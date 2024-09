Mais qu’est-ce donc exactement le Sparklite

« Il s'agit de la force vitale de la planète et ses habitants ont appris à la canaliser en toute sécurité. Le minerai scintillant bleu peut être récolté grâce à une source d'énergie rechargeable de faible niveau. Sinon, pour les plus courageux et les plus avides, il peut être consumé pour obtenir une surcharge d'énergie qui n'est pas sans conséquence grave. Le "Baron" autoproclamé de Geodia a pour but d'extraire le noyau de Sparklite de la planète pour servir ses propres intérêts. Prélevant de la Sparklite en grandes quantités, le Baron reconditionne ensuite le matériau pour alimenter ses puissantes machines de guerre. Cependant, la pollution engendrée par la consommation de Sparklite a altéré le monde. Les animaux sont devenus des monstres violents, et l'environnement dépérit. ». »