ps: j'ai fait en sorte que vous puissiez généré les sous-titres que vous voulez / la langue de votre choix.

Alors, si tout ça ça vous donne pas envie d'un Day-One à 80 balles, on n'y comprends plus rien nous les gamers *humour*

Pour sortir un peu du sujet des prix et de la technique, concentrons-nous un peu (si ça vous intéresse), sur le gameplay de ce tout nouveauet sesVoici donc une vidéo deque j'ai compilé et monté aujourd'hui (quand j'ai eu trouvé le temps entre mes commentaires vindicatifs sur la politique de Nintendo et ma sieste crapuleuse sur un transat en pleins soleil accompagné de mon Coca 15 balles, avec supplément rhume ajouté en scred pour oublier le prix de l'ethereum), qui résume une bonne partie des découvertes faites jusqu'à maintenant. J'ai essayé de fluidifié et n'ai laissé que du Gameplay tout en ayant la review de IGN en fond monté par dessus (avec en petit bonus de fin de vidéo la soundtrack / musique main-theme du jeu).En tout cas, techniquement ça parait pas foufou niveau esthétique (en tout cas sur le gap comparatif avec le précédent), mais par contre sur le reste il y a l'air d'avoir eu du vrai travail et les animations sont également très bonnes (pensez que c'est open world online, donc ça demande beaucoup plus de ressources).