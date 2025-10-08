The Order 1886

Hello, tout est dans le titre ^^Quels sont le ou les jeux qui ne font pas l'unanimité, aussi bien par la presse que l'avis en général des joueurs, mais que vous appréciez particulièrement ?Pour ma part j'en citerais 3, ceux qui me viennent en tête tout de suite (mais la liste aurait pu être plus longue) :Ma première claque graphique a l'époque sur PS4. Un jeu que je trouve visuellement encore très impressionnant aujourd'hui alors qu'il a 10 ans, aussi bien par son aspect technique que son univers dans un Londres Victorien alternatif, qui a mes yeux avait beaucoup de potentiel. Alors oui, c'est très couloir avec du QTE, mais j'avais beaucoup aimé l'expérience a l'époque, le scénario était prenant, et l'aspect sonore n'était pas en reste. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une suite.Là encore, je regrette qu'il n'y ait pas eu de suite, car il y'avait du potentiel pour amélioré plein d'éléments de l'expérience initiale. Alors entendons nous bien, c'est clairement inférieur à la trilogie originale, aussi bien au niveau de l'intensité de l'histoire et que du casting de l'équipage, moins charismatique. Mais j'avais bien aimé que Andromeda parte sur un postulat différent, qui nous permette d'incarner un pionner à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil pour l'humanité. Les mondes sont immenses a explorer et le gameplay est à mes yeux le meilleur de la série. Dommage que certaines quêtes secondaires soient assez répétitives, ce qui ne m'a pas empêché de faire le jeu 2 fois.Je n'ai jamais réellement compris pourquoi cet opus a divisé, car hormis sa finition moins bonne que celle des jeux de Rocksteady, à mes yeux Origins fait les choses tout aussi bien, voir mieux sur certains points : Son scénario avec les 8 assassins avec des ennemis moins connus, prendre l'idée d'un Batman encore débutant vu comme une légende urbaine, l'ambiance de Noel, les combat de boss notamment celui contre Deathstroke ou encore les relations entre les personnages bien développés avec Alfred ou Gordon.Il est souvent boudé dans les collections ou les remasters, et c'est bien dommage !