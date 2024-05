[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!







⌁ Going Under - Nintendo Switch

⌁ Ce Roguelike est Déjanté !







« La maj "Working from Home" inclut un double Maléfique de Jackie. »



. »

‣ À savoir : Going Under est un jeu que j'ai découvert il y a environ déjà un an, je le remet en avant (à l'occasion de promotions en cours, notamment sur Humble Bundle et la sortie du nouveau jeu du studio : Another Crab's Treasure), car je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'oeil, surtout dans le marché du Roguelike très fournis où il fait figure d'atypique et d'un vrai vent de fraicheur.



Munissez-vous de votre Clavier,

Grosse glissade dans le tuyau ; et, c'est partis !







▸ lien direct de la vidéo en 1080p/60fps





[Gameplay] Découverte sur Nintendo Switch (+ Mon AVIS !) :

‣ Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / Peut-être l’avez déjà essayé ?

___________________________________________



␥ Going Under - infos+

____________________________________________

☞ L'expérience comme gratification

: Au cours de votre exploration, vous trouverez de puissantes compétences qui modifieront votre façon de jouer. Apprenez-les dans le Café pour qu'elles apparaissent lors de vos prochaines parties. Utilisez souvent une compétence pour lui accorder une « promotion » et pouvoir commencer vos expéditions avec. Combinez une multitude de compétences pour créer d'incroyables synergies, et vous ferez le ménage en un rien de temps.





☞ De nombreux personnages

: Accomplissez des tâches pour vos collègues afin de sympathiser avec eux et débloquez leurs bonus uniques. Apprenez-en davantage sur Neo-Cascadia, les origines de Fizzle et la façon dont l'empire de la livraison par drone du nom de Cubicle est parvenu à dominer la ville. Pourrez-vous empêcher votre entreprise et vous-même de disparaître à jamais ?



☞ Flexibilité des combats : Dans les donjons de Going Under, tout ou presque peut servir d'arme : des ordinateurs portables aux balais, en passant par des traversins. Vous pouvez également trouver de véritables armes, mais elles peuvent se briser à tout moment si vous ne faites pas attention. Jouer prudemment et choisir l'arme adaptée à la situation sont des prérequis si vous voulez sortir votre stage en vie.



☞ Des boss horribles : Et dire que vous pensiez que votre boss était un monstre. Au fin fond des donjons rôdent les fondateurs des start-up maudites, qui s'enrichissent sur leurs investissements pendant que leurs employées se battent entre eux. Éliminez-les et retournez à la surface avec leurs reliques enchantées pour renforcer l'entreprise pour laquelle vous travaillez.



☞ Éditeur & Développeurs : Team 17 /

Aggro Crab Games (Another Crab's Treasure - Subway Midgnight)







‣ Dans le Humble Bundle du mois "Fungeon Crawlers" au premier pallier

vous aurez notamment Going Under d'inclus :





‣ Going Under est disponible, depuis le 23 septembre 2020,

sur : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

[ Metascore : 81 / Users : 7.6 ]







« Innovant & Ultra-Satisfaisant ! »

☞ Gameplay/Découverte , par ici ! ► Le prix digital varie entre 5 et 10e‣ Dans ledu mois "" au premier palliervous aurez notamment Going Under d'inclus : Lien est disponible, depuis le 23 septembre 2020,sur : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows: 81 /: 7.6 ]

Dans cette aventure, nous rejoignons une start-up promouvant une boisson gazeuse appelée Fizzle. À peine sommes-nous arrivé, que nous voilà embarqué de force dans une étrange chasse aux... Armées de claviers d'ordinateurs, plots, ballon de yoga, corbeille à papiers, cactus, peau de bananes et objets du quotidien en tout genre à la découverte de ces sous-terrains bien mystérieux...Percer à jour les véritables vrais motivations de notre étrange employeur, sortir avec un slim, investire dans de la crypto-monnaie ou même embaucher notre propre gobelin indépendant sont autant de choses (et bien plus encore) que nous pourrons faire en parallèles de nos missions.Dansest un Roguelike typesatirique, dans lequel vous explorez les ruines maudites d'anciennes start-up spécialisées dans les nouvelles technologies. Incarnez un stagiaire non payé vivant dans la ville dystopique de Neo-Cascadia, et servez-vous des ordures de bureau comme d'armes afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux, générés procéduralement, sous le site de votre entreprise.