ps: 8e environ sur le store chilien, mexicain ou colombien( (15e france) -

un peu plus sur steam avec un dix pour cent de reduc pour la sortie tout de même.

Le jeu vient "tout juste" de sortir et j'ai donc pu lancer cette experience "" sur la Nintendo Switch (accompagné de mon petit acolyte). Alors perso je ne me suis pas laissé berner par les trailers qui pouvait nous laisser imaginer l'inespérable (pour un petit jeu indépendant) - du genre imaginer un sousmix. Mais du coup si on s'est à quoi s'attendre, c'est franchement un jeu avec une D.A très inspirée et qui si on s'y laisse porter est une véritable bouffée d'air frais relax et immersive (quel soundtrack les amis !). Il y a deux trois trucs à redire tout de même, que ce soit sur les puzzles ou quelques phases poussives (ennemies entre-autres - les BOMBES, c'est non), mais pour tout ce qui est phase onirique c'est vraiment sensas !Je vous laisse découvrir ça ci-dessus dans une vidéo découverte avancé et une analyse plus étayé.Je ferais prochainement un article plus complet sur le jeu, ça laissera aussi le temps de voir si y a des patchs de mise à jours (pour le framerate notamment).