‣ À savoir : la découverte a lieu sur Nintendo Switch mais le jeu existe sur d'autres plateformes : Xbox Series X/S / Xbox One / PC. Depuis que cette vidéo a était tourné, de nouvelles mise à jours ont étaient mises en ligne gratuitement.



« Les années passent, mais la passion du jeu vidéo demeure au plus profond fond de nous,

et Cassette Beasts nous rappelle pourquoi. » . »

‣ Dans cette vidéo de gameplay-découverte ␥ ,

nous explorerons chaque aspect du jeu dans son introduction, de son gameplay (innovant pour le genre), à sa direction artistique léché. Attachez vos ceintures, ajustez vos casques, et plongeons ensemble dans l'extraordinaire monde de Cassette Beasts ! ►II







lien direct de la vidéo en 1080p/60fps ⌁ Gameplay Découverte ! Nintendo Switch (+ mon avis à chaud)





PS : ceux qui ont aimés Pokémon N&B devraient très fortement y adhérer.













‣ Avez-vous déjà entendu parler du jeu ? / L'avez-vous déjà essayé ?

␥ Cassette Beasts ,

est ce qu'on appel communément un Pokémon-Like en pixel art.



☞ Développeurs Passionnés (Bytten Studio) : L'équipe de développement, imprégnée d'une passion pour les jeux classiques, a conçu Cassette Beasts comme un hommage aux titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo..



☞ Concept Unique : Cassette Beasts propose un concept novateur où les cassettes ne sont pas simplement des objets du passé, mais des entités vivantes dotées de pouvoirs extraordinaires.



☞ Aventures à Travers les Cassettes : Les joueurs seront immergés dans un monde fantastique où les cassettes deviennent des portails vers des mondes et des aventures inexplorés.



☞ Mécanique de Capture : La mécanique centrale du jeu repose sur la capture (enregistrement) et l'utilisation stratégique de créatures issues des cassettes, ajoutant une dimension tactique au gameplay.







☞ Nostalgie Bien Rétro : Le jeu embrasse la nostalgie des années 80/90, offrant une esthétique rétro tout en incorporant des éléments de design modernes pour satisfaire les joueurs d'aujourd'hui.



☞ Graphismes en Pixel Art : Le jeu adopte un style visuel pixel art, rappelant les jours glorieux des consoles rétro, tout en bénéficiant des avancées techniques actuelles pour des graphismes plus détaillés.



☞ Exploration & Découverte : Les joueurs pourront explorer un monde vaste et varié, chaque cassette ouvrant la porte à des environnements uniques, des donjons mystérieux aux vastes étendues sauvages.



☞ Personnalisation des Créatures : En plus de capturer des créatures, les joueurs pourront les personnaliser en fonction de leur style de jeu, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur et de stratégie.



☞ Histoire Captivante : Cassette Beasts promet une histoire captivante qui se dévoile au fur et à mesure de l'aventure, mêlant moments épiques, mystères intrigants et surprenants, avec quelques touches d'humour bien dosé.



☞ Bande Sonore de Qualité : Une bande sonore soigneusement composée accompagnera les joueurs tout au long de leur périple, renforçant l'atmosphère immersive du jeu. (très homogène est surprenamment excellente de prime à bords)



☞ Compatibilité Multijoueurs : Cassette Beasts propose également des fonctionnalités multijoueurs, permettant aux amis de collaborer ou de s'affronter dans ce monde riche en surprises. (je prévois de tester ça un jour)



☞ Engagement Continu (MAJ) : Les développeurs ont exprimé leur engagement envers la communauté, avec des mises à jour régulières et l'écoute attentive des retours des joueurs pour améliorer constamment l'expérience de jeu. Un énorme point fort !









‣ Casette Beasts est disponible, depuis le April 26, 2023

sur NSwitch, Xbox & PC

[ Metascore : 83 / Users : 8.3 ]



► Pour acheter le jeu il vous faudra pour le moment passer sur les différents stores en ligne

Steam

(j'imagine des versions boites limitées qui sortiront dans le temps)







« vous allez sûrement devenir accro à ce jeu »

...☕︎, assis sur le sol de votre chambre, le doux cliquetis d'une cassette que vous insérez dans votre console rétro. C'est cette, cette essence du jeu à l'ancienne que Cassette Beasts réussit à capturer de manière remarquable. Développé par une équipe passionnée qui semble avoir puisé dans⚛︎ même des classiques du genre, le jeu nous transporte dans un monde où les cassettes ne sont pas seulement des objets du passé, mais des portails vers des aventures extraordinaires à venir.❥ Ahhhh, les... Une passion qui, au fil des décennies, a su évoluer et se réinventer, offrant à chaque génération de nouvelles expériences, de nouveaux mondes à explorer, et surtout,qui restent à jamais❤︎.Après plus de trois décennies à explorer le paysage vidéoludique, j'ai vu émerger des tas deet de polygones ❖, des consoles de toutes sortes... Aujourd'hui, je suis ravi de partager mon engouement pourqui fusionne habilement nostalgie et une certaine touche de modernité tout en conservant non sans délicatesse l'essence du rétro avec brio ! ✓ En tant que joueur chevronné, en vérité, je suis en quête constante de ce mélange unique deet. Avant toute chose, je recherchedans l'univers du jeu-vidéo, cette sensation enivrante qui transcende l'écran pour nous transporter ailleurs.. Cassette Beasts nous promet cette alchimie délicate, offrant une approche un brin "novateur" pour le jeu de capture de monstres et une direction artistique homogène qui se veut captivante.