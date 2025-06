+ Points positifs :



❥ L’OS est sobre et rapide : enfin un menu fluide, même dans l’eShop.

❥ Les dernières mises à jour rendent les jeux dématérialisés plus visibles. (mais on attend toujours un sous-menu plus clair dédié aux téléchargements en cours, svp.)

❥ Qualité premium des matériaux, ça se sent dès qu’on la prend en main.

❥ Socle amélioré, dans la continuité de la Switch OLED.

❥ Bonne qualité d’écran + Grande dalle (pour du LCD certains diront / ma Rog Ally Z1 Extrême m’avait déjà prouvé que c’était possible).

❥ Système magnétique des Joy-Con : rassurant et qualitatif (solide).

❥ Le nouveau mode souris (à approfondir en jeux, mais prometteur).

❥ Son amélioré, et compatibilité 5.1 au rendez-vous.

❥ Le Bluetooth fonctionne très bien, avec en plus la compatibilité des accessoires hors Nintendo (clavier, souris, etc).

❥ Chargeur USB-C plus compact et avec câble séparé : vraiment appréciable pour les nomades.



- Points négatifs :



✧ La batterie, sans surprise, est une régression.

Pour une console qui ne fait "que" tourner son OS (ce n’est pas un PC…), on aurait espéré bien mieux. De plus pas de recharge rapide, c’est un vrai souci vu la faible autonomie.

✧ La prise en main est étonnamment médiocre malgré la bonne répartition du poids. Pas de grip, se faisant une console trop plate, presque tranchante dans les paumes dans certaines positions. Franchement, pour un usage portable, on est pas vraiment dans le plus optimum sur ce point.

✧ Les joysticks n’ont pas évolué. Toujours aussi peu ergonomiques, glissants… une vraie déception (pas de croix directionnelle).

✧ L’écran est trop brillant — Un traitement anti-reflets, c’est pour quand ?

✧ Le dock en plastique : ok, il est mieux conçu, nottament pour ranger les câbles, mais… Ça fait toujours un peu trop cheap à mon goût, puis ce logo "2" c’est vraimebt peu fin… On est loin du côté premium sur cet élément la. Vivement les éditions collector…

✧ De petits bonus dans la boîte aurait été sympa, genre une protection d’écran (écologie, réduction des coûts, tout ça).

✧ Téléchargement affreusement long de mon côté (est-ce le cas pour vous également ?)



(Petit bémol perso : je ne suis pas fan des couleurs rouge et bleu sous les joysticks. Je pense qu’il y avait mieux à faire, même si je comprends le choix marketing de rester cohérent avec les couleurs de la Switch 1.)

‣ Nintendo Switch PRO ou Nouvelle GEN ?

On a déjà beaucoup débattu de l’appellation "PRO", qui est censée marquer une vraie nouvelle génération. Comme le concept Switch chez Nintendo, on est à mon sens encore une fois dans un modèle hybride. Je l'ai entre les mains, est ce que je ressens c'est qu'on est à mi-chemin entre une Switch Pro et une vraie nouvelle génération comme on peut l’entendre communément. Elle a tout d’une Switch premium ++, plus que d’une vraie gen 2. Sauf, que le plus essentiel… les nouveaux jeux Nintendo eux sortiront et ne tourneront que sur elle (même si on peut discuter sur le faits que les premiers jeux avec quelques conseils techniques auraient pu tourner sur les autres switchs, il est évident que vu l’écart de puissance, ce ne sera plus le cas à terme. Et c’est la où se joue le vrai changement de génération (les jeux).

‣ Bon et alors ?

Au final, c’est un peu comme ce que fait Apple avec ses iPhones : des évolutions en continu, génération après génération tout en gardant la même structure de base — Pourquoi pas, après tout ?



Ce qui aurait tendant à me déranger le plus, c’est le système de "pass graphiques" (payants ou bloqués derrière des options), qui forcent encore une fois ceux qui ont moins de moyens à faire des concessions. Pas top, surtout quand Nintendo se présente comme la marque accessible et familiale par excellence au travers de son marketing.



> Les points majeurs à absolument corriger (sûrement dans une V2 ?), seraient :

* L’optimisation de la batterie

* La recharge rapide

* Peut-être même l’effet Hall sur les sticks ?

* Ergonomie au niveau des pommes de mains et des sticks

(mais ça sera sans doute sur un réel nouveau modèle).

‣ À venir...

Pour le reste, je prépare d’ores et déjà une vidéo plus complète à venir, avec des comparaisons face à la ROG Ally Z1 Extreme, aux anciennes Switch, et même une petite discussion sur la disparition des vraies consoles portables. En parallèle, j'ai chargé une tonnes de jeux de l’ancienne génération sur la nouvelle Switch, pour pouvoir tester ça pendant mes vols aller/retour du Japon et ainsi vous faire une review complète dès mon retour.



Alors, en l’état,(chacun jugera selon ses priorités et son point de vue sur la question), la console amélioredepuis longtemps.Elle surpasse clairement les anciens modèles sur de nombreux d’aspects.Pour un prochain modèle, je suis pas certains que l’soit une obligation, même si ça parait forcément hautement possible (le gain de consommation se fait sur les noirs et pas sur le reste des plages par ailleurs). Ce que j’attends vraiment perso, c’est avant tout une, un système de recharge rapide/hybride et un dock plus complet, plus qualitatif, qui soit à la hauteur du reste.