'etre original, de belles sequences marquantes.

    Avec Blakc Myth Wukong, les 2 gros jeux Chinois qui m'ont vraiment impressionné jusqu'a ajd.

    Deja 7 ans la release, j'attends avec attention leur prochaine prod, voir s'ils vont reussir a aller encore plus loin et surtout, surtout a surprendre.

    Visuellement, c'est impressionnant, le niveau de détail par moment est wahou, mais il faudra bien plus.

    A surveiller, un studio qui a du talent
    yanssou posted the 08/17/2025 at 08:51 PM
    Bof, je préfère attendre le Tide of annihilation qui a plus de gueule.
    kujotaro posted the 08/17/2025 at 09:00 PM
    Magnifique. Absolument magnifique. Day one.
    burningcrimson posted the 08/17/2025 at 09:02 PM
    zekk Et à chaque fois vous allez venir Negan et toi sur chaque articles de jeux asiatique pour répéter le même schéma ? Genre Negan critique la D.A et ensuite tu viens toujours lui dire que tu es d'accord avec son avis, alors que le mec te calcule jamais. Vous êtes libre de donner votre avis mais au bout d'un moment ça ressemble à de l'acharnement. Et me dit que c'est pas vrai, vous faites tout le temps la même chose sur les articles concernant les titres asiatiques
    zekk posted the 08/17/2025 at 09:05 PM
    burningcrimson l'archanement est plus de ton côté non ? je pense qu'on ne s'est attaqué à personne à contrario de toi on est resté courtois.

    Je viens sur ces news parce que les jeux asiatiques m'intéressent, mais pour le moment je ne trouve ça pas dingue, niveau chinois.

    et si ça te fait chier, je n'en ai rien à cirer

    De plus tu nous attaques lui et moi, mais sur la majorité des articles de jeux chinois, tu vois les même commentaires, mais tu te braques que sur deux personnes...

    Je confirme l’acharnement est bel et bien chez toi
    51love posted the 08/17/2025 at 09:08 PM
    yanssou ce premier trailer ne le montre pas vraiment, mais si c'est comme Gujian 3, l'aspect narratif sera bien plus mis en avant, on etait vraiment dans un delire A-JRPG sauce Chinoise, c'était un peu le premier Final Fantasy en terme d'ambition.

    Et honnetement, je l'ai largement preferé a des jeux comme Tales of Arise (surtout l'ecriture, les personnages, l'univers mature et sombre), et je le mets un peu au dessus de FF16 (que j'ai apprecié) en global.

    Tu parles de ToA, ça a l'air quand meme d'etre un autre délire, plus dans le style DMC, comme Lost Soul Aside qui sort bientot mais qui semble un cran en dessous.

    Sur la vue de trailer je dirais comme toi, mais connaissant Gujian 3, ce nouvel opus ne devrait avoir rien a voir ni avec un DMC, ni un Souls.
    kalas28 posted the 08/17/2025 at 09:10 PM
    les mecs qui bavent h24 sur les jeux chinois ou coréens mais qui se masturbent sur les DA vu revu et à chier des jeux occidentaux ou jap c'est d'une hypocrisie sans limite
    yanssou posted the 08/17/2025 at 09:18 PM
    51love à voir donc ce qui l'a réellement dans le ventre. La DA est original en plus.
    zekk posted the 08/17/2025 at 09:22 PM
    kalas28 Question de gout... tu bavent dès que tu as l'occasion sur la DA japonaises, tu ne l'aimes plus pas de souci De mon côté, je ne vais pas te tacler sur ça...

    Moi désolé pour un nouvel acteur sur le marché, je trouve les DA trop communes et le gameplay trop souvent le même.

    Par contre, ils ont une maitrise technique, qui fait que je m'y intéresse et que je demande qu'à être agréablement surpris
    negan posted the 08/17/2025 at 09:39 PM
    burningcrimson "Et à chaque fois vous allez venir"

    Moi oui ( et tu va rien faire) après zekk fait ce qu'il veut.

    Il y a des nouveaux acteurs qui débarquent il sortent tous la même merde de DA et faudrait rien leurs dire ?

    On fait pas de cadeau aux studios historiques qui font pareil, c'est pas pour tailler des pipes a des mecs qui sont censé insufflé un truc nouveau .

    Les studios historique on l'excuse des années, les nouveaux venu non
    shambala93 posted the 08/17/2025 at 10:02 PM
    kalas28
    C’est parce que tu ne comprends rien et que tu n’as aucun goût avec tes gasha douteux.
    ouken posted the 08/17/2025 at 10:33 PM
    J'espère un jeu Mieux que le 3 que j'ai fini par abandonner tellement ennuyant
    51love posted the 08/17/2025 at 10:37 PM
    ouken tu te souviens jusqu'ou tu es allé? j'ai passé plus de 100h dessus, et j'avais pas vraiment ressenti de la lassitude de mon coté? enfin, rien qui m'a empeché d'aller au bout
    ouken posted the 08/17/2025 at 10:43 PM
    51love oui il village pas très beau avec du brouillard ... J'ai jouer quelque heure car la DA j'adore moi, je lui préfère faith of denshant que j'ai dévoré bet qui était encore plus beau , des vrais claque quand mes et les années son passé et tjr aussi beau j'avoue . J'espère un 4 plus rythmé pour moi .
    ouken posted the 08/17/2025 at 10:44 PM
    Je le relance demain si j'ai le temp je te dirais
