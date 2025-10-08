profile
Ces jeux qui divisent mais que vous adorez...
Hello, tout est dans le titre ^^

Quels sont le ou les jeux qui ne font pas l'unanimité, aussi bien par la presse que l'avis en général des joueurs, mais que vous appréciez particulièrement ?

Pour ma part j'en citerais 3, ceux qui me viennent en tête tout de suite (mais la liste aurait pu être plus longue) :

The Order 1886



Ma première claque graphique a l'époque sur PS4. Un jeu que je trouve visuellement encore très impressionnant aujourd'hui alors qu'il a 10 ans, aussi bien par son aspect technique que son univers dans un Londres Victorien alternatif, qui a mes yeux avait beaucoup de potentiel. Alors oui, c'est très couloir avec du QTE, mais j'avais beaucoup aimé l'expérience a l'époque, le scénario était prenant, et l'aspect sonore n'était pas en reste. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une suite.

Mass Effect Andromeda



Là encore, je regrette qu'il n'y ait pas eu de suite, car il y'avait du potentiel pour amélioré plein d'éléments de l'expérience initiale. Alors entendons nous bien, c'est clairement inférieur à la trilogie originale, aussi bien au niveau de l'intensité de l'histoire et que du casting de l'équipage, moins charismatique. Mais j'avais bien aimé que Andromeda parte sur un postulat différent, qui nous permette d'incarner un pionner à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil pour l'humanité. Les mondes sont immenses a explorer et le gameplay est à mes yeux le meilleur de la série. Dommage que certaines quêtes secondaires soient assez répétitives, ce qui ne m'a pas empêché de faire le jeu 2 fois.

Batman Arkham Origins



Je n'ai jamais réellement compris pourquoi cet opus a divisé, car hormis sa finition moins bonne que celle des jeux de Rocksteady, à mes yeux Origins fait les choses tout aussi bien, voir mieux sur certains points : Son scénario avec les 8 assassins avec des ennemis moins connus, prendre l'idée d'un Batman encore débutant vu comme une légende urbaine, l'ambiance de Noel, les combat de boss notamment celui contre Deathstroke ou encore les relations entre les personnages bien développés avec Alfred ou Gordon.

Il est souvent boudé dans les collections ou les remasters, et c'est bien dommage !
    comments (17)
    ouroboros4 posted the 08/10/2025 at 03:40 PM
    Syphon Filter Oméga Strain.
    Loin de faire l'unanimité et pourtant j'ai adoré
    keiku posted the 08/10/2025 at 03:42 PM
    legend of foresia
    kidicarus posted the 08/10/2025 at 03:48 PM
    Terminator 2 jugement Day sur snes.
    zekk posted the 08/10/2025 at 03:51 PM
    Unlimited saga
    walterwhite posted the 08/10/2025 at 03:53 PM
    FF XVI
    dalbog posted the 08/10/2025 at 03:54 PM
    Final Fantasy 16
    Halo infinite
    The Last Guardian
    neelek posted the 08/10/2025 at 03:55 PM
    J'ai apprécié Mass Effect Andromeda mais je n'ai pas réussi à le finir (d'autres jeu plus intéressant ont accaparé tout mon temps).
    Pas fait Batman Arkham Origins tout comme The Order 1886, mais les 2 me donnent envie.
    Sinon pour moi, et pour n'en citer que 3, il y a :
    -Rage
    -Ghostwire Tokyo
    -Need for Speed The Run
    jf17 posted the 08/10/2025 at 04:04 PM
    Final fantasy 15 windows édition
    zboubi480 posted the 08/10/2025 at 04:05 PM
    The Callisto Protocol, Anthem et Quantum Break
    altendorf posted the 08/10/2025 at 04:05 PM
    FFXV, Knack, The Saboteur
    oniclem posted the 08/10/2025 at 04:21 PM
    The Medium
    The Last of Us 2
    Deadly Premonition

    et en bonus je dirais Wanted Dead qui est un pur plaisir coupable malgré ses défauts évidents...
    adamjensen posted the 08/10/2025 at 04:24 PM
    Red Dead Redemption 2
    Alpha Protocol
    Metaphor : Refantazio
    Final Fantasy 7 Remake et Rebirth
    Final Fantasy 8
    Like A Dragon 8 : Infinite Wealth
    Marvel's Spider-Man 2
    Elex 1 et 2
    Quantum Break
    Max Payne 3
    5120x2880 posted the 08/10/2025 at 04:37 PM
    Tenchu Z, meilleur Tenchu
    iglooo posted the 08/10/2025 at 04:41 PM
    Loaded (PS1) / MGSV / Death Stranding
    Dalbog TLG divise?
    dalbog posted the 08/10/2025 at 04:43 PM
    iglooo

    Il ne divise pas beaucoup mais il s'est tapé un 14/20 sur JVC...

    Je trouve que c'est un chef-d'œuvre et qu'il n'est pas assez reconnu à sa valeur.
    Je le place carrément au dessus de SOTC.
    iglooo posted the 08/10/2025 at 04:48 PM
    dalbog peut-être un fan de chien plutôt que de chat qui a fait le test. C'est pas aussi docile les (gros) félins.
    La fin est une merveille perso, juste pour elle tout est pardonné. Et cette verticalité... J'en avais les mains en sueur L'un des jeux les plus marquants de la dernière décennie, très clairement, malgré des défauts.
    geneon posted the 08/10/2025 at 04:51 PM
    The Order 1886 a 100% mais oui je dirais :

    Anthem, DriveClub, Killzone Shadow Fall
