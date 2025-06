... Elle adore Mario Kart World ! Elle voulait tester la Switch 2, je lui ai prêté ma console et...2 heures après elle est revenue me voir en me disant "désolé il n'y a plus de batterie" ah ah ah ! Elle adore l'Open World, y faire les petits défis et l'ambiance sonore (faut dire que les musiques jazzy sont masterclass) et l'univers de façon général.Parfois, je me dis qu'ici, beaucoup oublient que le jeu vidéo, c'est une chose convivial, tous les jeux n'ont pas besoin d'être des souls like et il en faut pour tous - y compris les plus jeunes, les enfants ou les neophytes.Vraiment, big up à Nintendo, c'est la première fois depuis longtemps que je vois ma mère se passionner pour un jeu. Je crois que le dernier, c'était Candy CrushJe crois que j'ai trouvé son prochain cadeau du coup ^^ !