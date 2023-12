⌁ Final Fantasy VII : Crisis Core Reunion - Nintendo Switch ⌁

Crisis Core, est une préquelle à Final Fantasy VII, et constitue le quatrième opus de la Compilation of Final Fantasy VII. Il s'agit du premier épisode de la série à être développé originellement sur PSP, avant d'avoir une re-sortie sur PS4/PS5/Xbox Series/PC et Nintendo Switch, remaster ajoutant le sous titre : Réunion.



L'histoire se déroule 5 ans avant Final Fantasy VII et met en scène Zack, Aerith, Cloud, Tifa (qui aura un rôle extrêmement secondaire), Yuffie apparaitra subrepticement également, Sephiroth, Angeal, Tseng et Cissnei (des Turks, membres de la Shinra) et Genesis.



Le système de combat est basé sur de l'action en temps réel, toutefois une roue comparable à celles des machines à sous tourne pendant les combats. Elle permet ainsi au personnage de bénéficier d'effets magiques liés à ses attaques, sa défense et sa magie. Le joueur peut également charger jusqu'à 6 matérias, reprenant ainsi le système de Final Fantasy VII.

Elle lui permet aussi, si les bonnes conditions sont réunies, d'utiliser des attaques spéciales sous le nom de Limit Breaks.



☞ Les ajouts notable :

+ Un gameplay remis au goût du jour et plus dynamique

+ Fluidité constante

+ Des retouches sur le système de roulettes et cinématiques

+ Options de conforts

+ Remaster graphique globalement de qualité sur Nintendo Switch

(à priviligier en portable sur ce suport)





