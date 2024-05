[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!







« Utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles . » . »

‣ À savoir : Pour cette découverte nous découvrons seulement les tout premiers tableaux du jeu, ainsi que ce que propose son gameplay; cependant, restez bien jusqu’à la fin car je vous ai concocté un petit bonus qui vous en montre beaucoup plus !



Munissez-vous de votre Grinder,

restez concentré ; et, à l’abordage ! ☠︎







▸ lien direct de la vidéo en 1080p/60fps [ ⌁ Gameplay ] Découverte ! sur Nintendo Switch (+ Mon AVIS) :



‣ Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / Peut-être l’avez déjà essayé ?

␥ Pepper Grinder

☞ Gameplay coriace

: Traversez un monde animé et coloré avec des mouvements précis, une mécanique de forage fluide et des sauts improbables.



☞ Forage fort agile

: Frayez-vous un chemin avec Grinder et trouvez de nouveaux forets afin de semer le chaos et de résoudre d'ingénieux casse-tête.



☞ Ramassez-les tous !

: Collectionnez des joyaux et d’autres trésors lors de vos aventures, puis échangez-les dans des boutiques pour améliorer Pepper, ouvrir de nouveaux itinéraires sur la carte et mettre la main sur des stickers pour votre album.



☞ Durée de vie : Environ 3/4/5 heures en fonction de votre expérience de jeu (et bien plus pour tout compléter et faire un 100 pour cent).



☞ Démo : Versions d'essais disponibles sur les plateformes en lignes (et ce gratuitement).



☞ Éditeur & Développeurs : édition Devolver Digital / développement Ahr Ech, MP2 Games (Mighty goose).



► Le prix digital varie entre 10 et 15e (pas encore de version boite).







‣ Pepper Grinder est disponible, depuis le 28 Mars 2024,

sur : Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, macOS

[ Metascore : 80 / Users : 8.0 ]





« road-trip et crafting »

passionnée de prospection, équipé de notre foreuse surpuissante "Grinder", nous allons explorer des environnements complexes en creusant terrain sablonneux et rocailleux, naviguer sur et sous l'eau, ainsi que contrôler des machines pour résoudre des énigmes... Quelconques ennemis qui se dressera entre nous et la fortuneDansle gameplay consiste à utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles (sable, argile), résoudre des énigmes et vaincre les ennemis dans des décors 2D, à défilement horizontal. Le Grinder fonctionne comme un outil polyvalent qui permet au joueur de percer le terrain, révélant des zones cachées et des raccourcis8. Pepper a la capacité de se propulser dans les airs à l'aide de Grinder, créant ainsi des figures aériennes uniques. Le jeu propose une combinaison de plates-formes, de combat et de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte.