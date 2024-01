⌁ PALWORLD - Asus Rog Ally Z1 ⌁ Une Excellente Surprise !

・ Palworld, est le tout nouveau jeu PHÉNOMÈNE ! Conspué par certains pour d'éventuel plagiat, vanté par d'autres pour ses mécaniques et ses graphismes... Quel est donc ce jeu qui bas tout les records de ventes en ligne ?

☞ Palworld est un jeu de survie action-aventure, rpg open-world, farming de monstres (entres-autres) du studio japonais Pocket Pair.



☞ Le jeu se déroule dans un monde ouvert peuplé de créatures ressemblant à des (poké...) animaux connues sous le nom de « Pals » / Plus de 100 Pals actuellement disponible à la capture avec des "Sphère de Pals" (Pokéball).



☞ Les Pals peuvent également être achetés sur le marché noir via des PNJ ou échangés avec d'autres joueurs.



☞ Palworld peut être joué en solo, en en coopération et également en ligne jusqu'à 32 joueurs par serveur.



☞ Le principe du jeu, qui consiste à utiliser des armes aux poings, à feu et/ou à équiper à des Pals pour combattre. Les joueurs peuvent combattre et capturer ces Pals (et pas que...) afin de les utiliser pour la construction/gestion de bases, se déplacer ou encore combattre des ennemis.



☞ Les joueurs contrôlent un avatar personnalisé dans le but d'explorer les îles Palpagos en monde ouvert et de découvrir leurs secrets. Très semblable à d’autres jeux de survie (melting pot des jeux les plus en vogues), les joueurs doivent gérer leur niveau de faim, fabriquer des outils de base, rassembler des matériaux et construire des bases qui servent également de points de déplacement rapides. Il est possible de déverrouiller des technologies via un arbre technologique permettant au joueur de fabriquer et d'utiliser de nouvelles armes, structures et décorations.



☞ Le jeu présente plusieurs factions antagonistes, chacune dotée d'une identité distincte. Parmi elles, on trouve un syndicat du crime organisé, un mouvement de libération appelé Pal, et une force de défense insulaire de type policier. Les puissants entraîneurs Pal, résidant dans les tours à travers les îles, agissent comme les principaux combats de Boss du jeu.



☞ Les factions se matérialisent sous la forme de PNJ humains, qui apparaissent de manière occasionnelle dans le monde du jeu. Ils peuvent être rencontrés en patrouille ou engagés dans des combats, et ils sont tous hostiles envers le joueur, prêts à se battre avec des armes.



☞ Un élément clé du gameplay est le système de niveaux de recherche. Ce dernier augmente lorsque le joueur commet un crime, généralement dirigé contre des humains, comme une agression. En conséquence, d'autres PNJ humains deviennent hostiles envers le joueur, et des soldats des forces de défense sont déployés pour l'attaquer. Ce cycle persiste jusqu'à ce que le joueur soit tué ou parvienne à échapper à ses poursuivants. Cette mécanique ajoute une dimension de conséquences dynamiques aux actions du joueur dans le monde du jeu.



☞ Palworld est développé et publié par Pocket Pair, une société indépendante basée à Shinagawa, Tokyo. Il s'agit de leur deuxième projet de jeu de survie en monde ouvert en accès anticipé (après Craftopia). Il se sont inspirés des mécanismes de jeu qui rappellent Minecraft, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ARK ect. tout en incorporant des mécanismes de collecte de créatures popularisés par la franchise Pokémon (Legends Arceus en tête).



☞ L'équipe Pocket Pair affirme que Pokémon n'était pas l'une de leurs principales inspirations (Ça devait être au début alors, parce que...). Selon le PDG Takuro Mizobe, le concept de Palworld est basé sur Ark: Survival Evolved, qui avait également des compagnons monstres comme des dinosaures. Les mécanismes de survie et les tâches du jeu ont été inspirés par Rust, tandis que la série Dragon Quest a influencé la conception des créatures.



☞ Au début du développement, il a été décidé de changer le moteur du jeu, Unity, qui alimentait tous les projets précédents de Pocket Pair, vers l'Unreal Engine. Le budget du jeu dépassait le milliard de yens et l'entreprise a embauché plus de 40 employés supplémentaires par la suite.



☞ Le jeu avait été révélé le 5 juin 2021.



☞ Pour les prochaines mises à jour, les fonctionnalités prévues incluent des modes PvP, des raids de guilde et le commerce de Pals entre serveurs.



☞ Depuis sa sortie, de nombreuses personnes critiques le jeu pour ses créatures qui semblent plagier pour certaines d'entres-elles des Pokémon de Nintendo. Le jeu Palword est accusé notamment d'avoir calquer certaines de ses créatures sur les modèles 3D de Pokémon existants, bien que le créateur, Takuro Mizobe, réfute totalement ces affirmations.



