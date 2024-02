[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!







« Trouvez des ressources, chargez votre fidèle break

et roulez à tombeau ouvert pour survivre à chaque run.. » . »

‣ À savoir : la découverte a était effectué sur une version pre-release, le jeu est bien plus stable et mieux optimisé depuis sa sortie.

‣ Dans cette vidéo découverte,

Nous explorerons la zone, découvrirons quelques secret tout en expérimentant le gameplay et en s’immergeant dans cette ambiance road trip sous fond d’apocalypse…



☞ Conduisez Votre Destin :

Votre compagnon dans cette aventure imprévisible ? Votre voiture. Dans un environnement où la survie est primordiale, votre fidèle break devient bien plus qu'un simple moyen de transport. Personnalisez-le, améliorez-le, et adaptez-le pour affronter les défis mortels de la Zone. Collectez des ressources, testez différents mods et pièces pour vous frayer un chemin avec style à travers ce monde hostile.



☞ Explorez l'Inconnu & Survie :

Dans Pacific Drive, chaque excursion est une plongée dans l'inconnu. Affrontez des périls étranges dans un monde en constante évolution Votre break et vous êtes confrontés à un monde impitoyable. Des tempêtes dévastatrices aux forces surnaturelles, votre capacité à survivre dépend de la robustesse de votre véhicule.



☞ Une Bande-Son Captivante :

L'immersion dans l'univers de Pacific Drive est renforcée par une bande-son signée Wilbert Roget, II. Plus de 20 morceaux sous licence viennent compléter l'atmosphère unique du jeu, créant une expérience auditive inoubliable.



☞ Risquez Tout pour Réussir :

Pacific Drive n'est pas pour les âmes timides. Chaque excursion est une opportunité de collecter des ressources, de découvrir des objets fascinants, mais aussi de relever des défis toujours plus grands. Rappelez-vous la règle d'or de la Zone : "qui ne risque rien n'a rien". Certains matériaux ne peuvent être trouvés que dans les endroits les plus dangereux.





‣ Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / Peut-être l’avez déjà essayé ? ?





‣ Pacific Drive est disponible, depuis le 22 février 2024,

sur Windows et PS5

[ Metascore : 82 / Users : 9.3 ]



