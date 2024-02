‣ À savoir : cette découverte ne concerne que le tout début d'aventure pour vous donner un apercu de ce que propose le jeu qui a par la suite de l'aventure des mécanismes plus poussés, comme une mécanique de boucle unique qui vous permettra de revenir à des instants clés de l'histoire pour mieux en démêler les secrets et débloquer différentes zones de l'environnement (nouvelles capacités ect.).

‣ Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / Peut-être avez-vous essayé la démo (gratuite) ?

␥ Ultros ,



☞ Genre et Développement : Ultros est ce qu'on appel communément un Metroid-Vania développé par Hadoque et publié par Kepler Interactive, offrant une expérience immersive mêlant exploration et combat dans un univers spatial captivant.



☞ Conception Artistique : L'artiste Niklas Åkerblad a cherché à créer un monde cohérent, influencé par des références telles que Cthulhu de Lovecraft et les thèmes écologiques de Nausicaä de la Vallée du Vent, visant à susciter terreur et émerveillement.



☞ Inspiration Musicale : Le compositeur Oscar Rydelius a enregistré des instruments indigènes et des sons ambiants au Pérou, ajoutant une dimension sonore unique au jeu et renforçant l'atmosphère immersive.



☞ Scénario et Objectif : Les joueurs incarnent un voyageur spatial sur un vaisseau extraterrestre, le Sarcophage, cherchant à empêcher le démon nommé Ultros de se réveiller, dévoilant un récit captivant.



☞ Mécaniques de Combat : Les joueurs disposent de divers types d'attaques, et la précision dans les combats contre des boss, associée à des compétences avancées, débloque des bonus puissants, encourageant une approche stratégique.



☞ Environnement Interactif : Le vaisseau est envahi par la végétation et habité par divers extraterrestres. L'interaction avec eux offre des récompenses, notamment des graines pouvant devenir des plantes comestibles, ajoutant une dimension de survie au jeu.



☞ Boucle Temporelle et Évolution : Le jeu intègre une boucle temporelle, influant sur le monde et les compétences des joueurs. Les choix passés affectent le présent, ouvrant des zones inaccessibles et offrant une expérience de jeu dynamique. La mort ramène les joueurs à leur dernier point de sauvegarde, mais la boucle temporelle offre des opportunités d'apprentissage et d'amélioration.



acheter