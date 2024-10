La Carte du jeu

: Un style visuel unique, mêlant chibi et direction artistique au style coloré et enchanteurs.(petits problème de framerate, une fois de plus): Une bande-son orchestrale immersive inspirée des grands classiques de la saga.(semble tout de même moins marquante que pour son prédécesseur): Des environnements variés, allant des forêts mystiques aux temples perdus dans le temps.(le retour des temples comme on les aime, mais avec une toute nouvelles approche dû au gameplay): Manipulez le temps, l'espace et la matière avec les pouvoirs des Tris.(plusieurs approches pour chaque situation): Chaque faille est protégée par un gardien, testant à la fois vos capacités de combat et de résolution d'énigmes.(de bonnes surprises): Débloquez des compétences et renforcez vos pouvoirs en récoltant des reliques anciennes disséminées à travers le monde.(pouvoir évolutif en somme et système de récompenses)(dévoilé) :