Aujourd’hui, nous partageons des décisions qui auront un impact sur les collègues de toute notre organisation. Afin de positionner Gaming sur la voie d’un succès durable et de nous permettre de nous concentrer sur les domaines de croissance stratégiques, nous mettrons fin ou réduirons le travail dans certains domaines de l’entreprise et suivrons l’exemple de Microsoft en supprimant des couches de gestion afin d’accroître l’agilité et l’efficacité. Par respect pour les personnes touchées aujourd’hui, les détails des notifications d’aujourd’hui et des changements organisationnels seront communiqués par vos chefs d’équipe dans les jours à venir.



Je reconnais que ces changements interviennent à un moment où nous avons plus de joueurs, de jeux et d’heures de jeu que jamais auparavant. Notre plateforme, notre matériel et notre feuille de route n’ont jamais semblé aussi solides. Le succès que nous connaissons actuellement repose sur des décisions difficiles que nous avons prises précédemment. Nous devons faire des choix maintenant pour continuer à réussir dans les années à venir et un élément clé de cette stratégie est la discipline qui consiste à donner la priorité aux opportunités les plus fortes. Nous protégerons ce qui est en plein essor et concentrerons nos efforts sur les domaines présentant le plus grand potentiel, tout en répondant aux attentes de la société à l’égard de notre activité. Cette approche ciblée signifie que nous pouvons offrir des jeux et des expériences exceptionnels aux joueurs pour les générations à venir.



Il est essentiel de hiérarchiser nos possibilités, mais cela ne diminue en rien l’importance de ce moment. Pour dire les choses simplement, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui sans le temps, l’énergie et la créativité de ceux dont le rôle est affecté. Ces décisions ne sont pas le reflet du talent, de la créativité et du dévouement des personnes concernées. Notre élan n’est pas accidentel, il est le résultat d’années d’efforts dévoués de la part de nos équipes.



Les ressources humaines travaillent directement avec les employés concernés pour leur fournir des indemnités de départ (en accord avec les lois locales), y compris un salaire, une couverture médicale et des ressources pour les aider dans leur transition. Les employés dont les fonctions ont été supprimées sont encouragés à explorer les postes vacants au sein de Microsoft Gaming, où leurs candidatures seront examinées en priorité.



Merci à tous ceux qui ont façonné notre culture, nos produits et notre communauté. Nous irons de l’avant avec une profonde reconnaissance et un grand respect pour tous ceux qui ont contribué à cette aventure.

Satoru Iwata



si nous réduisons le nombre d’employés pour obtenir de meilleurs résultats financiers à court terme, le moral des employés diminuera, et je doute sincèrement que des employés qui craignent d’être licenciés soient en mesure de développer des logiciels susceptibles d’impressionner les gens du monde entier.



Il avait mis en place des rencontres individuelles avec chacun de ses salariés tous les six mois, "J’ai fait quantité de découvertes au cours de ces échanges, et je me suis rendu compte que c’était une pratique à placer en haut de ma liste des priorités"

L'insécurité de l'exploit (Phil Spencer) Vs la sécurité de l'emploi (Satoru Iwata).