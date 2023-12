⌁ Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres - Nintendo Switch ⌁ Fusionnez-les Tous !

lien direct de la vidéo en 1080p/60fps

‣ Avez-vous acheter le jeu ? (nombrtes d'exemplaires très limitée en physique...)

Ou peut-être vous avez testé la démo ? Que pensez vous de ce nouveau DQ Monsters ?

Le prince des ombres, est un jeu vidéo de rôle développé par Tose et publié par Square Enix exclusivement pour la Nintendo Switch. Il s'agit du septième jeu de la série Dragon Quest Monsters, le dernier en date était Dragon Quest Monsters : Joker 3 (jamais sortie hors japon), le dernier sortie en occident était Joker 2 en 2011.



L’histoire suit le voyage de Psaro, un prince mi-humain mi-monstre. Psaro a défié son père, le cruel roi monstre et dirigeant de Nadiria, Randolfo le Tyran. En guise de punition pour son défi, Randolfo maudit Psaro, le rendant incapable de nuire à aucun monstre, avant de l'exiler en Terrestrie. Désireux de se venger, Psaro jure de lever la malédiction, de retourner à Nadiria et d'usurper Randolfo. Réfugié dans le village humain de Rosehill, Psaro trouve une faille dans son incapacité à nuire aux monstres dans l'art de la lutte contre les monstres.



En devenant un maître des monstres, Psaro peut demander à ses alliés de vaincre des monstres à sa place, contournant ainsi sa malédiction. Bientôt il rencontre une elfe fugitive, qu'il nomme Rose, car elle n'a pas de nom. Elle accompagne Psaro et lui permet d'entrer à Nadiria grâce à sa magie elfique unique.



☞ Un des intérêts de l''intrigue du jeu est qu'il sert à la fois de préquelle et de préparation aux événements de Dragon Quest IV, les intrigues des deux jeux se chevauchant par endroits.



